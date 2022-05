মুখ্যমন্ত্রী বদল করে বিজেপি ত্রিপুরায় তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে পারবে না বলে জানালেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় (Manik Saha Not be Able to Prevent Defeat for BJP in Tripura Says Rajib Banerjee) ৷

2. Thomas Cup : থমাস কাপে ইতিহাস, সোনা জিতল ভারত

থমাস কাপে ইতিহাস গড়ল ভারত ৷ প্রথমবার সোনা এল দেশে (India win gold in Thomas Cup) ৷

3. Arjun Singh : ফের বিস্ফোরক ব্যারাকপুরের সাংসদ, অর্জুনের নিশানায় এবার দলীয় নেতৃত্ব

বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার ডাকে দিল্লি যাওয়ার কথা রয়েছে অর্জুন সিংয়ের (Arjun Singh Delhi visit) । তার আগে ফের বিজেপির বিড়ম্বনা বাড়ালেন ব‍্যারাকপুরের বিজেপি সাংসদ ৷

4. Mysterious death of Actress Pallavi Dey: অভিনেত্রী পল্লবীর মৃত্যুর ঘটনায় লালবাজারের নজরে তাঁর পুরুষ সঙ্গী

অভিনেত্রী পল্লবী দে-র রহস্যমৃত্যুতে সন্দেহের তির তাঁর পুরুষ সঙ্গীর দিকে (Mysterious death of Actress Pallavi Dey)। ইতিমধ্যেই কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিশেষজ্ঞরা পল্লবীর ফেসবুক প্রোফাইল লক করেছেন । পল্লবীর লিভ-ইন পার্টনারের সঙ্গে কথা বলছেন গোয়েন্দারা ৷

5. GJM Hunger Strike : জিটিএ নির্বাচনের বিরুদ্ধে সোমবার থেকেই চৌরাস্তায় অনশনে মোর্চা

জিটিএ নির্বাচনের (GTA election news) বিরুদ্ধে সোমবার থেকে চৌরাস্তায় অনশনে বসছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা (GJM Hunger Strike) ৷ এ কথা ঘোষণা করলেন বিমল গুরুং (Bimal Gurung on Hunger Strike)।

6. Mysterious death of Actress Pallavi Dey: 'সিরাজের বেগম' পল্লবীর রহস্যমৃত্যু, গড়ফার বাড়িতে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

টেলি অভিনেত্রী পল্লবী দে'র রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল (Mysterious death of Actress Pallavi Dey)৷ তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁর গড়ফার বাড়ি থেকে (Actress Pallavi Dey passes away)৷

7. Police Constable Found Dead : পেয়ারাপুর ফাঁড়িতে কনস্টেবলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

পেয়ারাপুর পুলিশ ফাঁড়ির ব্যারাকে কনস্টেবলের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার (Hanging Body of Constable Recovered at Pearapur Police Out Post) ৷

8. Woman Tortured in Malda : মালদায় গৃহবধূকে গণধর্ষণের চেষ্টা, বাধা দেওয়ায় মারধরের অভিযোগ 3 যুবকের বিরুদ্ধে

মালদায় গৃহবধূকে গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ (3 accused for attempting gang rape in Malda) ৷ বাধা দেওয়ায় তাঁকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনায় প্রতিবেশী তিন যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা মহিলা ৷ তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

9. Dhupguri Land Dispute Murder : ধূপগুড়িতে জমি বিবাদের জেরে মৃত 1, আহত 10

জমি বিবাদের জেরে মৃত্য়ু হল একজনের ৷ আহত হয়েছেন 10 জন (Dhupguri Family Clash) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে ধূপগুড়ি ব্লকের ঝাড় শালবাড়িতে ৷ অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ 3 জনকে গ্রেফতার করেছে ৷

10. Unnatural death of Actress Pallavi Dey: শেষ সময়ের মানসিক অবস্থা জানতে পল্লবীর ফোন ঘাঁটছেন গোয়েন্দারা

শেষ কয়েক দিন মানসিক অবস্থা কেমন ছিল অভিনেত্রী পল্লবী দে'র (Unnatural death of Actress Pallavi Dey)? তা জানতে তাঁর ফোন খুঁটিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা ৷