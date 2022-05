1. CBI Raid at Lalu Yadav Residence : লালুর বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি, দায়ের হল নতুন মামলা

লালুপ্রসাদ যাদবের বাড়িতে সিবিআই তল্লাশি ৷ পটনা এবং দিল্লি মিলিয়ে তাঁর 17টি জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ৷ লালুপ্রসাদ এবং তেজস্বী এই মুহূর্তে পটনায় নেই ৷ তার মধ্যেই সিবিআইয়ের এই অভিযান (CBI Raid at Lalu Yadav Residence)।

2. WB SSC Recruitment Notice : সিবিআই তদন্তের মধ্যেই 6961 পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি এসএসসির

চলছে নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলা ও সিবিআই তদন্ত ৷ তার মধ্যেই এসএসসির বিভিন্ন পদে ফের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করল রাজ্য সরকার (SSC Recruitment Notice) ৷ কোন পদে কতজনকে নিয়োগ করা হবে ? কী রয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে ?

3. Nikhat Zareen Wins Gold : বিশ্ব বক্সিংয়ের সোনা মেয়ের প্রশংসা মোদির

প্রথম তেলুগুকন্যা হিসেবে দেশকে স্বর্ণপদক এনে দিলেন তেলাঙ্গানার নিখাত জারিন ৷ বিশ্ব বক্সিং চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতে প্রথম তেলুগু হিসেবে রেকর্ড গড়লেন তিনি (World Boxing Championship 2022) ৷ নিখাত প্রমাণ করেছেন, নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করলে কিছুই অসম্ভব নয় ৷ এই শিরোপার জন্য তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-সহ রাজ্যপাল তামিলিসাই সৌন্দররাজন ও অন্যান্যরা জারিনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ৷ টুইট করেছেন মোদিও ৷

4. Tapan Kandu murder probe: 45 দিন পার, তপন কান্দু খুনে এখনও জমা পড়ল না তদন্ত রিপোর্ট

45 দিন পার হয়ে গেল, এখনও ঝালদায় কংগ্রেস কাউন্সিলর (Jhalda Murder Case) তপন কান্দু খুনে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিল না সিবিআই (Tapan Kandu murder probe)৷

5. SSC Recruitment Scam: পরপর 2 দিন ম্যারাথন জেরার পর আজ ফের এসকে সিনহাকে তলব সিবিআইয়ের

পরপর 2 দিন ম্যারাথন জেরার পর আজ ফের এসএসসির প্রাক্তন উপদেষ্টা (Former SSC adviser) এসকে সিনহাকে তলব করেছে সিবিআই (SK Sinha to appear before CBI)৷

6. Pak Spy Kolkata Connection : পঞ্জাবে ধৃত পাক গুপ্তচরের কলকাতা-যোগে উদ্বিগ্ন লালবাজার

পাকিস্তানের গুপ্তচর সন্দেহে জাফর রিয়াজ নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে পঞ্জাব পুলিশ ৷ জাফর কলকাতাতেও গা ঢাকা দিয়ে ছিল বলে খবর (Pakistani spy arrested in Punjab hid in Kolkata) ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে লালবাজার ৷

7. Bangla Pokkho : আসানসোলে পূর্ত দফতরের বোর্ডে বাংলা ফেরানোর দাবিতে মিছিল বাংলা পক্ষের

অসমের বরাক উপত্যকায় 19 মে বাংলা ভাষা নিয়ে আন্দোলন হয়েছিল ৷ আর সেই দিনেই আসানসোলে পূর্ত দফতরের সব বোর্ডে বাংলা ভাষা ফেরাতে আন্দোলনে নামল বাংলা পক্ষ (Demand Reinstatement of Bengali on Government Boards in Asansol) ৷ আসানসোল আদালতের দেওয়ানি মোড়ে বিদ্যাসাগরের মূর্তির সামনে থেকে মিছিল করে পূর্ত দফতরে যান বাংলা পক্ষের সদস্যরা ৷

8. Asansol Road Accident : আসানসোল সড়ক দুর্ঘটনায় আহত লরি চালক এবং খালাসি

লরির টায়ার ফেটে দুর্ঘটনা ৷ আহত হলেন লরির চালক এবং খালাসি (Truck Driver and Helper Injured in Road Accident in Kanksa) ৷ শুক্রবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে কাঁকসার বিরুডিহায় 2 নম্বর জাতীয় সড়কের উপর ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, আজ সকালে লরিটি কলকাতা থেকে আসানসোলের দিকে যাচ্ছিল ৷ সেই সময় লরির সামনের একটি চাকা ফেটে যায় ৷ যার জেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি সামনে থাকা ট্রেলারের পিছনে ধাক্কা মারে ৷

9. Sujan Slams Mamata : বাম আমলে চিরকুট দিয়ে চাকরির কথা প্রমাণ করুন, নইলে নাক খত দিন : মমতাকে চ্যালেঞ্জ সুজনের

বাম আমলে নাকি চিরকুট দিয়ে চাকরি হত ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই অভিযোগের পাল্টা দিলেন সিপিআইএমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী (Sujan Slams Mamata) । তাঁর কথায়, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরকে জিজ্ঞাসা করতে পারেন তাঁর চাকরি চিরকুটে হয়েছিল কি না । পেট গরম হলে শরীর খারাপ হয় । মাথা গরম হলে চিকিৎসা দরকার । মাথা গরম হলে উল্টো-পাল্টা বকতে হয় । পার্থ চট্টোপাধ্যায়,পরেশ অধিকারী, অনুব্রত মণ্ডল ডাক পাওয়ায় মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছে ।

10. Transgender Marriage : রূপান্তরকামী প্রেমিকাকে বিয়ে করল প্রেমিক

অবশেষে পরিণতি পেল 10 বছরের প্রেম ৷ বিয়ে সম্পন্ন হল রূপান্তরকামী রিমি রায় ও রূপকুমার রায়ের ৷ দু’জনেই ধূপগুড়ির বাসিন্দা ৷ কোচবিহারের জামালদহে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন তাঁরা ৷ নিয়মনীতি মেনেই বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে ৷