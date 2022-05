1. India Bans Wheat Export : দেশে মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে গম রফতানি বন্ধ করল ভারত

13 মে একটি নোটিফিকেশন জারি করে গম রফতানি না-করার কথা জানিয়েছে ডিজিএফটি ৷ তবে ইতিমধ্যে লেটারস অফ ক্রেডিট তালিকায় থাকা দেশগুলিতে গম রফতানি হবে ৷ দেশে খাদ্যের দাম বৃদ্ধিতে রাশ টানতেই এমন সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের (India Bans Wheat Export) ৷



2. Tragic Fire Near Delhi Mundka Metro : 27 জনের প্রাণ কাড়ল দিল্লির অফিসের আগুন, অনেকে নিখোঁজ ; ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মোদির

বিকেল 4.45 মিনিট নাগাদ দমকলকে আগুন লাগার খবর দেওয়া হয় ৷ ঘটনাস্থলে যায় 30 ইঞ্জিন ৷ ইতিমধ্যে অনেকেই যে যেখান থেকে পেরেছে, প্রাণে বাঁচতে ঝাঁপ দিয়েছে ৷ দেহগুলি এমনভাবে পুড়ে গিয়েছে যে পুরুষ নাকি মহিলা চেনা যাচ্ছে না (Fire Near Delhi Mundka Metro Station) ৷



3. Bombing at Pandaveswar : সম্পর্কে ফিরতে চাপ, কাজ না-হওয়ায় প্রাক্তন প্রেমিকার বাড়িতে বোমা ছুড়ল যুবক

পুনরায় সম্পর্কে ফিরতে ক্রমাগত চাপ এবং হুমকি দিয়েও কাজ না-হওয়া শেষমেশ প্রাক্তন প্রেমিকার বাড়িতে বোমা ছুড়ল যুবক (Young man accused for bombing to his ex girlfriend house at Pandaveswar) ৷ ঘটনায় পাণ্ডবেশ্বরে আহত 4 ৷



4. Policemen killed in Firing : চোরাশিকারীদের গুলিতে ঝাঁঝরা 3 পুলিশ কর্মী

কালো হরিণ শিকারে অভিযুক্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে গিয়ে প্রাণ হারালেন 3 পুলিশ কর্মী (Three Policemen Killed in Firing by Miscreants in Guna District of Madhya Pradesh) ৷ মধ্যপ্রদেশের গুনা জেলার অ্যারন এলাকার ঘটনায় কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছেন মধ্যপ্রদেশের স্বরাষ্ট্র দফতরের মন্ত্রী নরোত্তম মিশ্র ৷ শনিবার ভোররাতের অভিযানে দুষ্কৃতীদের গুলিতে এক সাব ইন্সপেক্টর এবং 2 কনস্টেবলের মৃত্যু হয়েছে ৷



5. Suvendu on SSC Corruption Case : এসএসসি দুর্নীতিতে শুভেন্দুর নিশানায় অভিষেক, পার্থকে গ্রেফতারের দাবি

ভাইপোর এজেন্টরা টাকার বিনিময় চাকরি দিয়েছে ৷ বঞ্চিত করা হয়েছে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের ৷ এসএসসি দুর্নীতিতে বাগ কমিটির রিপোর্টে 381টি ভুয়ো নিয়োগের তথ্য সামনে আসতেই শাসকদলকে নিশানা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ৷ যেখানে সরাসরি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে নিশানা করলেন তিনি (Suvendu Adhikari Alleged that Abhishek Banerjee Involved in SSC Corruption Case) ৷

6. North Korea Covid Outbreak : কোভিড আতঙ্কে স্ত্রস্ত কিম জংয়ের দেশ, সংক্রমণের উৎস ক্ষেপণাস্ত্র ?

উত্তর কোরিয়ায় কোভিড সংক্রমণে প্রথম মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ তারপর থেকে চলছে লকডাউন ৷ দেশের 2 কোটিরও বেশি লোকের কেউ ভ্য়াকসিন নেয়নি ৷ কিন্তু সংক্রমণের পিছনে রহস্যটা অন্য জায়গায় (North Korea Covid Outbreak) ৷



7. Dilip Ghosh Criticised TMC : আরও অনেক রাঘব বোয়ালদের নাম সামনে আসবে, এসএসসি নিয়ে মন্তব্য দিলীপের

এসএসসি দুর্নীতিতে 381 জনের ভুয়ো নিয়োগপত্র নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা দিলীপ ঘোষের (Dilip Ghosh Criticises TMC Leaders Over SSC Corruption Case) ৷ তাঁর দাবি সবক’টি দুর্নীতি মামলার তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়লে অনেক রাঘব বোয়ালের নাম বেরিয়ে আসবে ৷

8. Aashram 3 Trailer : ফের খুলছে আশ্রমের দোর, ফাঁস হবে কামাতুর ভণ্ড বাবা নিরালা-র কীর্তি ?

শুক্রবার সামনে এল 'আশ্রম 3' সিরিজের ট্রেলার (Bobby Deol Starrer Aashram New Season Trailer)৷ 3 জুন থেকে শুরু হতে চলেছে স্ট্রিমিং ৷



9. The Archies Cast : আর্চিসের জগতে সুহানা-খুশি-অগস্ত্য ; শুভেচ্ছা বিগ-বির, আত্মহারা গৌরী

জোয়া আখতারের হাত ধরে ছবির জগতে পা রাখতে চলেছেন মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের নাতি অগস্ত্য নন্দা, কিং খান কন্যা সুহানা খান এবং বনি কাপুর এবং শ্রীদেবীর কন্য়া খুশি কাপুর (The Archies cast)৷ সামনে এল অ্যানাউন্সমেন্ট ভিডিয়ো ৷



10. I-League 2021-22 : জিতলেই চ্যাম্পিয়ন, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অকুতোভয় মহমেডান

খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই শতাব্দীপ্রাচীন মহামেডান স্পোর্টিং'য়ের সামনে এনে দিয়েছে মোক্ষম সুযোগ ৷ শনিবার শেষ ম্যাচে গোকুলাম কেরালাকে হারাতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন আন্দ্রে চের্নিসভের ছেলেরা (Mohammedan SC to face Gokulam Kerala FC in I-League decider today) ৷ অন্যদিকে খেতাব ধরে রাখতে ড্র-ই যথেষ্ট মালাবারিয়ানদের ৷