1. Noida Digital Rape: নাবালিকাকে 'ডিজিটাল ধর্ষণ'! নয়ডায় গ্রেফতার অশীতিপর বৃদ্ধ

ডিজিটাল ধর্ষণের দায়ে নয়ডায় অশীতিপর এক বৃদ্ধকে গ্রেফতার করল পুলিশ (80 year old man held for digitally raping a minor girl in Noida) ৷ এক নাবালিকাকে দীর্ঘ সাত বছর ধরে ডিজিটাল ধর্ষণের মত মারাত্মক অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷

2. Bridge Issue : পূরণ হয়নি পাকা ব্রিজের দাবি, নড়বড়ে বাঁশের সেতুতে বসেই বিক্ষোভ দুই জেলার মানুষদের

বাঁকুড়া ও পশ্চিম বর্ধমানের প্রান্তিক এলাকার মানুষজনের যাতায়াতের জন্য দামোদর নদের উপর পাকা সেতুর দাবি ৷ আর সেই দাবিতেই একমাত্র নড়বড়ে বাঁশের সেতুর উপরেই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করলেন দুই জেলার নারগিকরা (Demonstration for Demand of Permanent Bridge Over Damodar River) ৷

3. Ukrainian commander appeal to Elon Musk: প্রাণরক্ষার শেষ আর্জি নিয়ে ইলন মাস্কের শরণে ইউক্রেনের কম্যান্ডার

প্রাণরক্ষার শেষ আর্জি নিয়ে ইলন মাস্কের (billionaire Elon Musk has received an SOS from the Ukrainian commander Serhiy Volyna) কাছে দরবার করলেন মারিউপোলের অবরুদ্ধ আজোভস্টালে আটকে পড়া ইউক্রেনের কম্যান্ডার সেরহাই ভলিনা (Ukrainian commander Serhiy Volyna)৷

4. PM Modi in Nepal : 'বুদ্ধের বাণী আরও শান্ত করতে পারে পৃথিবীকে', বার্তা দিয়ে নেপাল গেলেন মোদি

প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পাশাপাশি গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীতে যাবেন নমো ৷ সেখানে একটি বৌদ্ধ কালচার এবং হেরিটেজ কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন প্রধানমন্ত্রী (PM Modi to lay foundation stone for Centre of Buddhist Culture and Heritage in Nepal today) ৷

5. Heatwave in North India : উত্তরে ঝরছে 'আগুন', দিল্লিতে হাফসেঞ্চুরির দোরগোড়ায় পারদ

উত্তর-পশ্চিম দিল্লির মুঙ্গেশপুর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লির নজফগড়ে রবিবার পারদ ছুঁল যথাক্রমে 49.2 এবং 49.1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ পিছিয়ে নেই উত্তরপ্রদেশও ৷ সেখানে বান্দার জেলার বুন্দেলখণ্ডেও রবিবার হাফসেঞ্চুরির (49 ডিগ্রি সেলসিয়াস) দোরগোড়ায় পারদ ৷ যা মে মাসের নিরিখে সর্বকালীন রেকর্ড (Mercury breaches 49 degree mark in North India) ৷

6. HBD Vicky Kaushal : 34তম জন্মদিনে ভিকি, ফিরে দেখা তাঁর 'নট সো গ্ল্যামারাস' জার্নি

34তম জন্মদিন উদযাপন করছেন অভিনেতা ভিকি কৌশল ৷ 'মসান'-এর মত নজর কাড়া ছবি দিয়ে অভিনয় জগতে পা রেখেছিলেন ৷ তারপর থেকে গত সাত বছরে একের পর এক ছবিতে তাঁর অভিনয় মুগ্ধ করেছে ৷ নিজের স্বপ্ন সুন্দরী ক্যাটরিনা কাইফের সঙ্গে ঘর বেঁধেছেন ৷

7. New cabinet ministers of Tripura to take oath: ত্রিপুরায় আজ মানিক সাহার নয়া মন্ত্রিসভার শপথ

আজ ত্রিপুরায় শপথ নিতে চলেছে নতুন মন্ত্রিসভা (new CM of Tripura)৷ 11 জন বিধায়ক আজ মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন (New cabinet ministers of Tripura to take oath)৷

8. Mother sitting beside decomposed body of son: মৃত ছেলের পচন ধরা দেহ আগলে বসে মা, রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া দুর্গাপুরে

মৃত ছেলের পচন ধরা দেহ আগলে বসে আছেন বৃদ্ধা মা (Mother sitting beside decomposed body of son)৷ রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া দুর্গাপুরে (Durgapur news)৷ প্রতিবেশীরা পচা গন্ধ পেয়ে পুলিশে খবর দেন ৷

9. Foreign Market of Sri Lanka : শ্রীলঙ্কার চায়ের বিদেশি বাজার ধরার লক্ষ্যে ভারতীয় চা পর্ষদ

শ্রীলঙ্কার আভ্যন্তরীণ সমস্যার জেরে সেদেশের চা রফতানি প্রায় বন্ধ ৷ ফলে শ্রীলঙ্কার বিদেশের বাজার ধরতে মরিয়া ভারতীয় চা পর্ষদ (Indian Tea Council Try to Catch Foreign Market of Sri Lanka) ৷ ইতিমধ্যে বিদেশে শ্রীলঙ্কান ব্যবসায়ীদের সেই সব গ্রাহকদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করেছে ভারত ৷

10. Dilip slams Salim: অমাবস্যার চাঁদের মতো গায়েব বাম-কংগ্রেস জোট, সেলিমকে জবাব দিলীপের

অমাবস্যার চাঁদের মতো গায়েব বাম-কংগ্রেস জোট (Left Congress alliance)৷ মহম্মদ সেলিমকে এই ভাষাতেই জবাব দিলেন দিলীপ ঘোষ (Dilip slams Salim)৷