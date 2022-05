1.Dilip Ghosh at Kanthi : শিশির অধিকারীর কার্যালয়ে বিধায়কদের নিয়ে বৈঠক দিলীপের !

শুক্রবার সকালে কাঁথি মহকুমা আদালতে পুরনো একটি মামলার সাক্ষ্য দিতে এসে কাঁথির তৃণমূল সাংসদের কার্যালয়ে পূর্ব মেদিনীপুরের বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকও সারেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি (Dilip Ghosh held a meeting with BJP MLAs at Sisir Adhikari's MP office) ৷ শিশির অধিকারীর কার্যালয়ে বিজেপি বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকের জন্যা মহকুমা আদালত থেকে পায়ে হেঁটেই সেখানে পৌঁছন দিলীপ ঘোষ ৷

2.NEET PG Exam 2022 : নিট-পিজি পরীক্ষা পিছলে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হবে, জানাল সুপ্রিম কোর্ট

আজ বিচারপতি চন্দ্রচূড় ও বিচারপতি কান্তের বেঞ্চ পরিষ্কার করে দিলেন, চিকিৎসকদের স্নাতকোত্তর স্তরের নিট-পিজি পরীক্ষার সময়সূচি বদলানো যাবে না ৷ তাতে চিকিৎসকের সংখ্যা কমে গিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবা ব্যাহত হবে (NEET PG Exam 2022) ৷

3.Cummins Out of IPL : চোটের কারণে আইপিএল ছেড়ে দেশে ফিরছেন কামিন্স

সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ম্যাচের প্রস্তুতির মধ্যেই খারাপ খবর বেগুনি শিবিরে ৷ সময়ের আগেই দলের জৈব বলয় ছাড়ছেন প্যাট কামিন্স ৷ হিপ ইনজুরির কারণে আইপিএলের বাকি অংশে অজি স্পিডস্টারকে দলে পাবে না কেকেআর ম্যানেজমেন্ট (Cummins ruled out from remaining IPL) ৷

4.Kashmiri Pandit killed : ক্ষোভে ফুঁসছে উপত্যকা, সরকারবিরোধী স্লোগানে শেষকৃত্য সম্পন্ন নিহত কাশ্মীরী পণ্ডিতের

উপত্যকায় নিরাপত্তার দাবিতে সোচ্চার কাশ্মীরী পণ্ডিতদের প্রতিবাদ বৃহস্পতিবার রাতে ছড়িয়ে পড়ে জম্মু এবং কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে ৷ রাস্তা অবরোধ, সরকার বিরোধী স্লোগানের নানা ছবি ধরা পড়ে সেখানে ৷ উপত্যকায় অশান্ত পরিস্থিতির মধ্যেই শুক্রবার সকালে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় নিহত কাশ্মীরী পণ্ডিতের (Last rites conducted for Kashmiri Pandit killed by militants in Budgam) ৷

5.SSC Group C Recruitment Case : গ্রুপ-সিতে 381 জনকে ভূতুড়ে নিয়োগপত্র ! বাগ কমিটির রিপোর্ট জমা পড়ল আদালতে

স্কুল সার্ভিস কমিশনের গ্রুপ-সি পদে নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে টানাহেঁচড়া চলছে ৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে এ বিষয়ে রিপোর্ট জমা দিল অনুসন্ধান কমিটি (SSC Group C Recruitment Case) ৷

6.GTA election Preparation: জিটিএ নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দার্জিলিঙের জেলাশাসক

জিটিএ নির্বাচনের (GTA election Preparation) প্রস্তুতি শুরু করে দিল নির্বাচন কমিশন (Preparation started for GTA election)। জলপাইগুড়ির ডিভিশনাল কমিশনারকে পর্যবেক্ষক ও দার্জিলিঙের জেলাশাসককে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে (DM of Darjeeling appointed as Chief Electoral Officer)।

7.Ashoknagar ED Search Operation : বিএসএফ জওয়ানের বাড়ি-সহ অশোকনগরের তিন জায়গায় ইডির তল্লাশি

এক মাছ ব্যবসায়ী ও এক বিএসএফ জওয়ানের বাড়ি-সহ একই সঙ্গে তিনটি বাড়িতে হানা দিল ইডি (ED Search Operation in Ashoknagar) । শুক্রবার সকাল আট থেকে অশোকনগরের 15 এবং 16 নম্বর ওয়ার্ডের সুকুমার মৃধা, প্রণব হালদার ও স্বপন মিশ্রর বাড়িতে একযোগে তল্লাশি শুরু করেন ইডির আধিকারিকরা ।

8.Twitter CEO Parag : আপাতত গণছাঁটাই নয়, কর্মীদের আশ্বস্ত করলেন হঠাৎ 'ভিলেন' বনে যাওয়া পরাগ

দুই শীর্ষস্তরের এগজিকিউটিভকে সরানোর পর টুইটারের সিইও পরাগ আগরওয়াল জানালেন, সংস্থার স্বার্থে কিছু রদবদল করা হচ্ছে ৷ তবে এই মুহূর্তে কোনও গণছাঁটাই হবে না (No mass layoffs at Twitter for now tweets Parag Agrawal) ৷

9.Sukanta Majumder on CM : ‘পড়েছি, দেখিনি- এখন সৌভাগ্য হচ্ছে’, মুখ্যমন্ত্রীকে মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তুলনা সুকান্তের

রাজ্যের জেলা বাড়ানো প্রসঙ্গে মহম্মদ বিন তুঘলকের সঙ্গে তুলনা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Sukanta Majumder Compared Mamata Banerjee With Muhammad bin Tughluq) ৷

10.Bengal Employment scenario: রাজ্যে কর্মসংস্থানের খণ্ডচিত্র: লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ, অথচ চাকরির অপেক্ষায় বহু

রাজ্যে লক্ষ লক্ষ শূন্যপদ ৷ অথচ চাকরির জন্য রাস্তায় নেমে আন্দোলন চলছেই বেকারদের ৷ একনজরে দেখে নেব রাজ্যের কর্মসংস্থানের খণ্ডচিত্র (Bengal Employment scenario)৷