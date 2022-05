আনিশ খান মৃত্যু মামলার তদন্তে নয়া মোড় ৷ কলকাতা হাইকোর্টে মামলার শুনানিতে ঘটনার দিন পুলিশের ভুল ছিল বলে স্বীকার করলেন অ্যাডভোকেট জেনারেল ৷

2. Mamata Banerjee on 100 Days Work : কেন্দ্র টাকা দিচ্ছে না, 100 দিনের কাজের শ্রমিকদের জন্য ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট ফান্ড তৈরির সিদ্ধান্ত মমতার

বিভিন্ন প্রকল্পের বকেয়া নিয়ে ফের কেন্দ্রকে তোপ মমতার ৷ একশো দিনের কাজের বকেয়া অর্থ নিয়ে উগড়ে দিলেন ক্ষোভ (Mamata Banerjee on 100 Days Work)

3. P Chidambaram on CBI : এফআইআর-এ নাম নেই অথচ বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই, অভিযোগ চিদম্বরমের

ভিসা দুর্নীতির অভিযোগে মঙ্গলবার সকালে পি চিদম্বরমের ছেলে কার্তি চিদম্বরমের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে সিবিআই (CBI Raids Nine Locations Linked to Karti Chidambaram in Visa Corruption Case) ৷ হানা দেওয়া হয় তাঁর বাড়ি-সহ 9টি জায়গায় ৷

4. Kannada TV Actor Dies in Hospital : প্লাস্টিক সার্জারি করাতে গিয়ে মৃত্যু অভিনেত্রীর

প্লাস্টিক সার্জারি করাতে গিয়ে মৃত্যু হল ছোটপর্দার জনপ্রিয় কন্নড় অভিনেত্রী চেতনা রাজের (Chethana Raj Death During Surgery) ৷

5. Babul Supriyo on BJP : অর্জুনের পাখির চোখ, জানে কী করতে হয়: বাবুল

অর্জুন সিং'কে নিয়ে গেরুয়া শিবিরের বিড়ম্বনা বেড়েই চলেছে ৷ তা নিয়ে ভাবতে নারাজ বাবুল সুপ্রিয় ৷ তৃণমূল বিধায়কের কথায়, উনি অনেকদিনের রাজনীতিবিদ । কী করলে ভাল হয় উনি জানেন (Babul Supriyo reaction over Arjun Singh case) ৷

6. Ashok Vatika in Financial Crisis : শ্রীলঙ্কায় অশোক বটিকায় সঙ্কটে 'সীতা'; উদ্ধার করবে কে ?

রামায়ণে কথিত অশোক বন নাকি শ্রীলঙ্কার নুওয়ারা এলিয়ায় ৷ এখানেই বন্দি ছিলেন সীতা ৷ আছে সীতার মন্দিরও ৷ শ্রীলঙ্কার চরম দুর্দশায় সীতার মন্দির চালানো কঠিন হয়ে পড়েছে, জানালেন মন্দির কর্তৃপক্ষ ৷ কী আছে সীতার কপালে (Ashok Vatika in Financial Crisis ) ?

7. Abhishek to be interrogated in Kolkata: অভিষেক-রুজিরাকে কলকাতাতেই জেরা করুক ইডি, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রুজিরা নারুলাকে কলকাতাতে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ইডি-কে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট (Abhishek to be interrogated in Kolkata)৷

8. Andrew Symonds Death : মধ্যরাতে গাড়ি নিয়ে সেদিন কোথায় যাচ্ছিলেন সাইমন্ডস, এখনও ধোঁয়াশায় পরিবার

অ্যান্ড্রু সাইমন্ডসের অটোপ্সি রিপোর্ট হাতে এখনও হাতে এসে পৌঁছয়নি পরিবারের ৷ সূত্রের খবর তেমনটাই ৷ এরই মধ্যে চাঞ্চল্যকর দাবি প্রয়াত অজি ক্রিকেটারের প্রিয়জনদের (Andrew Symonds Family revealed shocking detail amid speculations) ৷

9. Mamata Banerjee in Virtual Inauguration : বীরভূমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও রাস্তার ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রশাসনিক বৈঠকে থেকে ভার্চুয়ালি বীরভূমের দুটি সেতু ও একটি রাস্তার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee in Virtual Inauguration) ৷

10. Ajinkya Rahane : হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট, নাইট শিবির ছাড়লেন রাহানে

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে সময়ের আগেই দলের জৈব বলয় ছাড়লেন অজিঙ্কা রাহানে ৷ মঙ্গলবার এক ঘোষণায় রাহানের ছিটকে যাওয়ার কথা জানিয়েছে কেকেআর কর্তৃপক্ষ (Ajinkya Rahane ruled out from remaining IPL due to hamstring injury) ৷