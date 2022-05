পল্লবীকে পরিকল্পনামাফিক খুন করা হয়েছে ৷ এই মর্মে সাগ্নিক চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গড়ফা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন মৃত অভিনেত্রীর পরিবারের সদস্যরা (Murder charges against Pallavis male friend Sagnik)।

2. Barrackpore Shooting Incident : ব্যারাকপুরে বিরিয়ানির দোকানে চলল গুলি, আহত 2

সোমবার এই ঘটনাটি ঘটেছে ব্যারাকপুরের ডি বাপি বিরিয়ানির দোকানে (shooting at Barrackpore biriyani shop) ৷ এলাকায় যথেষ্ট জনপ্রিয় এই দোকান ৷

3. Sextortion : বাংলায় বাড়ছে সেক্সটরশনে শিকারের সংখ্যা, বাঁচার উপায় বললেন সাইবার বিশেষজ্ঞ

আপত্তিকর ছবির সাহায্যে ব্ল্যাকমেলিংকে ইদানীং সাইবার অপরাধের ভাষায় বলা হচ্ছে সেক্সটরশন ৷ অনেকেই এর শিকার হচ্ছেন ৷ কীভাবে সুরক্ষিত থাকবেন (How to Be Safe from Sextortion), উপায় বললেন সাইবার বিশেষজ্ঞ এবং ইথিক্যাল হ্যাকার মহম্মদ রেজা আহমেদ ৷

4. Hina Khan : দুধসাদা পোশাকে তুলনাহীনা হিনা, সুন্দরীর স্বপ্নে বিভোর ভক্তরা

হিনা খান ৷ ভক্তরা বলেন, তিনি স্বপ্নসুন্দরী ৷ গায়ে দুধসাদা পোশাক ৷ উর্ধ্বাঙ্গের খানিকটা অনাবৃত, পেলব ত্বকের জৌলুস হার মানাচ্ছে হাজার ওয়াটের হ্যালোজেনকেও ৷

5. Mysterious death of Actress Pallavi Dey : মেয়ের থেকে নিয়মিত অর্থসাহায্য নিত সাগ্নিক, বিস্ফােরক দাবি পল্লবীর বাবার

মেয়েকে খুনের নেপথ্যে তাঁর উপার্জিত লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করাই উদ্দেশ্য ছিল সাগ্নিকের (Sagnik get regular financial help from his daughter)।

6. TMC MP Sisir Adhikari : তৃণমূলের শিশিরকে রাষ্ট্রপতির মনোনীত সাংসদ হিসেবে রাজ্যসভায় কি পাঠাবে বিজেপি ?

খাতায়-কলমে কাঁথির সাংসদ শিশির অধিকারী এখনও তৃণমূলের সদস্য ৷ কিন্তু তাঁকে নাকি বিজেপি রাষ্ট্রপতি মনোনীত সাংসদ হিসেবে রাজ্যসভায় পাঠাতে পারে (BJP may Propose TMC MP Sisir Adhikari name as President Nominated Member in Rajya Sabha) ৷

7. Technical School at Chetla : চেতলায় হবে কলকাতা পৌরনিগমের টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, জমি পরিদর্শনে মেয়র

ন্যাশনাল আরবান লাইভলিহুড মিশনের (National Urban Livelihood Mission) অর্থ সাহায্যে কলকাতার চেতলায় গড়ে উঠবে টেকনিক্যাল ট্রেনিং স্কুল (Technical School at Chetla) ৷

8. Lalbagh Gas leakage : পাম্প স্টেশনে গ্যাস লিক, অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে 19 জন

পিএইচই পাম্প স্টেশনে গ্যাস লিক ৷ তৎক্ষণাৎ ঝাঁজালো গ্যাসে ছড়িয়ে পড়ে এলাকায় । শ্বাসকষ্ট শুরু হয় এলাকার বাসিন্দাদের ৷ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি 19 জন ৷

9. TMC MLA Tapas Roy : বিপদের আশঙ্কায় বউবাজারের বাড়ি ছাড়ছেন তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়

তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়ের 105 নম্বর বউবাজার স্ট্রিট । আশপাশে মেট্রোর কাজের জেরে বেশ কিছু বাড়িতে ফাটল ধরেছে (Several House Cracked Due to Metro Railway Work) ৷

10. Tribute to Symonds : সমুদ্রসৈকতে সাইমন্ডসকে শ্রদ্ধার্ঘ্য সুদর্শনের

ওয়ার্নির শোক এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি ক্রিকেট বিশ্ব ৷ তার আগেই ফের নক্ষত্রপতন হয়েছে ক্রিকেটে ৷ রবিবার গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বজয়ী দলের সদস্য অ্যান্ড্রু সাইমন্ডস ৷