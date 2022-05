1.West Bengal Weather Update : উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্যজুড়ে চলবে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি

দিনের বেলা চড়া রোদ আর সন্ধ্যা নামলেই ঝড়-বৃষ্টি ৷ এই হচ্ছে এখন দক্ষিণবঙ্গের রোজকার আবহাওয়া (West Bengal Weather Update) ৷ আর উত্তরবঙ্গ তো গ্রীষ্মের শুরু থেকেই ভিজছে ৷ তবে কি এই বৃষ্টির হাত ধরেই বঙ্গে বর্ষার আগমন হবে ? কী বলছে হাওয়া অফিস ?

2.Pallabi Dey Death Update: পল্লবীর অবর্তমানে অন্য মেয়েদের ফ্ল্যাটে আনতেন সাগ্নিক, বিস্ফোরক দাবি পরিচারিকার

পল্লবী দে'র অবর্তমানে অন্য মেয়েদের তাঁর ফ্ল্যাটে আনতেন সাগ্নিক চক্রবর্তী (Pallabi Dey Death Update)৷ পুলিশের কাছে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন পল্লবীর ফ্ল্যাটের পরিচারিকা (maid servant of Pallabi Dey)৷

3.Baramulla grenade attack: গ্রাহক সেজে বারামুলার মদের দোকানে ঢুকে গ্রেনেড হামলা; মৃত 1, জখম 3

গ্রাহক সেজে বারামুলার মদের দোকানে ঢুকে গ্রেনেড হামলা চালাল জঙ্গিরা (Baramulla grenade attack)৷ এই ঘটনায় একজনের মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছেন 3 জন (militants attack on wine shop)৷

4.India at Cannes : রাজস্থানী লোকসঙ্গীত শিল্পীর হাত ধরে কানের রেড কার্পেটে ঐতিহাসিক সূচনা ভারতের

মঙ্গলবার দেশের হয়ে কানের রেড কার্পেটে প্রথম হেঁটে ইতিহাস গড়লেন রাজস্থানের লোকসঙ্গীত শিল্পী মামে খান (Rajasthani singer Mame Khan becomes first folk artist to open Cannes Red Carpet for India) ৷ এই প্রথম কোনও লোকসঙ্গীত শিল্পীর হাত ধরে অভিজাত এই চলচ্চিত্র উৎসবে পথ চলা শুরু হল ভারতের ৷

5.Chinese Plane Crash : চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্স বোয়িং বিমান দুর্ঘটনা ইচ্ছাকৃত, বলছে ব্ল্যাক বক্স

21 মার্চ চিনের উঝাউয়ের কাছে একটি বিমান ভেঙে পড়ে ৷ তাতে আগুন লেগে গিয়েছিল ৷ 132 জন যাত্রীর মধ্যে কাউকে জীবিত পাওয়া যায়নি ৷ ব্ল্যাক বক্স উদ্ধার করা হয়েছে (Chinese Plane Crash) ৷

6.EPL 2021-22 : সাউদাম্পটনকে হারিয়ে খেতাবি লড়াই শেষ দিন পর্যন্ত জিইয়ে রাখল লিভারপুল

রবিবার লিগের শেষ ম্যাচে 90 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা পেপ গুয়ার্দিয়োলার সিটি খেলবে অ্যাস্ট ভিলার বিরুদ্ধে (Man City will play against Aston Villa on final day) ৷ একইসময়ে 89 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে অবস্থান করা লিভারপুল মুখোমুখি হবে উলভসের ৷

7.Purulia Thunderstorm Death : বজ্রপাতে পুরুলিয়ায় মৃত 1, আহত 2

পুরুলিয়ায় বজ্রপাতে মৃত্যু হল এক দিনমজুরের ৷ আহত হয়েছেন আরও 2 ব্যক্তি (Purulia Thunderstorm Death) ৷

8.Deepika Padukone Retro Look at Cannes : কান চলচ্চিত্র উৎসবে রেট্রো লুকে ঝড় তুললেন দীপিকা

কান চলচ্চিত্র উৎসব থেকে নতুন নতুন লুকের ছবি শেয়ার করে অনুরাগী মন মাতালেন দীপিকা (Cannes 2022 Red Carpet) ৷

9.Kiara Advani : 'শাড়িতেই নারী' মোহময়ী কিয়ারা, তাক লাগাচ্ছেন 'ভুল ভুলাইয়া'-র প্রচারে

'শেরশাহ'-র ব্যাপক সাফল্যকে সঙ্গী করে কয়েকমাসের ব্যবধানে পর্দায় ফিরছেন কিয়ারা আদবানী ৷ 2007 প্রিয়দর্শন পরিচালিত ব্লকবাস্টার হরর কমেডি ছবি 'ভুল ভুলাইয়া'-র সিক্যুয়েলে কার্তিক আরিয়ানের বিপরীতে অভিনয় করেছেন 'ধোনি: দ্য আনটোল্ড স্টোরি' অভিনেত্রী ৷ ছবি মুক্তির আগে জমিয়ে প্রচার সারছেন কিয়ারা ৷ শাড়িতে অনন্যা কিয়ারার থেকে চোখ ফেরানো দায় (Kiara Advani in Saree) ৷

10.ETV Bharat Horoscope for 18th May : অতীতের কোনও কাজ থেকে লাভজনক ফল পেতে পারেন, বলছে রাশিফল

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 18th May) ৷