1. Noida Digital Rape: নাবালিকাকে 'ডিজিটাল ধর্ষণ'! নয়ডায় গ্রেফতার অশীতিপর বৃদ্ধ

ডিজিটাল ধর্ষণের দায়ে নয়ডায় অশীতিপর এক বৃদ্ধকে গ্রেফতার করল পুলিশ (80 year old man held for digitally raping a minor girl in Noida) ৷ এক নাবালিকাকে দীর্ঘ সাত বছর ধরে ডিজিটাল ধর্ষণের মত মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷

2. Bridge Issue : পূরণ হয়নি পাকা ব্রিজের দাবি, নড়বড়ে বাঁশের সেতুতে বসেই বিক্ষোভ দুই জেলার মানুষদের

বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমানের প্রান্তিক এলাকার মানুষজনের যাতায়াতের জন্য দামোদর নদের উপর পাকা সেতুর দাবি ৷ আর সেই দাবিতেই একমাত্র নড়বড়ে বাঁশের সেতুর উপরেই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করলেন দুই জেলার নারগিকরা (Demonstration for Demand of Permanent Bridge Over Damodar River) ৷

3. Gopichand Exclusive: থমাস কাপের সাফল্য সৌভাগ্য বয়ে আনবে দেশের ব্যাডমিন্টনে, আশাবাদী গর্বিত গোপিচাঁদ

ইটিভি ভারতকে প্রতিক্রিয়ায় জাতীয় হেড কোচ জানালেন, এই জয় সৌভাগ্য বয়ে আনুক ভারতীয় ব্যাডমিন্টনে (Gopichand hopes success of Thomas Cup augurs well for Indian badminton) ৷ তাঁর গলায় বাড়তি প্রশংসা এইচএস প্রণয়কে নিয়ে ৷

4.Ukrainian commander appeal to Elon Musk: প্রাণরক্ষার শেষ আর্জি নিয়ে ইলন মাস্কের শরণে ইউক্রেনের কম্যান্ডার

প্রাণরক্ষার শেষ আর্জি নিয়ে ইলন মাস্কের (billionaire Elon Musk has received an SOS from the Ukrainian commander Serhiy Volyna) কাছে দরবার করলেন মারিউপোলের অবরুদ্ধ আজোভস্টালে আটকে পড়া ইউক্রেনের কম্যান্ডার সেরহাই ভলিনা (Ukrainian commander Serhiy Volyna)৷

5. Arjun Singh on Textile Ministry : ভুল করলে বলতেই হবে, জুট শিল্প নিয়ে বস্ত্রমন্ত্রককে বিঁধলেন অর্জুন সিং

জুট শিল্প নিয়ে কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রক ও অর্জুন সিংয়ের মধ্যে টানাপোড়েন অব্যাহত ৷ এবার সরসারি বস্ত্রমন্ত্রকের কাজে ভুল রয়েছে বলে অভিযোগ করলেন অর্জুন (Arjun Singh Criticises Textile Ministry Over Jute Industry Problem) ৷ জে পি নাড্ডার তলবে এ দিন দিল্লিতে গিয়েছেন ব্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ ৷

6. PM Modi in Nepal : 'বুদ্ধের বাণী আরও শান্ত করতে পারে পৃথিবীকে', বার্তা দিয়ে নেপাল গেলেন মোদি

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীতে যাবেন নমো ৷ সেখানে একটি বৌদ্ধ কালচার এবং হেরিটেজ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi to lay foundation stone for Centre of Buddhist Culture and Heritage in Nepal today) ৷

7. Heatwave in North India : উত্তরে ঝরছে 'আগুন', দিল্লিতে হাফসেঞ্চুরির দোরগোড়ায় পারদ

উত্তর-পশ্চিম দিল্লির মুঙ্গেশপুর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির নজফগড়ে রবিবার পারদ ছুঁল যথাক্রমে 49.2 এবং 49.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ পিছিয়ে নেই উত্তরপ্রদেশও ৷ সেখানে বান্দার জেলার বুন্দেলখণ্ডেও রবিবার হাফসেঞ্চুরির (49 ডিগ্রি সেলসিয়াস) দোরগোড়ায় পারদ ৷ যা মে মাসের নিরিখে সর্বকালীন রেকর্ড (Mercury breaches 49 degree mark in North India) ৷

8. HBD Vicky Kaushal : 34তম জন্মদিনে ভিকি, ফিরে দেখা তাঁর 'নট সো গ্ল্যামারাস' জার্নি

কবীর সুমনের গানের মতই ভিকির ছোটবেলাও কেটেছে 'দশফুট বাই দশফুট'-এর একটি ঘরে ৷

9. Rashmika Mandanna : প্রিয় বান্ধবীর বিয়ে, সময়মতো পৌঁছে কথা রাখলেন রশ্মিকা

প্রিয় বান্ধবীর বিয়ে বলে কথা ৷ কিন্তু যা ব্যস্ততা তাতে মন চাইলেও কি সময়মতো পৌঁছনো সম্ভব ? হ্যাঁ, অবশ্যই ৷ সেটাই করে দেখালেন অভিনেত্রী রশ্মিকা মান্দানা ৷ বন্ধুর বিয়েতে পৌঁছে সিল্কের হালকা রঙা শাড়িতে সাজলেন ৷

10. Mother sitting beside decomposed body of son: মৃত ছেলের পচন ধরা দেহ আগলে বসে মা, রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া দুর্গাপুরে

মৃত ছেলের পচন ধরা দেহ আগলে বসে আছেন বৃদ্ধা মা (Mother sitting beside decomposed body of son)৷ রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া দুর্গাপুরে (Durgapur news)৷ প্রতিবেশীরা পচা গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন ৷