1. West Bengal Weather Update : উত্তর থেকে দক্ষিণ, রাজ্যজুড়ে চলবে প্রাক বর্ষার বৃষ্টি

দিনের বেলা চড়া রোদ আর সন্ধ্যা নামলেই ঝড়-বৃষ্টি ৷ এই হচ্ছে এখন দক্ষিণবঙ্গের রোজকার আবহাওয়া (West Bengal Weather Update) ৷ আর উত্তরবঙ্গ তো গ্রীষ্মের শুরু থেকেই ভিজছে ৷ তবে কি এই বৃষ্টির হাত ধরেই বঙ্গে বর্ষার আগমন হবে ? কী বলছে হাওয়া অফিস ?



2. India at Cannes : রাজস্থানী লোকসঙ্গীত শিল্পীর হাত ধরে কানের রেড কার্পেটে ঐতিহাসিক সূচনা ভারতের

মঙ্গলবার দেশের হয়ে কানের রেড কার্পেটে প্রথম হেঁটে ইতিহাস গড়লেন রাজস্থানের লোকসঙ্গীত শিল্পী মামে খান (Rajasthani singer Mame Khan becomes first folk artist to open Cannes Red Carpet for India) ৷ এই প্রথম কোনও লোকসঙ্গীত শিল্পীর হাত ধরে অভিজাত এই চলচ্চিত্র উৎসবে পথ চলা শুরু হল ভারতের ৷



3. Mamata Banerjee on 100 Days Work : কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের কাজের শ্রমিকদের জন্য ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ফান্ড তৈরির সিদ্ধান্ত মমতার

বিভিন্ন প্রকল্পের বকেয়া নিয়ে ফের কেন্দ্রকে তোপ মমতার ৷ একশো দিনের কাজের বকেয়া অর্থ নিয়ে উগড়ে দিলেন ক্ষোভ (Mamata Banerjee on 100 Days Work)



4. Businessman Missing : স্ত্রীকে আনতে শ্বশুরবাড়ি গিয়ে 16 দিন ধরে নিখোঁজ পানিহাটির ব্যবসায়ী

শ্বশুরবাড়ি গিয়ে নিখোঁজ পানিহাটির ব্যবসায়ী (Panihati Businessman Missing for 16 days) ৷ 16 দিন পেরিয়ে গেলেও ছেলের খোঁজ না পাওয়ায় চিন্তিত বাবা-মা ৷ তাঁদের অভিযোগ, শ্বশুরবাড়ির লোকরাই আটকে রেখেছে ছেলেকে ৷



5. 1800 Year Old Toilet in Bihar: বৈশালীর সংগ্রহশালায় শোভা পাচ্ছে আঠারোশো বছরের টয়লেট প্যান, জানুন ইতিহাস

প্রাচান যুগে ভারতীয় নগর সভ্যতাতেও যে শৌচালয়ের (Old Toilet in Bihar) ব্যবহার হত তার প্রমাণ এই নিদর্শন, দাবি গবেষকদের ৷



6. Bowbazar Metro Disaster : মেট্রোরেলের দুরদর্শিতার অভাবেই কি বউবাজারে বিপত্তি ?

চরম অসহায়তা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন দুর্গাপিতুরি লেন-সহ বউবাজারের মেট্রো রেলের কাজ চলা বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ (Bowbazar Metro Incident) । দুরদর্শিতার অভাবেই কি এই বিপত্তি ? উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত ৷

7. HC Orders Paresh Adhikary : হাইকোর্টের নির্দেশ, ট্রেনে জেনারেল টিকিট কেটে রাতেই কলকাতা ছুটলেন মন্ত্রী

অভিযোগ, (Allegation against State minister Paresh Ranjan Adhikary) পরেশ অধিকারী প্রভাবশালী হওয়ায় তাঁর প্রভাব খাটিয়েই তাঁর কন্যা অঙ্কিতা অধিকারী নিয়ম বহির্ভূতভাবে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় শিক্ষকের চাকরি পেয়েছেন ৷



8. Cannes 2022: কান চলচ্চিত্র উৎসবে এবার দেখানো হবে এই ছ'টি ভারতীয় ছবি

75তম কান চলচ্চিত্রে উৎসবে একদিকে যেমন জুরির সদস্য় হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে ভারতীয় অভিনেত্রীকে দীপিকা পাড়ুকোনকে, তেমনই এই উৎসবে দেখানো হবে ছ'টি ভারতীয় ছবিও ৷ এবছর ভারতকে 'কান্ট্রি অব অনার' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে উৎসব কতৃপক্ষের তরফে ৷ আসুন দেখে নেওয়া যাক কোন কোন ছবিকে বেছে নেওয়া তথ্য় সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফে ৷



9. EPL 2021-22 : সাউদাম্পটনকে হারিয়ে খেতাবি লড়াই শেষ দিন পর্যন্ত জিইয়ে রাখল লিভারপুল

রবিবার লিগের শেষ ম্যাচে 90 পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে থাকা পেপ গুয়ার্দিয়োলার সিটি খেলবে অ্যাস্ট ভিলার বিরুদ্ধে (Man City will play against Aston Villa on final day) ৷ একইসময়ে 89 পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে অবস্থান করা লিভারপুল মুখোমুখি হবে উলভসের ৷



10. Wriddhiman Saha controversy : বাংলা ছাড়ছেন ঋদ্ধিমান ?

ঋদ্ধিমান সাহা সিএবি-র থেকে মৌখিকভাবে নো-অবজেকশন সার্টিফিকেট চেয়েছেন । তাহলে কি বঙ্গের উইকেটরক্ষক অন্য রাজ্যের হয়ে পরের মরশুম খেলবেন ? উইকেটরক্ষকের ঘনিষ্ট মহল অবশ্য বলছে, শুধুমাত্র আইপিএলেই মনঃসংযোগ করতে চান পাপালি (Wriddhiman Saha asks for No Objection Certificate from CAB) ।