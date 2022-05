1. Thomas Cup : স্নায়ুর চাপ সামলে ঐতিহাসিক জয় প্রণয়ের, প্রথমবার থমাস কাপের ফাইনালে ভারত

কোয়ার্টার ফাইনালের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে শুক্রবার থমাস কাপের সেমিফাইনালে 2016 চ্যাম্পিয়ন ডেনমার্ককে 3-2 ব্যবধানে পরাজিত করল ভারতীয় দল ৷ রবিবার ফাইনালে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইন্দোনেশিয়ার সামনে শ্রীকান্তরা (India will take on Indonesia in the final on Sunday) ৷

2. Tragic Fire Near Delhi Mundka Metro : 27 জনের প্রাণ কাড়ল দিল্লির অফিসের আগুন, অনেকে নিখোঁজ ; ক্ষতিপূরণ ঘোষণা মোদির

বিকেল 4.45 মিনিট নাগাদ দমকলকে আগুন লাগার খবর দেওয়া হয় ৷ ঘটনাস্থলে যায় 30 ইঞ্জিন ৷ ইতিমধ্যে অনেকেই যে যেখান থেকে পেরেছে, প্রাণে বাঁচতে ঝাঁপ দিয়েছে ৷ দেহগুলি এমনভাবে পুড়ে গিয়েছে যে পুরুষ নাকি মহিলা চেনা যাচ্ছে না (Fire Near Delhi Mundka Metro Station) ৷

3. Suvendu on SSC Corruption Case : এসএসসি দুর্নীতিতে শুভেন্দুর নিশানায় অভিষেক, পার্থকে গ্রেফতারের দাবি

ভাইপোর এজেন্টরা টাকার বিনিময় চাকরি দিয়েছে ৷ বঞ্চিত করা হয়েছে রাজ্যের লক্ষ লক্ষ শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের ৷ এসএসসি দুর্নীতিতে বাগ কমিটির রিপোর্টে 381টি ভুয়ো নিয়োগের তথ্য সামনে আসতেই শাসকদলকে নিশানা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ৷ যেখানে সরাসরি তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে নিশানা করলেন তিনি (Suvendu Adhikari Alleged that Abhishek Banerjee Involved in SSC Corruption Case) ৷

4. I-League 2021-22 : জিতলেই চ্যাম্পিয়ন, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে অকুতোভয় মহমেডান

খানিকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই শতাব্দীপ্রাচীন মহামেডান স্পোর্টিং'য়ের সামনে এনে দিয়েছে মোক্ষম সুযোগ ৷ শনিবার শেষ ম্যাচে গোকুলাম কেরালাকে হারাতে পারলেই চ্যাম্পিয়ন আন্দ্রে চের্নিসভের ছেলেরা (Mohammedan SC to face Gokulam Kerala FC in I-League decider today) ৷ অন্যদিকে খেতাব ধরে রাখতে ড্র-ই যথেষ্ট মালাবারিয়ানদের ৷

5. North Korea Covid Outbreak : কোভিড আতঙ্কে স্ত্রস্ত কিম জংয়ের দেশ, সংক্রমণের উৎস ক্ষেপণাস্ত্র ?

উত্তর কোরিয়ায় কোভিড সংক্রমণে প্রথম মৃত্যুর কথা জানা গিয়েছে বৃহস্পতিবার ৷ তারপর থেকে চলছে লকডাউন ৷ দেশের 2 কোটিরও বেশি লোকের কেউ ভ্য়াকসিন নেয়নি ৷ কিন্তু সংক্রমণের পিছনে রহস্যটা অন্য জায়গায় (North Korea Covid Outbreak) ৷

6. West Bengal Weather Update : আজও দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস, বঙ্গে আগেই বর্ষা প্রবেশের সম্ভাবনা

আন্দামানে বর্ষা প্রবেশ করায় বঙ্গে প্রবেশের সম্ভাবনা(West Bengal Weather Update) ৷ বাড়ছে গরম ৷

7. Dilip Ghosh Criticised TMC : আরও অনেক রাঘব বোয়ালদের নাম সামনে আসবে, এসএসসি নিয়ে মন্তব্য দিলীপের

এসএসসি দুর্নীতিতে 381 জনের ভুয়ো নিয়োগপত্র নিয়ে রাজ্যের শাসকদলকে নিশানা দিলীপ ঘোষের (Dilip Ghosh Criticises TMC Leaders Over SSC Corruption Case) ৷ তাঁর দাবি সবক’টি দুর্নীতি মামলার তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়লে অনেক রাঘব বোয়ালের নাম বেরিয়ে আসবে ৷ সেই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, ভুয়ো নিয়োগপত্র দিয়ে কয়েকশো কোটি টাকা কামিয়েছে শাসকদলের নেতারা ৷ সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ করেছেন তিনি ৷

8. Gold Biscuits Recovered : বাংলাদেশে পাচারের আগেই বিএসএফের হাতে 50 লাখ টাকার সোনার বিস্কুট

পাচারের আগেই উদ্ধার প্রায় 50 লাখ টাকার সোনার বিস্কুট (Gold Biscuits Recover)। মুর্শিদাবাদে আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে পাচার হওয়ার আগে আটটি সোনার বিস্কুট উদ্ধার করেছে বিএসএফ ৷ শুক্রবার রাত সাড়ে নটা নাগাদ খরকা বাহাদুর বিওপির জওয়ানরা বিস্কুটগুলি উদ্ধার করে । যার বাজার মূল্য 49 লক্ষ 17 হাজার 355 টাকা ।

9. PBKS vs RCB in IPL 2022 : কোহলিদের প্লে-অফ যাত্রায় প্রশ্ন টেনে নিজেদের সম্ভাবনা জিইয়ে রাখল প্রীতির দল

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সকে বড় ব্যবধানে হারিয়ে প্লে-অফ যাত্রায় ভেসে রইল পঞ্জাব কিংস ৷ শুক্রবার ব্র্যাবোর্ন স্টেডিয়ামে প্রীতি জিন্টার দল জিতল 54 রানে (Punjab Kings demolish RCB by 54 runs) ৷

10. TMCs Historic Win : পরিবর্তনের বর্ষপূর্তি, 11 বছর আগের সেই দিনের স্মৃতিচারণ...

2011 সালের 13 প্রকাশিত হয়েছিল বিধানসভা নির্বাচনের ফল ৷ জিতেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেস ৷ 34 বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটেছিল ৷ 11 বছর পর সেই পরিবর্তনের স্মৃতিচারণে ঘাসফুলের নেতারা (TMC leaders take a look back on the historic 13th May 2011) ৷