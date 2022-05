তাজমহলের 22টি বন্ধ কক্ষ খোলার আবেদন বাতিল করল এলাহাবাদ হাইকোর্ট (Taj Mahal 22 rooms case) ৷

2. Mamata on IAS-WBCS : আমলাদের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে একগুচ্ছ ঘোষণা মমতার

বৃহস্পতিবার নতুন রূপে গঠিত টাউনহলের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তার পর তিনি আমলাদের নিয়ে বৈঠক করেন ৷ সেখানে তিনি আমলাদের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে একগুচ্ছ ঘোষণাও করেন ৷

3. SSC Recruitment Corraption Case : নবম-দশমে দুর্নীতির অভিযোগ, সব প্রার্থীর নম্বরের বিভাজন প্রকাশ করার নির্দেশ হাইকোর্টের

স্কুল সার্ভিস কমিশনের নবম-দশমের পরীক্ষায় প্রার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের বিভাজন 10 দিনের মধ্যে প্রকাশ করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (SSC Recruitment Corraption Case) ৷ এমনকী আগামী 17 জুন পর্যন্ত সমস্ত নিয়োগ বন্ধ রাখার নির্দেশও দিল হাইকোর্ট ।

4. Roster for TMC Leaders : নয়া কার্যালয়ে কর্মীদের অভাব-অভিযোগ শুনতে নেতাদের জন্য রোস্টার তৃণমূলের

আদি তৃণমূল ভবনে সংস্কারের কাজ চলছে ৷ তাই সম্প্রতি অস্থায়ী তৃণমূল ভবন থেকে কাজ চালাচ্ছে রাজ্যের শাসক দল ৷ সেখানে নেতাদের বসার জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিল ঘাসফুলের শীর্ষ নেতৃত্ব (TMC creates a list of party leaders who will meet with workers at Trinamool Bhawan) ৷

5. Anish Khan Death Case : আনিশকে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে পুলিশ, সিটের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে দাবি বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের

আনিশ খান মৃত্যু মামলায় পুলিশকে কাঠগড়ায় তুললেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য (Anish Khan Death Case)৷ তাঁর কথায়, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রনেতাকে পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে পুলিশ ৷

6. Director Premangshu Roy runs food corner: লকডাউনের পর থেকে বাজার মন্দা, ফুড কর্নার চালাচ্ছেন জনপ্রিয় ছবির পরিচালক

লকডাউনের পর থেকে বাজার মন্দা ৷ হাতে নেই কোনও ভালো ছবির কাজ ৷ তাই বাধ্য হয়ে পেটের দায়ে ফুড কর্নার চালাচ্ছেন জনপ্রিয় ছবির পরিচালক প্রেমাংশু রায় (Director Premangshu Roy runs food corner)।

7. Chaos in Sri Lanka : দেশ ছাড়তে পারবেন না মাহিন্দা রাজাপক্ষে, নির্দেশ শ্রীলঙ্কার আদালতের

বর্তমানে শ্রীলঙ্কার এক সেনা ঘাঁটিতে আশ্রয় নিয়েছেন মাহিন্দা রাজাপক্ষে ৷ সোমবার তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করেন (Mahinda Rajapaksa stepped down from his post on Monday) ৷

8. Arjun Singh Delhi Visit : দিল্লি রওনার আগে সুর চড়ালেন অর্জুন

দিল্লিতে আজ বিকেলে পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে রয়েছে বৈঠক ৷ ইতিমধ্যেই রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ (Arjun Singh Delhi Visit) ৷

9. Mamata Banerjee : আগামিদিনে রাজ্যে হতে পারে 46টি জেলা, ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

পশ্চিমবঙ্গে 46টি জেলা তৈরি করতে পারে রাজ্য সরকার ৷ বৃহস্পতিবার তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata hints to Increase Number of District in Bengal) ৷

10. Nadda to Visit Bengal : বাংলা নিয়ে হাল ছাড়ছেন না পদ্ম নেতারা, শিগগিরই আসছেন নাড্ডা

কয়েকদিন আগে বাংলা থেকে ঘুরে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ৷ এবার বঙ্গ সফরে আসছেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (BJP National President JP Nadda) ৷