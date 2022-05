1. Mamata Banerjee Live : পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিম মেদিনীপুরে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee at JangalMahal) ৷ সরাসরি দেখুন ইটিভি ভারতের পর্দায় ...



2. Abhishek to be interrogated in Kolkata: অভিষেক-রুজিরাকে কলকাতাতেই জেরা করুক ইডি, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রুজিরা নারুলাকে কলকাতাতে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য ইডি-কে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট (Abhishek to be interrogated in Kolkata) ৷



3. Suvendu moves HC: ওয়ারেন্ট ছাড়া কীভাবে তাঁর অফিসে তল্লাশি ? হাইকোর্টের দ্বারস্থ শুভেন্দু

ওয়ারেন্ট ছাড়া কীভাবে তাঁর অফিসে তল্লাশি চালাল পুলিশ (police searched office of Suvendu without warrant) ? এই প্রশ্ন তুলে এ বার হাইকোর্টে মামলা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu moves HC) ৷



4. US over India Wheat Exports Ban: গম রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা, ভারতকে আরেকবার ভেবে দেখতে অনুরোধ আমেরিকার

ভারত সরকার দেশের বাইরে গম পাঠানো বন্ধ করার কথা ঘোষণা করেছে ৷ রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের ফলে এমনিতেই দুনিয়াজুড়ে গম সরবরাহ ব্যাহত হয়েছে ৷ তারপর ভারতের এই সিদ্ধান্তে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করলেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে আমেরিকার প্রতিনিধি লিন্ডা থমাস-গ্রিনফিল্ড (US over India Wheat Exports Ban) ৷



5. CBI Investigation Against Karti Chidambaram : ভিসা দুর্নীতির অভিযোগে কার্তির বাড়ি-সহ 9 জায়গায় সিবিআই তল্লাশি

চিদম্বরমদের উপর নতুন করে সিবিআই এর চোখ ৷ এবার কার্তির বিরুদ্ধে ঘুষ নিয়ে আড়াইশো চিনা নাগরিককে ভিসা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ আজ চেন্নাই, মুম্বই, পঞ্জাব সহ দেশের বিভিন্ন শহরে মোট ন'টি জায়গায় এই মামলায় তল্লাশি চালায় সিবিআই (CBI Raids Nine Locations Linked to Karti Chidambaram in Visa Corruption Case) ৷



6. Elon Musk : চুক্তির অর্থ কমিয়ে টুইটার কিনবেন মাস্ক

মায়ামিতে এক টেকনলোজি কনফারেন্সে টেসলার মালিক জানিয়েছেন, অদূর ভবিষ্যতে চুক্তির অঙ্ক কমার সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না (Elon Musk hints at paying less for Twitter than his deal offer) ৷ কনফারেন্সে মাস্কের সেই মন্তব্যের ভিডিয়ো ক্লিপ্ংস আকারে ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় ৷



7. World Hypertension Day 2022: সাইলেন্ট কিলার হাইপারটেনশন: কীভাবে মাপবেন রক্তচাপ ? নিয়ন্ত্রণে রাখার টিপস কী?

বিশ্বজুড়ে মৃত্যুর অন্যতম কারণ হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ (what is hypertension)৷ একে বলা হয় সাইলেন্ট কিলার ৷ আজ বিশ্ব হাইপারটেনশন দিবস ৷ জেনে নিন রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার উপায় (World Hypertension Day 2022)৷



8. Lakshya on Thomas Cup Victory : বিশ্বাস ছিল যে কোনও দলকে হারাতে পারি : লক্ষ্য

ঐতিহাসিক জয়ের পর সোমবার রাতে বেঙ্গালুরুর কেম্পেগৌড়া বিমানবন্দরে পা-রাখেন লক্ষ্য (Lakshya Sen comes back home after historic Thomas cup victory) ৷



9. Priyanka Chopra Spotted Kissing Nick Jonas: বেস বল মাঠেও লিপ-লক, ভাইরাল নিক-প্রিয়াঙ্কা

বেস বল মাঠে লিপ-লক ৷ সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের একবার ভাইরাল হলেন পাওয়ার কাপল নিক জোনস এবং প্রিয়াঙ্কা চোপড়া ৷



10. Vicky Kaushal Birthday Celebration Pics : ক্যাটরিনার সঙ্গে জন্মদিনের সেলিব্রেশন ভিকির

স্ত্রী ক্যাটরিনা কাইফ এবং কলেজের বেশ কিছু পুরনো বন্ধুর সঙ্গে এবারের জন্মদিনটা নিউ ইয়র্কেই কাটালেন অভিনেতা ভিকি কৌশল ৷