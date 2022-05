1.SSC Recruitment Case : হাইকোর্টের নির্দেশে এসএসসি অফিসে প্রহরায় কেন্দ্রীয় বাহিনী

এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাইকোর্টের নির্দেশে বুধবারই সিবিআইয়ের সামনে হাজিরা দিয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় (Partha Chatterjee appears before CBI) ৷

2.West Bengal Weather Update : রাজ্যজুড়ে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস

বঙ্গ জুড়ে শুরু হয়েছে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি ৷ দিনের তাপমাত্রা বাড়লেও রাতে প্রতিদিনই স্বস্তি দিচ্ছে বিক্ষিপ্ত ঝড়-বৃষ্টি (West Bengal Weather Update) ৷

3.Cattle smuggling case : আজ নিজাম প্যালেসে অনুব্রত মণ্ডল, গরুপাচার কাণ্ডে সিবিআইয়ের মুখোমুখি

বারবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআইয়ের ডাক এড়িয়েছেন ৷ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালেও ভর্তি হয়েছেন ৷ এবার গরুপাচার কাণ্ডের তদন্তে নিজেই সিবিআই দফতরে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন অনুব্রত মণ্ডল (Anubrata Mandal to appear before CBI) ৷

4.Partha Chatterjee : গেলেন না নাকতলার বাড়িতে, সিবিআই জেরার পর পার্থ-র গন্তব্য কোথায় ?

প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদের পর রাত সাড়ে নটা নাগাদ নিজাম প্যালেস ছাড়েন তৃণমূল মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷

5.SSC Recruitment Case : এসএসসি চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা সিদ্ধার্থ মজুমদারের, বসছেন শুভ্র চক্রবর্তী

নবম, দশম গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি শিক্ষক ও শিক্ষককর্মী নিয়োগে দুর্নীতির জেরে এসএসসি চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন সিদ্ধার্থ মজুমদার (siddhartha majumder resigned) ৷ তাঁর জায়গায় ওই পদে বসছেন শুভ্র চক্রবর্তী ৷

6.Partha Chatterjee : ম্যারাথন জেরায় বক্তব্যে একাধিক অসঙ্গতি, ফের পার্থকে ডাকতে পারে সিবিআই

সাড়ে তিন ঘণ্টার ম্যারাথন জিজ্ঞাসাবাদের পর অবশেষে নিজাম প্যালেস ছেড়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় ৷ সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর বয়ানে একাধিক অসঙ্গতি রয়েছে ৷ ফলে ফের তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হতে পারে (CBI may interrogate Partha Chatterjee again) ৷

7.Mohun Bagan in AFC CUP : তিরির চোট গুরুতর, জানালেন মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো

এএফসি কাপ থেকে চোটের কারণে ছিটকে গেলেন এটিকে মোহনবাগানের বিদেশি ডিফেন্ডার তিরি । মোহনবাগানের কোচ জুয়ান ফেরান্দো জানান তিরির চোট যথেষ্ট গুরুতর (Mohun Bagan defender Tiri sustains knee injury)।

8.Debabrata Das Passes Away : প্রয়াত পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবব্রত দাস

মারণরোগ ক্যানসার কেড়ে নিল প্রাণ ৷ বুধবার দুপুরে হঠাৎই শারীরিক অবস্থার অবনতি হয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি দেবব্রত দাস (Sabhadhipati of Purba Medinipur Zilla Parishad Debabrata Das Passes Away) ৷ তড়িঘড়ি তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হল না ৷ এদিনই বিকেল পাঁচটা নাগাদ তিনি পরলোক গমন করেন ৷ রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত সমগ্র জেলা ৷

9.Daspur Road Accident : পথ দুর্ঘটনার কবলে ঘাটাল পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান-সহ চার কর্মী

অল্পের জন্য প্রাণরক্ষা ৷ মেদিনীপুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভা থেকে ঘাটালে ফেরার সময় পথদুর্ঘটনার শিকার ঘাটালের ভাইস চেয়ারম্যান (3 TMC workers including Ghatal municipality vice chairman injured in a road accident) ৷ তাঁর সঙ্গে আহত ওই গাড়িতে থাকা আরও 3 তৃণমূল কর্মী ৷ আহতরা সকলেই ঘাটাল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।

10.Mamata on Mao Issue : মাও আতঙ্ক পরিকল্পিত, সোশ্যাল মিডিয়ায় নজরদারি চালানোর নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিকল্পিতভাবে মাওবাদী আতঙ্ক ছড়ানো হচ্ছে । তা রুখতে পুলিশকে সোশ্যাল মিডিয়ায় নজর রাখার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা (Mamata Banerjee on Mao Issue) ।