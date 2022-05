1. Delhi HC on Criminalising Marital Rape: বৈবাহিক ধর্ষণ কি অপরাধ ? দ্বিধাবিভক্ত দিল্লি হাইকোর্ট, মামলা এবার সুপ্রিম দ্বারে

বৈবাহিক ধর্ষণ কি অপরাধ ? এই নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত দিল্লি হাইকোর্ট (Delhi HC on Criminalising Marital Rape)৷ দুই বিচারপতির মতপার্থক্যে এ বার এই মামলা যাবে সুপ্রিম কোর্টে ৷

2. Babul Thanks Governor : বিতর্ক শেষে শপথ নিয়ে রাজ্যপালকেও ধন্যবাদ বালিগঞ্জের বাবুলের

বালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে উপ-নির্বাচনে জিতে বিধায়ক হয়েছেন বাবুল সুপ্রিয় (Babul Supriyo wins in Ballygunge By Poll) ৷ কিন্তু তাঁর শপথ নিয়ে টালবাহানা চলছিল ৷ অবশেষে জটিলতা কাটিয়ে বুধবার তিনি বিধানসভায় বিধায়ক হিসেবে শপথ নিলেন (Babul Takes oath as MLA) ৷

3. SC puts sedition law on hold: সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল কেন্দ্র, আপাতত স্থগিত রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইন

রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট (SC puts sedition law on hold)৷ আপাতত এই আইনে এফআইআর-ও দায়ের করা যাবে না বলে জানিয়েছে আদালত (Supreme Court puts sedition law on hold)৷

4. Babul Takes Oath as MLA : 'বিভাজনের চেষ্টা করছেন রাজ্যপাল', বাবুলের শপথগ্রহণের মঞ্চ থেকে অভিযোগ উপাধ্যক্ষের

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিভাজন-নীতির অভিযোগ আনলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (Deputy Speaker Charges Governor with Divide and Rule Policy) ৷ বাবুল সুপ্রিয়র শপথ অনুষ্ঠানের (Oath Taking Ceremony of Babul Supriyo) মঞ্চেই রাজ্যপালকে নিশানা করলেন তিনি ৷ মূলত, বাবুলের শপথবাক্য পাঠ করানোকে কেন্দ্র করে রাজ্যপাল ও বিধানসভার যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল ৷ তা নিয়েই এ দিন রাজভবনকে নিশানা করেন তিনি ৷

5. BGSP Criticise State and Center : জিটিএ নির্বাচন অগণতান্ত্রিক, পাহাড় সমস্যার সমাধান ইস্যুতে অমিত শাহকে হুঁশিয়ারি

রাজ্যের জিটিএ নির্বাচন ঘোষণা নিয়ে সরব ভারতীয় গোর্খা সুরক্ষা পরিষদের সভাপতি এসপি শর্মা (BGSP Leader SP Sharma Criticise State Government Over GTA Election) ৷ রাজ্যের জিটিএ নির্বাচন অগণতান্ত্রিক বলে দাবি করলেন তিনি ৷ পাশাপাশি, পাহাড় সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান ইস্যুতে অমিত শাহকে হুঁশিয়ারি দিতেও শোনা গেল তাঁকে (BGSP Leader SP Sharma Criticise Center Over Permanent Political Solution) ৷

6. Cyclone Asani Update : উত্তাল সমুদ্রে ভেসে এল আস্ত সোনালি রথ, শ্রীকাকুলামে হইচই

অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের দিকে এগিয়ে চলেছে অশনি ৷ উত্তাল সমুদ্রে ঢেউয়ে উপকূলে পৌঁছল সোনালি রঙের রথ ৷ ঘূর্ণিঝড় কি অন্য কোনও দেশ থেকে নিয়ে এল এই রথ ? তবে ঘূর্ণিঝড়ের এই শক্তি ইতিমধ্যে কমেছে ৷ আগামিকাল নিম্নচাপে পরিণত হবে, জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (Cyclone Asani Update) ৷

7. Specially abled minor girl raped: কোচবিহারে মূক-বধির নাবালিকাকে ধর্ষণ ! গ্রেফতার বৃদ্ধ

মূক-বধির নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক বৃদ্ধকে (Specially abled minor girl raped)৷ কোচবিহারের ঘটনা (Coochbehar news)৷

8. Venkaiah Praises Modi : বিরোধীরাও স্বীকার করবে মোদি একজন ফেনোমেনন, দাবি বেঙ্কাইয়ার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে একটি বই লেখা হয়েছে ৷ বুধবার সেই বই প্রকাশ করেন উপ-রাষ্ট্রপতি এম বেঙ্কাইয়া নায়ডু (Vice President Venkaiah Naidu) ৷ সেখানে মোদির প্রশংসা করেন ৷ জানান, বিরোধীরাও স্বীকার করবে মোদি একজন ফেনোমেনন (VP Naidu says Even detractors of Modi agree he is a phenomenon) ৷

9. Arjun-Somnath Share Same Stage : ভাটপাড়ায় এক মঞ্চে অর্জুন-সোমনাথ, নতুন সমীকরণ, নাকি কেবলই কাকতালীয় !

এক মঞ্চে অর্জুন সিং আর সোমনাথ শ্যাম (BJP MP Arjun Singh and TMC MLA Somnath Shyam Share Same Stage in Bhatpara) ৷ বিরল এই দৃশ্যই এখন আলোচনার মূল বিষয় ভাটপাড়ার অলিগলিতে ৷ ভাটপাড়ায় একটি ধর্মী অনুষ্ঠানে দু’জনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে ৷ তবে, দু’জনের মধ্যে কোনও কথা বা সৌজন্য বিনিময় হয়নি ৷

10. UEFA Champions League : 32 থেকে বেড়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে এবার 36টি দল, বদলাচ্ছে ফর্ম্যাটও

ইউরোপ সেরার ফুটবল প্রতিযোগিতা 32 থেকে 36 দলের হতে চলেছে 2024-25 মরশুম থেকে (UEFA approves changes to Champions League format from 2024-25) ৷ সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করে মঙ্গলবার বিষয়টিতে সিলমোহর দেয় উয়েফা ৷