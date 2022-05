1. Abhishek to be interrogated in Kolkata: অভিষেক-রুজিরাকে কলকাতাতেই জেরা করুক ইডি, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রুজিরা নারুলাকে কলকাতাতে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ইডি-কে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট (Abhishek to be interrogated in Kolkata)৷

2. Andrew Symonds Death : মধ্যরাতে গাড়ি নিয়ে সেদিন কোথায় যাচ্ছিলেন সাইমন্ডস, এখনও ধোঁয়াশায় পরিবার

অ্যান্ড্রু সাইমন্ডসের অটোপ্সি রিপোর্ট হাতে এখনও হাতে এসে পৌঁছয়নি পরিবারের ৷ সূত্রের খবর তেমনটাই ৷ এরই মধ্যে চাঞ্চল্যকর দাবি প্রয়াত অজি ক্রিকেটারের প্রিয়জনদের (Andrew Symonds Family revealed shocking detail amid speculations) ৷

3. Mamata Banerjee in Virtual Inauguration : বীরভূমের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু ও রাস্তার ভার্চুয়াল উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর

পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রশাসনিক বৈঠকে থেকে ভার্চুয়ালি বীরভূমের দুটি সেতু ও একটি রাস্তার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee in Virtual Inauguration) ৷

4. Moushuni Island : জোয়ারের জলে প্লাবিত মৌসুনি, ভরা মরসুমে মাথায় হাত পর্যটন ব্যবসায়ীদের

অশনির আতঙ্ক কেটে গেলেও পূর্ণিমার ভরা কোটাল নিয়ে আগে থেকেই শঙ্কিত ছিল মৌসুনি দ্বীপের বাসিন্দারা (Moushuni Island) ৷ সেই আশঙ্কাই সত্যি হল ৷ পর্যটনের ভরা মরসুমে নদী বাঁধ ভেঙে জোয়ারের জল ঢুকে প্রায় তছনছ হয়ে গেল মৌসুনি দ্বীপ ৷ ক্ষতিগ্রস্ত কটেজ মালিকরা ৷

5. PM Modi on 6G Network : এই দশকের শেষে সিক্স-জি পরিষেবা চালু হবে, ট্রাই-এর 25 বছরে প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী

ফাইভ-জি পরিষেবা এখনও চালু হয়নি ৷ তবে আজ দেশের টেলিকম রেগুলেটরি অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার 25 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জানালেন সিক্স-জি নেটওয়ার্কের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে (PM Modi over 6G Network) ৷

6. Badrinath Route Stopped : কর্নপ্রয়াগে জাতীয় সড়কে পাহাড় থেকে নেমে এল বোল্ডার, বন্ধ বদ্রীনাথ যাত্রা

সোমবারই ভারী বৃষ্টির জেরে বদ্রীনাথ যাত্রা বন্ধ রাখতে হয়েছিল ৷ আজ সকালে আকাশ পরিষ্কার হওয়ায় ফের খুলে দেওয়া হয় বদ্রীনাথের পথ ৷ এবার পাহাড় থেকে বোল্ডার পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল (Badrinath Route Stopped) ৷

7. JNU Scholar Sarita Mali : ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি’র সুযোগ মুম্বইয়ের ফুল বিক্রেতার মেয়ে সরিতার

স্কুলে পড়ার সময় বাবার সঙ্গে বড় বড় উৎসবে মুম্বইয়ের রাস্তায় ফুল বিক্রি করতেন সরিতা মালি ৷ আজ তাঁর নিজের এক অন্য পরিচয় তৈরি হয়েছে ৷ খুব শীঘ্রই জেএনইউ-তে হিন্দি সাহিত্যে পিএইচডি’র রিসার্চ পেপার জমা দেবেন ৷ আর তার পরেই উড়ে যাবেন ক্যালিফোর্নিয়া ৷ সেখানকার ক্যালিফোর্নিয়া স্টেট ইউনিভার্সিটিতে পিএইচডি’র জন্য ভর্তি হয়েছেন সরিতা (Flower Sellers Daughter Sarita Mali Gets Admission in University of California for PhD) ৷

8. EIMPDA Controversy : বহিষ্কৃত সম্পাদকের ঔদাসীন্যেই ভেঙেছে সংগঠন, দাবি চলচিত্র পরিচালক সংস্থার

সংবাদমাধ্যমে 'ইস্টার্ন ইন্ডিয়া মোশন পিকচার ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন'-এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিমল দের একপেশে বক্তব্য নিয়ে এবার মুখ খুলল অ্য়াসোশিয়েশন (EIMPDA Press Conference on Bimal Dey ) ৷

9. Suvendu moves HC: ওয়ারেন্ট ছাড়া কীভাবে তাঁর অফিসে তল্লাশি ? হাইকোর্টের দ্বারস্থ শুভেন্দু

ওয়ারেন্ট ছাড়া কীভাবে তাঁর অফিসে তল্লাশি চালাল পুলিশ (police searched office of Suvendu without warrant)? এই প্রশ্ন তুলে এ বার হাইকোর্টে মামলা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu moves HC)৷

10. Lakshya on Thomas Cup Victory : বিশ্বাস ছিল যে কোনও দলকে হারাতে পারি : লক্ষ্য

ঐতিহাসিক জয়ের পর সোমবার রাতে বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া বিমানবন্দরে পা-রাখেন লক্ষ্য (Lakshya Sen comes back home after historic Thomas cup victory) ৷