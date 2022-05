1. SSC Recruitment Case : দুর্নীতিতে যুক্ত সমস্ত আধিকারিকের কলার ধরে টেনে আনার নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

দুর্নীতিতে যুক্ত সমস্ত আধিকারিককে তাই কলার ধরে টেনে আনার জন্য সিবিআই-কে নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (Justice Ganguly directs strong remarks to the officials involved in SSC Recruitment Corruption) ৷ পাশাপাশি দুর্নীতিতে যুক্ত সমস্ত আধিকারিককে হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দেশ বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের।

2. Collision Between Buses : দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত 30, দেখুন দুর্ঘটনার মুহূর্তের ভিডিয়ো

দু'টি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হয়েছেন প্রায় 30 জন ৷ 3 জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক (Head-On Collision Between Buses In Tamil Nadu) ।

3. Paresh Adhikary Appeals in Division Bench: ডিভিশন বেঞ্চে ধাক্কা খেলেন পরেশ অধিকারী

এসএসসি-তে বেঅআইনিভাবে নিয়োগ করার মামলায় বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডনের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানির জন্য আবেদন করেন পরেশ অধিকারী (division bench did not hear appeal) ৷ কিন্তু এদিন সেই আবেদন শুনল না ডিভিশন বেঞ্চ ৷

4. SC Removes Praful Patel : এআইএফএফ থেকে প্রফুল প্যাটেলকে সরাতে নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন (All India Football Federation) বা এআইএফএফ-এ দীর্ঘদিন সভাপতি হিসেবে কাজ করছেন এনসিপি নেতা প্রফুল প্যাটেল (NCP Leader Praful Patel) ৷ কিন্তু তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠছিল ৷ এই নিয়ে মামলা হয় সুপ্রিম কোর্টে (Supreme Court) ৷ সেই মামলাতেই তাঁকে সভাপতির পদ থেকে সরানোর নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট (SC Removes Praful Patel from AIFF) ৷

5. Mamata on MGNREGA Money : মনরেগার টাকা পেতে রাজ্য বিজেপি নেতাদের ঘেরাও এর পরামর্শ মমতার

কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একশো দিনের কাজের টাকা না দেওয়ার অভিযোগে এবার রাজ্য বিজেপিকে বাগে আনার চেষ্টা মমতার ৷ মেদিনীপুরের সভায় বিজেপির নেতাদের ঘেরাও করে একশো দিনের টাকা চাইতে পরামর্শ দিলেন তৃণমূল সুপ্রিমো (Mamatas Suggestion to Asks State BJP Leaders for MNREGA Money) ৷

6. Zelensky at Cannes : 'পৃথিবীর চাই নতুন চ্যাপলিন', কানে সারপ্রাইজ-বার্তায় চমকে দিলেন জেলেনস্কি

মঙ্গলবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সবকিছু ঠিকই চলছিল ৷ কিন্তু হঠাতই ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সারপ্রাইজ ভিডিও বদলে দিল আবহাওয়া (Volodymyr Zelensky made a surprise video address at Cannes) ৷ ভারী হয়ে উঠল কান চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মঞ্চ ৷

7. SSC Recruitment Case : আজই সিবিআই দফতরে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে হাজিরার নির্দেশ হাইকোর্টের

তদন্তের প্রয়োজনে সিবিআই প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে হেফাজতে নিতে পারে, নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (SSC Corruption Case) ৷ তবে এই নির্দেশ সিঙ্গল বেঞ্চের হওয়ায় সিবিআই হাজিরা রুখতে তৃণমূল মন্ত্রী কি ডিভিশন বেঞ্চে যাবেন ?

8. Heart Failure Awareness : হার্ট ফেলিওরের প্রকোপ থেকে বাঁচতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ টিপস

ভারতে ক্রমশ বাড়ছে হার্ট ফেলিওরের প্রকোপ ৷ কীভাবে সাবধানে থাকবেন ? কী বলছেন চিকিৎসকরা (Expert Advice to Prevent Heart Failure) ?

9. Salt Factory Wall Collapse : নুনের কারখানার দেওয়াল ভেঙে গুজরাতের মরবিতে মৃত 12

হঠাৎ নুনের কারখানার দেওয়াল ধসে পড়ে ৷ তাতে চাপা পড়েছেন 30 জন শ্রমিক ৷ এখনও পর্যন্ত জেসিবি মেশিনের সাহায্যে 12 জনের দেহ উদ্ধার করা গিয়েছে (Salt Factory Wall Collapse) ৷

10. Mamata Banerjee : ‘আমি নই, আমরা’, তৃণমূলের নেতা ও জনপ্রতিনিধিদের বার্তা মমতার

নিজের জন্য নয়, মানুষের হয়ে কাজ করার বার্তা দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Sends Message to TMC Leaders and MLA MPs) ৷ মেদিনীপুর শহরে বুথ কর্মীদের জনসভা থেকে এই বার্তা দিয়েছেন তিনি ৷