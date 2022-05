1.West Bengal Weather Update : সন্ধ্যায় বৃষ্টিতে ভাসবে তিলোত্তমা, সময়ের আগেই কি বঙ্গে বর্ষা ?

নির্ধারিত সময়ের আগেই এবার বঙ্গে বর্ষা প্রবেশের ইঙ্গিত দিল আলিপুর আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷ তীব্র গরম থেকে তবে কি এবার স্বস্তি পাবে বঙ্গবাসী ?

2.Pallavi Dey Death : আত্মহত্যা করেছেন পল্লবী, ইঙ্গিত ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে

‘‘মন মানে না ’’ খ্যাত অভিনেত্রী পল্লবী দে মৃত্যু রহস্য ক্রমশই জোরাল হচ্ছে ৷ লালাবাজারের হাতে এসেছে পল্লবীর মৃ্ত্যুর ময়না তদন্তের রিপোর্ট ৷ যা কার্যত আত্মহত্যার দিকেই ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ যদিও পল্লবীর পরিবারের অভিযোগ তাদের মেয়েকে খুন করা হয়েছে (Mysterious death of Actress Pallavi Dey) ৷

3.Biplab Kumar Deb : মিরাকল নয়, 'মিরাক্কেলের' আশায় বিপ্লব দেব-পত্নী, হাসির রোল নেটদুনিয়ায়

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি পুনরায় ক্ষমতায় এলে কি মুখ্যমন্ত্রী পদে প্রত্যাবর্তন ঘটবে বিপ্লবের ? উত্তর দেবে সময় ৷ তবে আশা হারাচ্ছেন না বিপ্লব-পত্নী নীতি দেব ৷ এ প্রসঙ্গে রবিবার তাঁর একটি টুইট ভাইরাল নেটদুনিয়ায় (Tweet of Biplab deb wife went viral as she hopes for miracle) ৷

4.Pallavi Dey Death : শেষযাত্রায় হাতে গোনা সহকর্মী, নীরবেই দিকশূন্যপুরে 'লুতফুন্নিসা বেগম'

রবিবার গড়ফার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় টেলি অভিনেত্রী পল্লবী দে-র ঝুলন্ত দেহ (Pallavi Dey Death) ৷ গুটি কয়েকজন ছাড়া তাঁর শেষযাত্রায় সেভাবে দেখা গেল না ইন্ডাস্ট্রির কাউকে ৷

5.RR vs LSG in IPL 2022 : ব্যাটে-বলে দুরন্ত বোল্ট, নবাবের শহরকে হারিয়ে দ্বিতীয়স্থানে রয়্যালস

চলতি টুর্নামেন্টে দ্বিতীয় সাক্ষাতেও নবাবের শহরকে হারিয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয়স্থানে উঠে এল রাজস্থান রয়্যালস (Beating LSG by 24 runs RR inch closer to playoffs) ৷ লখনউয়ের সঙ্গে পয়েন্টের নিরিখে একই মেরুতে অবস্থান করলেও (13 ম্যাচে 16) রান-রেটে দু'য়ে সঞ্জুরা ৷

6.Arjun Singh : ফের বেসুরো অর্জুন, নাড্ডা সঙ্গে বৈঠকের আগে নিজের দলকেই তুলোধনা

আজ দিল্লিতে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের ৷ তার আগে রবিবার সাংবাদিক বৈঠকে দলকে নিশানা অর্জুনের ৷ দল পরিচালনার দক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুললেন ৷ দেখা করলেন সিপিআইএম নেতা দিলীপ ভট্টাচার্যের সঙ্গে (Arjun Singh) ৷

7.Police Action in Suvendu Office : কেন শুভেন্দু অধিকারীর কার্যালয়ে হানা দিল পুলিশ ?

শুভেন্দু অধিকারীর বিধায়ক কার্যালয়ে পুলিশের হানা দেওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে মুখ্যসচিবের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Governor Sought Report From CS) ৷

8.ETV Bharat Horoscope for 16th May : সপ্তাহের প্রথম দিনে কার ভাগ্যে কী রয়েছে ? জানুন রাশিফলে

আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবেন কেউ ৷ পরিবারের সঙ্গে ভাল দিন কাটবে কারও তার সঙ্গে বিবাহের যোগ রয়েছে কারও ৷ আর কী রয়েছে আপনার ভাগ্যে তা জানতে চোখ রাখুন ইটিভি ভারত রাশিফলে (Etv Bharat Horoscope for 16th May) ৷

9.NEWS TODAY : আজ দিনভর

আজ দিনভর রাজ্যে, দেশ - বিদেশে কোথায় কী রয়েছে ? দেখে নিন এক ঝলকে (NEWS TODAY) ৷

10.Jamuria Accident : জামুড়িয়ায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু মহিলার, জাতীয় সড়ক অবরোধ স্থানীয়দের

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্য়ু হল এক মহিলার ৷ মৃতার নাম আদুরী গোস্বামী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে জামুড়িয়া দু'নম্বর জাতীয় সড়কের বেনালী মোড়ের কাছে (Jamuria Road Accident Death) ৷ দুর্ঘটনার জেরে স্থানীয় বাসিন্দারা জাতীয় সড়ক অবরোধ করে । পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ উঠে যায় ৷