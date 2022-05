1.Tripura TMC on CM Change : ত্রিপুরায় পরাজয় ঠেকাতে পারবেন না 10 মাসের মুখ্যমন্ত্রী : রাজীব

মুখ্যমন্ত্রী বদল করে বিজেপি ত্রিপুরায় তাদের ব্যর্থতা ঢাকতে পারবে না বলে জানালেন রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় (Manik Saha Not be Able to Prevent Defeat for BJP in Tripura Says Rajib Banerjee) ৷ এই মুহূর্তে ত্রিপুরা তৃণমূলের পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী ৷ আর গতকাল ত্রিপুরায় বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী বদলের পরেই, অন্যতম বিরোধী হিসাবে নতুন সমীকরণ শুরু করেছে তৃণমূল ৷ এ দিন ইটিভি ভারতকে ফোনে তেমনটাই ইঙ্গিত দিলেন রাজীব ৷

2.Thomas Cup : থমাস কাপে ইতিহাস, সোনা জিতল ভারত

থমাস কাপে ইতিহাস গড়ল ভারত ৷ প্রথমবার সোনা এল দেশে (India win gold in Thomas Cup) ৷

3.Mysterious death of Actress Pallavi Dey: 'সিরাজের বেগম' পল্লবীর রহস্যমৃত্যু, গড়ফার বাড়িতে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

টেলি অভিনেত্রী পল্লবী দে'র রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হল (Mysterious death of Actress Pallavi Dey)৷ তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে তাঁর গড়ফার বাড়ি থেকে (Actress Pallavi Dey passes away)৷

4.Woman Tortured in Malda : মালদায় গৃহবধূকে গণধর্ষণের চেষ্টা, বাধা দেওয়ায় মারধরের অভিযোগ 3 যুবকের বিরুদ্ধে

মালদায় গৃহবধূকে গণধর্ষণের চেষ্টার অভিযোগ (3 accused for attempting gang rape in Malda) ৷ বাধা দেওয়ায় তাঁকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ উঠেছে ৷ ঘটনায় প্রতিবেশী তিন যুবকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা মহিলা ৷ তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৷

5.Unnatural death of Actress Pallavi Dey: শেষ সময়ের মানসিক অবস্থা জানতে পল্লবীর ফোন ঘাঁটছেন গোয়েন্দারা

শেষ কয়েক দিন মানসিক অবস্থা কেমন ছিল অভিনেত্রী পল্লবী দে'র (Unnatural death of Actress Pallavi Dey)? তা জানতে তাঁর ফোন খুঁটিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা ৷ অভিনেত্রীর ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে কথা বলার প্রস্তুতিও নিচ্ছে লালবাজার (police seizes phone of Pallavi Dey)৷

6.Symonds at Bigg Boss : বিগ বসের ঘরে সানির সঙ্গে সাইমন্ডসের সম্পর্ক ছিল 'টক অফ দ্য টাউন'

2011 অক্ষয় কুমারের পাটিয়ালা হাউসে একটি সংক্ষিপ্ত চরিত্রের মধ্যে দিয়ে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন প্রয়াত অজি ক্রিকেটার ৷ তবে সাইমন্ডস বিনোদন জগতে বহুল পরিচিতে পেয়েছিলেন ছোট পর্দার রিয়েলিটি শো 'বিগ বস'-এ অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়ে (Andrew Symonds participated at Big Boss season 5) ৷

7.CEC Rajiv Kumar : দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার

আজ দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার হিসেবে নিযুক্ত হলেন রাজীব কুমার ৷ এর আগে তিনি নির্বাচন কমিশনার ছিলেন ৷ 14 মে সুশীল চন্দ্রার মেয়াদ শেষ হয় (CEC Rajiv Kumar) ৷

8.BSF Rifle Snatching at Ghojadanga : পাঁচদিন কেটে গেলেও চুরি যাওয়া রাইফেল ও কার্তুজ এখনও অমিল

পাঁচদিন পার! এখনও হদিশ মেলেনি ভারত-বাংলাদেশের ঘোজাডাঙা সীমান্ত থেকে খোয়া যাওয়া বিএসএফের ইনসাস রাইফেল এবং কার্তুজের (BSF Rifle Snatching at Ghojadanga) । উদ্বিগ্ন বিএসএফ কর্তৃপক্ষ। বিএসএফ-এর সন্দেহ চুরি যাওয়া রাইফেল এবং কার্তুজ পাচার হয়ে যায়নি তো ৷

9.Anti Social killed in Domjur : ডোমজুড়ে গুলি করে খুন কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে, ধৃত 1

পুরনো শত্রুতার জেরেই এই খুন (Anti Social killed in Domjur) বলে অনুমান পুলিশের ৷ মৃত দুষ্কৃতীর নাম তাপস দলুই ওরফে কাক তাপস ৷

10.Family Dispute Clash : শান্তিপুরে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, ভাসুর-বউমার হাতাহাতি

পারিবারিক বিবাদের জেরে ভাসুর এবং বউমার হাতাহতি ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি দু'জনেই ৷ ঘটনাটি শান্তিপুর থানা এলাকার বাইগাছি বেনেপাড়া লেন এলাকার (Two injured in Santipur family Clash) ৷ দু'পক্ষই থানায় অভিযোগ করেছে ৷ পুলিশ কয়েকজনকে আটক করে তদন্ত শুরু করেছে ৷