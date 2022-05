1. NS Sidhu faces Imprisonment : তিন দশকের পুরনো মামলার শাস্তি, 1 বছরের কারাদণ্ড সিধুর

তিন দশকের পুরনো মামলায় নভজ্যোত সিং সিধুর 1 বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল দেশের শীর্ষ আদালত (Navjot Sidhu faces a One year jail term) ৷

2. CRPF vigil at SSC office: এসএসসি ভবনে সিয়ারপিএফ মোতায়েনের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ রাজ্যের

এসএসসি ভবনের সামনে সিয়ারপিএফ মোতায়েন করার নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ রাজ্যের (CRPF vigil at SSC office)৷ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আপিল ফের শুনল না ডিভিশন বেঞ্চ (Bengal govt challenges HC order)৷

3. Mamata on Recruitment Scam : সব প্রতিষ্ঠানে বিজেপির লোক, নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে কিসের ইঙ্গিত মমতার ?

বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামে তৃণমূলের বুথস্তরের কর্মীদের নিয়ে সভা করলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chairperson Mamata Banerjee) ৷ সেই সভা থেকে ফের বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি ৷ তাঁর দাবি, সব প্রতিষ্ঠানেই বিজেপির লোক রয়েছে (Mamata Claims BJP using Central Agencies against Opposition Parties) ৷ স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠছে, এটা বলে তিনি কিসের ইঙ্গিত দিলেন ৷

4. Anubrata appears before CBI: সময়ের আগেই সিবিআই দফতরে হাজির অনুব্রত

9 বার হাজিরা এড়িয়ে অবশেষে নিজেই সিবিআই দফতরে হাজিরা দিলেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata appears before CBI)৷

5. Paresh Adhikary Case on HC : পরেশ অধিকারী কেন সিবিআই দফতরে হাজিরা দেননি ? আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হাইকোর্টে

পরেশ অধিকারী কেন সিবিআই দফতরে হাজিরা দেননি ! আদালত অবমাননার মামলা দায়ের হল কলকাতা হাইকোর্টে (contempt of court case filed in Calcutta High Court against Paresh Adhikary) ৷ আজ বেলা 3টেয় এই মামলার শুনানি হবে বলে জানা গিয়েছে ৷

6. KKR in IPL 2022 : ম্যাচ নয়, হৃদয় জিতলেন নাইটদের নতুন সিংহ

এর আগে ব্যাটার হিসেবে গুটিকয়েক ম্যাচেই নাইটদের একাদশে ছিলেন রিঙ্কু সিংহ । এদিন তাঁর চওড়া ব্যাটেই জয়ের দোরগোড়ায় পৌঁছে গিয়েছিল নাইটরা ৷ শেষপর্যন্ত তীরে এসে তরী ডুবলেও সমর্থকদের হৃদয় জিতে নিয়েছেন নাইটদের নতুন সিংহ (Rinku emerged as one of the finest players in the KKR squad this year) ৷

7. Man Living With Dead Body: রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া এবার কাঁকসায় ! মায়ের পচাগলা দেহ আগলে ছেলে

মায়ের পচা গলা মৃতদেহ আগলে ছেলে (Man Living With Rotten Body) ! দুর্গাপুরের পরে এবার রবিনসন স্ট্রিটের ঘটনার পুনরাবৃত্তি কাঁকসায় ৷

8. CBI joint director questioning Anubrata: সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টরের নেতৃত্বে জিজ্ঞাসাবাদ অনুব্রতকে

নিজাম প্যালেসে সিবিআইয়ের জয়েন্ট ডিরেক্টর পঙ্কজ শ্রীবাস্তবের (Anubrata appears before CBI) নেতৃত্বে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে অনুব্রত মণ্ডলকে (CBI joint director questioning Anubrata)৷

9. Malda Boro Rice Cultivation : গ্রীষ্মের বৃষ্টিতে কয়েক হাজার বিঘার পাকা বোরোধান জলের নীচে, মাথায় হাত চাষিদের

গ্রীষ্মের দাবদাহ মিটেছে ঠিকই কিন্তু ভারী বৃষ্টিতে মালদার চাষিদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে (paddy farmers affected due to rain) ৷ কালনা বিলের জলস্তর বেড়ে গিয়েছে ৷ জলে ডুবে থাকায় ধানগাছ পচতে শুরু করেছে। যতটা সম্ভব ধান তুলে আনছেন জল থেকে। ভিজে ধানই মেশিনে ঝাড়াই করছেন। প্রকৃতির রোষে বিপর্যয়ে পড়ে চাষিরা সরকারি সহায়তার আর্জি জানাচ্ছেন।

10. Sri Lanka Economic Crisis : আন্দোলনের সময় শ্যুট-অ্যাট-সাইট অর্ডার দেওয়া হয়নি : সংসদে শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী

সরকার-বিরোধী আন্দোলনের সময় কেউ কারওর কোনও ক্ষতি করতে চাইলে বা জনসাধারণের সম্পত্তি নষ্ট করার চেষ্টা করলে তাকে গুলি করতে পারে তিন সেনাবাহিনী ৷ প্রতিরক্ষা মন্ত্রককে এই নির্দেশ দিয়েছিল শ্রীলঙ্কার প্রসিডেন্ট ৷ কিন্তু আজ নতুন প্রধানমন্ত্রী তা অস্বীকার করলেন (Lankan PM Wickremesinghe) ৷