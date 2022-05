1.SC puts sedition law on hold: সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা খেল কেন্দ্র, আপাতত স্থগিত রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইন

রাষ্ট্রদ্রোহিতা আইন স্থগিত রাখার নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট (SC puts sedition law on hold)৷ আপাতত এই আইনে এফআইআর-ও দায়ের করা যাবে না বলে জানিয়েছে আদালত (Supreme Court puts sedition law on hold)৷

রাজ্যপালের বিরুদ্ধে বিভাজন-নীতির অভিযোগ আনলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় (Deputy Speaker Charges Governor with Divide and Rule Policy) ৷ বাবুল সুপ্রিয়র শপথ অনুষ্ঠানের (Oath Taking Ceremony of Babul Supriyo) মঞ্চেই রাজ্যপালকে নিশানা করলেন তিনি ৷ মূলত, বাবুলের শপথবাক্য পাঠ করানোকে কেন্দ্র করে রাজ্যপাল ও বিধানসভার যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল ৷ তা নিয়েই এ দিন রাজভবনকে নিশানা করেন তিনি ৷

অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলের দিকে এগিয়ে চলেছে অশনি ৷ উত্তাল সমুদ্রে ঢেউয়ে উপকূলে পৌঁছল সোনালি রঙের রথ ৷ ঘূর্ণিঝড় কি অন্য কোনও দেশ থেকে নিয়ে এল এই রথ ? তবে ঘূর্ণিঝড়ের এই শক্তি ইতিমধ্যে কমেছে ৷ আগামিকাল নিম্নচাপে পরিণত হবে, জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর (Cyclone Asani Update) ৷

এক মঞ্চে অর্জুন সিং আর সোমনাথ শ্যাম (BJP MP Arjun Singh and TMC MLA Somnath Shyam Share Same Stage in Bhatpara) ৷ বিরল এই দৃশ্যই এখন আলোচনার মূল বিষয় ভাটপাড়ার অলিগলিতে ৷ ভাটপাড়ায় একটি ধর্মী অনুষ্ঠানে দু’জনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে ৷ তবে, দু’জনের মধ্যে কোনও কথা বা সৌজন্য বিনিময় হয়নি ৷

2 মে গভীর রাতে রক্তাক্ত অবস্থায় পাওয়া যায় দমন রাজওয়ার, তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে মালার দেহ ৷ তিনজনেই মারা গিয়েছেন ৷ কেউ বা কারা কুপিয়ে খুন করেছে তাঁদের ৷ সিআইডি তদন্তে নামলেও কিছু জানা যায়নি ৷ তাই বিজেপির পক্ষ থেকে সিবিআই অথবা আদালতের নজরদারিতে তদন্তের আবেদন জানিয়ে মামলা করা হল (Nadia Murder Plea in HC) ৷

দল পেলেও এখনও আইপিএল অভিষেক হয়নি জুনিয়র তেন্ডুলকরের ৷ যদিও মাঠের বাইরে কখনও সতীর্থের উইকেট ছিটকে দেওয়া, কখনও সুস্বাদু পদ রান্না করা ৷ শিরোনামেই থাকছেন অর্জুন (Arjun Tendulkar turns Master Chef) ৷

ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তাঁকে টুইটারে ফিরিয়ে আনবেন বলে জানালেন ইলন মাস্ক (Musk on Twitter ban of Trump)৷

অভিনেত্রী সাংসদ নুসরত জাহান মানেই বিতর্ক যেন তাঁর নিত্য সঙ্গী ৷ এবার ফের খোলামেলা পোশাক আর আকাশি ব্রা-লেট পড়ে সামনে এসে ফের তীব্র বিতর্কের সম্মুখীন হলেন তিনি ৷

কেমন হতে চলেছে শাহরুখ-হিরানির নতুন ছবি 'ডাঙ্কি'র স্টার কাস্টিং ? কিং খানের সঙ্গে কারা কারা থাকছেন এই ছবিতে ?

প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পণ্ডিত সুখরাম (Pandit Sukh Ram Passes Away) ৷ ভর্তি ছিলেন দিল্লি এইমসে ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ৷