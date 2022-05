1. West Bengal Weather Update : রেশ কাটছে অশনির ; দক্ষিণবঙ্গে কমছে বৃষ্টি, ফিরছে গরম

ঝড়-বৃষ্টির পালা মোটামুটি শেষ ৷ তাই ফিরছে গরম ৷ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি চললেও দক্ষিণবঙ্গে ফিরছে ভ্যাপসা গরম (West Bengal Weather Update) ৷

2. Raipur Helicopter Crash : ল্যান্ডিংয়ের সময় দুর্ঘটনা, রায়পুরে হেলিকপ্টার ভেঙে মৃত 2 পাইলট

হেলিকপ্টার প্রশিক্ষণ চলছিল ছত্তিশগড়ের রায়পুরের বিমানবন্দরে ৷ জানা গিয়েছে, কপ্টারটি নামার ঠিক আগেই ভেঙে পড়ে ৷ প্রাণ গিয়েছে ভিতরে থাকা দুই পাইলটের (Raipur Helicopter Crash) ৷

3. CSK vs MI in IPL 2022 : 'লাস্ট বয়'-দের লড়াই হেরে প্লে-অফের সম্ভাবনা শেষ সিএসকে-র

এই নিয়ে দ্বিতীয়বার প্লে-অফ খেলবে না চেন্নাই সুপার কিংস ৷ বিদ্যুৎবিঘ্নিত ওয়াংখেড়েতে বৃহস্পতিবার লো-স্কোরিং ম্যাচে ধোনির দলকে 5 উইকেটে হারাল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (MI beat CSK by 5 wickets) ৷

4. EB Felicitated Bengal Footballers : 'মুখ্যমন্ত্রীর লড়াই অনুপ্রেরণা', বাংলার ফুটবলারদের মমতার ছবি রাখার পরামর্শ ক্রীড়ামন্ত্রীর

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বাংলা ফুটবল দলের প্রশংসা ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের গলায় (Arup Biswas praises Bengal football team at East Bengal club felicitation ceremony) ৷ এদিন বাংলা ফুটবলারদের উত্তরণের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক উত্থানেরও তুলনা টানেন তিনি ৷

5. Sukanta Majumdar : 100 দিনের কাজের টাকা বন্ধ, কেন্দ্রের সিদ্ধান্তকে সমর্থন সুকান্তর

"100 দিনের কাজ অর্থাৎ মনরেগা (Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act), দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস পার্টিটা চলছে । দুটো প্রকল্পে পুকুর চুরি হচ্ছে ৷

6. Modi Pitches for WHO Reforms : কোভিড ঠেকাতে হলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংস্কার প্রয়োজন: মোদি

বৃহস্পতিবার জো বাইডেনের নেতৃত্বে কোভিড সংক্রান্ত ভার্চুয়াল সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ৷ সেখানেই করোনা মোকাবিলায় ভ্যাকসিন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবার সরবরাহ চেইনগুলিকে স্থিতিশীল করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংস্কারের প্রয়োজন রয়েছে বলে অভিমত জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi pitches for reforms in WHO) ৷

7. Suvendu on Deucha-Pachami Project : দেউচা-পাচামিতে নন্দীগ্রামের মতো আন্দোলনের হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

বৃহস্পতিবার বীরভূমের দেউচায় মিছিল করে বিজেপি (BJP's Rally at Deucha) ৷ উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার-সহ আরও অনেকে ৷ পরে একটি সভা থেকে রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনকে হুঁশিয়ারি দেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, ‘‘জোর করে জমি নিলে দেউচা-পাচামিতে নন্দীগ্রামের মতো আন্দোলন হবে ৷’’

8. Mamata Writes to Modi : 100 দিনের কাজ ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় বাংলার প্রাপ্য চেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায় (Mamata sends letter to PM Modi demanding payment from the central government) ৷ একশো দিনের কাজ ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় কেন্দ্র বকেয়া টাকা কবে দেবে, সেই বিষয়ে জানতে চেয়েই মমতা এই চিঠি মোদিকে দিয়েছেন ৷

9. CSK vs MI in IPL 2022: ওয়াংখেড়েয় বিদ্যুৎ বিপর্যয়ে ডিআরএস-এর সুবিধা পেলেন না ধোনিরা

বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের ম্যাচে ওয়াংখেড়েতে মুখোমুখি হয়েছিল চেন্নাই সুপার কিংস ও মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (CSK vs MI in IPL 2022) ৷ মাত্র 97 রানেই শেষ হয়ে যায় চেন্নাই ইনিংস ৷ পাঁচ উইকেট হারিয়ে ম্যাচ জিতে নেয় মুম্বই

10. Purba Bardhaman Mishti hub: বর্ধমানের মিষ্টি হাব খোলা নিয়ে রয়ে গেল প্রশ্নচিহ্ন

বর্ধমানের মিষ্টি হাব খোলা নিয়ে রয়ে গেল বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন ৷ প্রশাসন হাব খোলার ব্যাপারে তৎপর হলেও আশঙ্কায় রয়েছেন ব্যবসায়ীরা (Opening of Mishti hub at Purba Bardhaman)৷