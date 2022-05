1.Cong Slams Wheat Export Ban : গম রফতানি বন্ধ কৃষকদের স্বার্থ বিরোধী, সমালোচনায় চিদম্বরম

দেশে আটা, ময়দা, ভোজ্য তেল, জ্বালানি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বেড়েই চলেছে ৷ এই দাম বৃদ্ধিকে সামলাতে বিজেপি সরকার এখন গম রফতানি করবে না বলে জানিয়েছে ৷ বিজেপি যথেষ্ট গম জোগাড় করতে পারেনি বলে এই পদক্ষেপ করেছে, আক্রমণ করলেন পি চিদম্বরম (Cong Slams Wheat Export Ban) ৷

2.Rahara Bomb Blast : দাদুর কুড়িয়ে আনা কৌটো বোমা ফেটে মৃত্যু নাতির, রহড়ায় চাঞ্চল্য

দাদু কৌটো ভেবে আবর্জনার স্তূপ থেকে বাড়িতে তুলে এনেছিলেন ৷ কৌতূহলবশত সেই কৌটোটি খুলে দেখে নাতি ৷ এতেই বিপত্তি ৷ মারা গিয়েছে রহড়ার কিশোর (Rahara Youth Killed in Bomb Blast) ৷

3.Bengaluru Weather : সিমলা-মুসৌরিকে টেক্কা দিয়ে কাঁপুনির জোগাড় বেঙ্গালুরুতে, গার্ডেন সিটিতে শিফটের পরিকল্পনায় নেটিজেনরা

শুক্রবার বেঙ্গালুরুর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 23 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের তুলনায় 11 ডিগ্রি কম ৷ বিগত 50 বছরে মে-তে যা বেঙ্গালুরুর দ্বিতীয় শীতলতম দিন (Bengaluru recorded second coldest day in May in the last 50 years) ৷ যেখানে মুসৌরি এবং সিমলায় গতকাল সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে 24 এবং 25 ডিগ্রি ৷

4.Mrinal Sen : শতবর্ষের প্রাক্কালে মৃণাল সেনকে নিয়ে তিনটি ছবি, আবেগী ছেলে কুণাল

বাবার 99তম জন্ম বার্ষিকীতে আবেগী হয়ে পড়লেন পুত্র কুণাল ( Son Kunal Sen on 99th Birth Anniversary of Mrinal Sen ) ৷ জানালেন, বাবার শতবর্ষ যত কাছে আসছে তিনি ঠিক ততটাই প্রশংসা পাচ্ছেন যা একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা পাওয়ার আশা করতে পারেন ।

5.Rayudu IPL Retirement : রায়ডুর অবসর জল্পনা, টুইট করেও মুছলেন হায়দরাবাদি ক্রিকেটার

শনিবার অবসর ঘোষণা করার কিছুক্ষণের মধ্যেই টুইটার পোস্ট মুছলেন আম্বাতি রায়ডু (Speculation rises on Ambati Rayudu retirement from IPL as he deletes tweet) ৷ যা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা ৷

6.Bowbazar Metro Incident : নগরোন্নয়নের ধাক্কা ! মেট্রোর কাজের জেরে অবলুপ্তির পথে আস্ত একটা পাড়া

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজের জেরে বৌবাজারের স্যাঁকরা পাড়া লেনের একাধিক বাড়িতে ফের ফাটল ধরেছে (Bowbazar Metro Incident) ৷ এই পরিস্থিতিতে বসত ভিটে ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে হয়েছে বাসিন্দাদের (Empty Houses in Syakrapara Lane of Bowbazar Due to Metro Incident) ৷ এই স্যাঁকরা পাড়া লেনে 15টি বাড়ির মধ্য আজ মাত্র তিনটি বাড়িতে মানুষজন থাকছেন ৷ মেট্রোর সম্প্রসারণের জেরে উত্তর কলকাতার একটি পাড়া সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হতে বসেছে ৷

7.Python Rescue : সুন্দরবনে অজগর আতঙ্ক, ধানক্ষেত থেকে উদ্ধার বিশাল সাপ

এবার সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকায় বাঘ কুমিরের আতঙ্ক নয় ! বিশাল অজগর সাপের আতঙ্ক । শনিবার সকালে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার ঝড়খালির মাস্টারপাড়া ধানক্ষেত থেকে বিশাল আকার অজগর সাপ দেখতে পান স্থানীয় গ্রামবাসীরা (Python Rescue) ৷ এরপর তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বনদফতরকে । বেশ কয়েক ঘণ্টার প্রচেষ্টায় অবশেষে উদ্ধার করা হয় অজগর সাপটিকে । স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতোই কয়েকজন কৃষক মাঠে ধান কাটাতে গিয়েছিল । সেই সময় ধানক্ষেতে সাপটিকে দেখতে পায় চাষিরা । প্রথমে স্থানীয় সুন্দরবনের সাপ ভেবে তাড়ানোর চেষ্টা করেছিল । কিন্তু বিশাল আকৃতির দেখে ভয় পেয়ে যায় কৃষকেরা । বনদফতর সূত্রে খবর, ঝড়খালি কয়েকজন বাসিন্দারা একটি বিশাল আকৃতির সাপ দেখে আতঙ্কে বনদফতরে ফোন করে । এরপর কর্মীরা ওই ধানক্ষেত থেকে বিশাল আকৃতির অজগর উদ্ধার করে । প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সাপটিকে সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয় ৷

8.Laskar Militant Arrested : নিরাপত্তাবাহিনীর উপর হামলার ছক বানচাল, উপত্যকায় গ্রেফতার লস্কর জঙ্গি

নিরাপত্তারক্ষীদের উপর হামলার পরিকল্পনা রূপায়ণের আগেই উপত্যকায় গ্রেফতার এক লস্কর সেনা (LeT terrorist planning to attack security forces helds in Jammu and Kashmir) ৷ রিজওয়ান শফি নামে ধৃত লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি কুপওয়ারা জেলার বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে ৷

9.India Bans Wheat Export : দেশে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে গম রফতানি বন্ধ করল ভারত

13 মে একটি নোটিফিকেশন জারি করে গম রফতানি না-করার কথা জানিয়েছে ডিজিএফটি ৷ তবে ইতিমধ্যে লেটারস অফ ক্রেডিট তালিকায় থাকা দেশগুলিতে গম রফতানি হবে ৷ দেশে খাদ্যের দাম বৃদ্ধিতে রাশ টানতেই এমন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের (India Bans Wheat Export) ৷

10.Aashram 3 Trailer : ফের খুলছে আশ্রমের দোর, ফাঁস হবে কামাতুর ভণ্ড বাবা নিরালা-র কীর্তি ?

শুক্রবার সামনে এল 'আশ্রম 3' সিরিজের ট্রেলার (Bobby Deol Starrer Aashram New Season Trailer)৷ 3 জুন থেকে শুরু হতে চলেছে স্ট্রিমিং ৷