1.Mamata on IAS-WBCS : আমলাদের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে একগুচ্ছ ঘোষণা মমতার

বৃহস্পতিবার নতুন রূপে গঠিত টাউনহলের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷ তার পর তিনি আমলাদের নিয়ে বৈঠক করেন ৷ সেখানে তিনি আমলাদের মধ্যে বৈষম্য দূর করতে একগুচ্ছ ঘোষণাও করেন ৷

2.Mamata Banerjee : আগামিদিনে রাজ্যে হতে পারে 46টি জেলা, ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

পশ্চিমবঙ্গে 46টি জেলা তৈরি করতে পারে রাজ্য সরকার ৷ বৃহস্পতিবার তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata hints to Increase Number of District in Bengal) ৷

3.Nadda to Visit Bengal : বাংলা নিয়ে হাল ছাড়ছেন না পদ্ম নেতারা, শিগগিরই আসছেন নাড্ডা

কয়েকদিন আগে বাংলা থেকে ঘুরে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ৷ এবার বঙ্গ সফরে আসছেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (BJP National President JP Nadda) ৷ এই মাসের শেষে অথবা জুনের শুরুতে তিনি বাংলায় আসবেন বলে জানিয়েছেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (BJP National Vice President Dilip Ghosh) ৷

4.Yogi Govt's Office in Kolkata : যোগী সরকারের দফতর কলকাতায় ! উপমুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যে জল্পনা

মহারাষ্ট্রে ইউপি ভবন তৈরি করছে যোগী আদিত্যনাথের সরকার (Yogi Adityanath Government) ৷ কলকাতাতেও আগামিদিনে এমন ভবন তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফে ৷ এমনই জানালেন উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক (Yogi Govt Deputy CM Brajesh Pathak) ৷

5.Malda Murder : মালদায় নেশার জন্য চুরি ধরে ফেলায় কাকাকে খুনে অভিযুক্ত ভাইপো

ঘটনাটি ঘটেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর-1 ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মহেন্দ্রপুর গ্রামে (Malda Murder) । মৃতের নাম মহম্মদ তজিমুদ্দিন ওরফে তোজি (56) । অভিযুক্ত ভাইপো সেকেল আলি পলাতক ৷

6.Bowbazar Metro Work : বউবাজারে ফাটল পরিদর্শনে মেয়র, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে পুরো বিষয়টি দেখার আশ্বাস

বুধবার রাতে ফের বউবাজারে বেশ কিছু বাড়িতে ফাটল দেখা দেয় (Fresh Cracks in Bowbazar Metro Zone) ৷ আজ সকাল থেকেই দফায় দফায় চলছে সেখানে পরিদর্শন ৷ মেয়র ফিরহাদ হাকিমও আসেন পরিদর্শনে ৷ জানান, বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে পুরো বিষয়টি দেখা হবে ৷

7.MP Cop Kills Minor : বারবার টাকা চাওয়ায় বিরক্ত, শিশুকে শ্বাসরোধ করে খুন 'অবসাদগ্রস্ত' পুলিশের

পুলিশ কনস্টেবলের কাছে টাকা চেয়েছিল বাচ্চাটি ৷ খাবারের জন্য টাকা না দিয়ে রাগের বশে বাচ্চাটিকে গলা টিপে মেরে ফেলে রক্ষাকর্তা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ডাটিয়ায় ৷ অভিযুক্ত জানিয়েছে, সে নাকি অবসাদে ভুগছে, তাই এই কাজ করে ফেলেছে (MP Cop Kills Minor) ৷

8.Anubrata Mandal hospitalised: রাত থেকে বুকে ব্যথা, আবারও হাসপাতালে অনুব্রত

রাত থেকে বুকে ব্যথা অনুভব করায় চিকিৎসকদের পরামর্শে আবারও হাসপাতালে ভর্তি করা হল তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mandal hospitalised)৷

9.Hooghly kidnapping : ভিন জেলায় কাজের মেয়ের খোঁজে গিয়ে অপহৃত বৃদ্ধ ! মুক্তিপণ দাবি, অবশেষে গ্রেফতার 4

হুগলির পোলবা শঙ্করবাটি এলাকার বাসিন্দা জীবন কৃষ্ণ পাল নামে এক বৃদ্ধ অপহৃত হন (Hooghly kidnapping Case) ৷ তিনি পরিচারিকার খোঁজ করতে পূর্ব মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন ৷

10.Correctional Home: মালদায় বাড়ছে সংশোধনাগারের পরিকাঠামো

রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাড়ছে মালদা সংশোধনাগারের পরিসর ৷ বন্দিদের পর্যাপ্ত থাকার পরিসর দিতেই বাড়ছে সংশোধনাগারের আয়তন (Correctional Home Infrastructure Increased)৷