1.Mamata Banerjee : আগামিদিনে রাজ্যে হতে পারে 46টি জেলা, ইঙ্গিত মুখ্যমন্ত্রীর

পশ্চিমবঙ্গে 46টি জেলা তৈরি করতে পারে রাজ্য সরকার ৷ বৃহস্পতিবার তেমনই ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata hints to Increase Number of District in Bengal) ৷

2.Nadda to Visit Bengal : বাংলা নিয়ে হাল ছাড়ছেন না পদ্ম নেতারা, শিগগিরই আসছেন নাড্ডা

কয়েকদিন আগে বাংলা থেকে ঘুরে গেলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ৷ এবার বঙ্গ সফরে আসছেন বিজেপির জাতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা (BJP National President JP Nadda) ৷ এই মাসের শেষে অথবা জুনের শুরুতে তিনি বাংলায় আসবেন বলে জানিয়েছেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (BJP National Vice President Dilip Ghosh) ৷

3.MP Cop Kills Minor : বারবার টাকা চাওয়ায় বিরক্ত, শিশুকে শ্বাসরোধ করে খুন 'অবসাদগ্রস্ত' পুলিশের

পুলিশ কনস্টেবলের কাছে টাকা চেয়েছিল বাচ্চাটি ৷ খাবারের জন্য টাকা না দিয়ে রাগের বশে বাচ্চাটিকে গলা টিপে মেরে ফেলে রক্ষাকর্তা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের ডাটিয়ায় ৷ অভিযুক্ত জানিয়েছে, সে নাকি অবসাদে ভুগছে, তাই এই কাজ করে ফেলেছে (MP Cop Kills Minor) ৷

4.Anubrata Mandal hospitalised: রাত থেকে বুকে ব্যথা, আবারও হাসপাতালে অনুব্রত

রাত থেকে বুকে ব্যথা অনুভব করায় চিকিৎসকদের পরামর্শে আবারও হাসপাতালে ভর্তি করা হল তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকে (Anubrata Mandal hospitalised)৷

5.Hooghly kidnapping : ভিন জেলায় কাজের মেয়ের খোঁজে গিয়ে অপহৃত বৃদ্ধ ! মুক্তিপণ দাবি, অবশেষে গ্রেফতার 4

হুগলির পোলবা শঙ্করবাটি এলাকার বাসিন্দা জীবন কৃষ্ণ পাল নামে এক বৃদ্ধ অপহৃত হন (Hooghly kidnapping Case) ৷ তিনি পরিচারিকার খোঁজ করতে পূর্ব মেদিনীপুরে গিয়েছিলেন ৷

6.Sedition Law : 'সত্যি কথা বলা স্বদেশপ্রেম, দেশদ্রোহিতা নয়', রাষ্ট্রদ্রোহ আইন মুলতুবিকে স্বাগত রাহুলের

বুধবার, 11 মে দেশের প্রধান বিচারপতি এন ভি রামানা ঐতিহাসিক রায়ে জানিয়েছেন ব্রিটিশ আমলের রাষ্ট্রদোহ আইনে কারও বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা যাবে না ৷ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এই রায়কে স্বাগত জানিয়ে টুইট করলে তার পাল্টা দিলেন কিরেন রিজিজু (Rahul Welcomes Sedition Law Hold Order) ৷ কংগ্রেসকে অতীত মনে করতে বললেন তিনি ৷

7.Cracks Again in Bowbazar : ‘ঘটনাস্থলে ছিলেন না মেট্রোর কোনও আধিকারিক’, ক্ষোভ উগরে দিলেন পৌরপিতা বিশ্বরূপ দে

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর কাজ চলাকালীন বুধবার রাতে ফের বেশ কিছু বাড়িতে ফাটল দেখা দেয় ৷ অনেকেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে আসেন (Metro Work Crack Bowbazar Houses) ৷ জানা গিয়েছে, ঘটনার সময় কেএমআরসিএল বা মেট্রো রেলের তরফে কোনও আধিকারিক অথবা ইঞ্জিনিয়ার, কেউ উপস্থিত ছিলেন না ।

8.Corona Update in India : দেশে দৈনিক সংক্রমণ প্রায় তিন হাজার, দিল্লিতে হাজার

করোনা সংক্রমণ ওঠানামা করছে ৷ কখনও তিন হাজার, তো কখনও দুই হাজারের ঘরে ৷ দিল্লিতেও করোনা গ্রাফ হাজারের আশপাশে ঘোরাফেরা করছে (Corona Update in India) ৷

9.Private tutor molests student: শিলিগুড়িতে কিশোরীকে লাগাতার শ্লীলতাহানি শিক্ষকের ! ক্ষোভে ভাঙচুর স্থানীয়দের

শিলিগুড়িতে নবম শ্রেণির ছাত্রীকে দিনের পর দিন শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল প্রাইভেট শিক্ষকের বিরুদ্ধে (Private tutor molests student)। ক্ষোভে অভিযুক্ত শিক্ষকের বাড়িতে চড়াও হন পরিবারের লোকজন ও এলাকাবাসী (Siliguri molestation case)।

10.Arjun Kapoor 10 Years in Bollywood : গলা কাটা ইন্ডাস্ট্রিতে এক দশক পার, বিশ্বাস হচ্ছে না : অর্জুন কাপুর

বলিউডের রূপোলি দুনিয়ায় দশ বছর কাটিয়ে ফেললেন অভিনেতা অর্জুন কাপুর ৷ নিজেই ভাগ করে নিলেন নিজের অভিজ্ঞতা ৷