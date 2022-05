1.West Bengal Weather Update : বর্ষার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি বাংলায়, ইঙ্গিত হাওয়া অফিসের

আন্দামানে প্রবেশ করেছে বর্ষা ৷ এবার নির্ধারিত সময়ের আগেই উপস্থিত হয়েছে সে ৷ বঙ্গের পরিস্থিতিও বর্ষার আগমনের জন্য অনুকূল, বলছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

2.Karachi Kharadar Blast : করাচির ব্যস্ত বাজারে বিস্ফোরণ, মৃত এক মহিলা

একের পর এক বিস্ফোরণ পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় ৷ এবার করাচির খারাদারে বাজারে ভিড়ের মধ্য়েই বিস্ফোরণ হল ৷ প্রাণ হারিয়েছেন এক মহিলা ৷ আহত প্রায় 12 জন ৷ রবিবারই পেশোয়ারে দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন দুই শিখ ব্যবসায়ী (Karachi Kharadar Blast) ৷

3.Mysterious death of Actress Pallavi Dey : সাগ্নিককে সঙ্গে নিয়ে পল্লবীর ফ্ল্যাটে তল্লাশি, উদ্ধার হুক্কা-গাঁজা

15 মে টেলি অভিনেত্রী পল্লবী দে'র দেহ উদ্ধার হয় তাঁর ফ্ল্যাট থেকে ৷ তাঁর মৃত্যু ঘিরে রহস্য ঘনীভূত হতে থাকে ৷ পল্লবী সাগ্নিকের সঙ্গে লিভ-ইন করতেন ৷ এবার সাগ্নিককে নিয়ে অভিনেত্রীর ফ্ল্যাটে তল্লাশি চালালো পুলিশ (Actress Pallavi Dey Death Case) ৷

4.Radioactive Trafficking : তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাচারের সময় এসটিএফের জালে 3

এসটিএফ ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের যৌথ অভিযানে তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাচার করতে গিয়ে গ্রেফতার 3 (Radioactive Trafficking in Burdwan) ৷ বর্ধমান শহরের পারবীরহাটা এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয় ৷

5.Ranji Trophy QF : শামি-ঋদ্ধিকে রেখেই শেষ আটের স্কোয়াড ঘোষণা বাংলার

সোমবার বিকেলে সিএবি প্রেসিডেন্ট অভিষেক ডালমিয়া, যুগ্ম-সচিব স্নেহাশীষ গঙ্গোপাধ্যায়, দেবব্রত দাস, কোচ অরুণ লাল, অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং অপারেশনাল ডিরেক্টর জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে মেগা ইভেন্টের জন্য বেছে নেওয়া হয় 22 সদস্যের স্কোয়াড (Bengal announces Ranji Trophy QF Team) ৷

6.DC vs PBKS in IPL 2022 : পঞ্জাবকে হারিয়ে প্রথম চারে দিল্লি, প্লে-অফ সম্ভাবনা জোরাল হল পন্থদের

ডি ওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে টুর্নামেন্টের 13তম ম্যাচ জিতে প্রথম চারে ঢুকে পড়ল ঋষভ পন্থ অ্যান্ড কোম্পানি (DC beat PBKS to storm into top four) ৷ এদিন ব্যাট হাতে দিল্লির জয়ের নায়ক মিচেল মার্শ এবং বল হাতে অবশ্যই শার্দূল ঠাকুর ৷

7.ETV Bharat Horoscope for 17th May : নক্ষত্রের অবস্থানের কারণে, আপনার ইতিবাচক ভাবনাচিন্তা কিছুটা বাধা পাবে, বলছে রাশিফল

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 17th May) ৷

8.NEWS TODAY : আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

9.Bowbazar Metro Disaster : বউবাজারের বিপদের ভূগোল দাঁড়িয়ে শহরের ইতিহাসের উপর

চরম অসহায়তা এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন দুর্গাপিতুরি লেন-সহ বউবাজারের মেট্রো রেলের কাজ চলা বিস্তীর্ণ অংশের মানুষ (Bowbazar Metro Incident) । দুরদর্শিতার অভাবেই কি এই বিপত্তি ? উত্তর খুঁজল ইটিভি ভারত ৷

10.Firahad Slams Suvendu : শুভেন্দুও কি মানসিক অবসাদে ভুগছেন ! প্রশ্ন তুললেন ফিরহাদ

বিজেপি ভোটের আগে কর্মীদের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা পালন করেনি ৷ তাই বিজেপির উপর থেকে নিচতলা, সবাই মানসিক অবসাদে ভুগছেন ৷ সেই তালিকায় শুভেন্দু অধিকারীও থাকতে পারেন৷ এমনটাই মত ফিরহাদ হাকিমের (Firahad Hakim Slams Suvendu Adhikari) ৷