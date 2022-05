প্রয়াত প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পণ্ডিত সুখরাম (Pandit Sukh Ram Passes Away) ৷ ভর্তি ছিলেন দিল্লি এইমসে ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করেছেন দেশের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা ৷

2.Governor on Post poll violence: ভোট পরবর্তী হিংসায় মৃতদের পরিবারকে নিয়ে রাজভবনে শুভেন্দু, রাজ্যকে বিঁধলেন ধনকড়

ভোট পরবর্তী হিংসায় মৃতদের পরিবারকে (families of Post poll violence Victims) নিয়ে রাজভবনে গেলেন বিজেপি নেতারা (Governor on Post poll violence)৷ সেখানেই রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় ফের একহাত নিলেন রাজ্য সরকারকে (BJP leaders meet Governor Jagdeep Dhankhar)৷

3. Chautala Passes Class 10th : জেলে বসে স্কুল পাশ হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর, উচ্ছ্বসিত 'দশভি' অভিনেতা অভিষেক-নিমরত

অভিষেক বচ্চন, নিমরত কৌরের ‘দশভি’র বাস্তব সংস্করণ ৷ 87 বছর বয়সে বার্ধক্যজনতি সব রকম বাধা উপেক্ষা করে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় পাশ করলেন হরিয়ানার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী (Abhishek-Nimrat congratulates OP Chautala) ৷

4. Arjun-Somnath Share Same Stage : ভাটপাড়ায় এক মঞ্চে অর্জুন-সোমনাথ, নতুন সমীকরণ, নাকি কেবলই কাকতালীয় !

এক মঞ্চে অর্জুন সিং আর সোমনাথ শ্যাম (BJP MP Arjun Singh and TMC MLA Somnath Shyam Share Same Stage in Bhatpara) ৷ বিরল এই দৃশ্যই এখন আলোচনার মূল বিষয় ভাটপাড়ার অলিগলিতে ৷ ভাটপাড়ায় একটি ধর্মী অনুষ্ঠানে দু’জনকে একসঙ্গে দেখা গিয়েছে ৷ তবে, দু’জনের মধ্যে কোনও কথা বা সৌজন্য বিনিময় হয়নি ৷

5. Debangshu on Award Controversy : মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেস্টসেলার, আপনাকে কে চেনে ? রত্না রশীদকে আক্রমণ দেবাংশুর

মুখ্যমন্ত্রীকে যে অভিধা দিয়ে এই সম্মান দেওয়া হয়েছে তাকে সত্যের অপলাপ বলে আকাদেমি'র দেওয়া 'অন্নদাশঙ্কর রায় স্মারক সম্মান' ফিরিয়েছেন গবেষক ও সাহিত্যিক রত্না রশীদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তারপরেই শাসকদলের নেতা দেবাংশুর কটাক্ষের মুখে পড়লেন তিনি (Debangshu Bhattacharya slams Ratna Rashid Bandopadhyay) ৷

6. FIFA Video Game : আবেগে ইতি ! তিন দশক পর আলাদা হচ্ছে ফিফা-ইএ স্পোর্টস

এই বছরের শেষের দিকে ফিফার সঙ্গে অংশীদারিত্বে ভিডিয়ো গেমের শেষ সংস্করণ মার্কেটে এনেছিল সংস্থা ৷ এই বছরের শেষের দিকে ফিফার সঙ্গে অংশীদারিত্বে ভিডিয়ো গেমের শেষ সংস্করণ মার্কেটে এনেছিল সংস্থা (EA Sports partnership ends with FIFA) ৷

7. Musk on Twitter ban of Trump: নিষেধাজ্ঞা তুলে ট্রাম্পকে টুইটারে ফেরাবেন মাস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে তাঁকে টুইটারে ফিরিয়ে আনবেন বলে জানালেন ইলন মাস্ক (Musk on Twitter ban of Trump)৷

8. Durgapur news : লেলিন সরণির পরিবর্তে লতা মঙ্গেশকর ! দুর্গাপুরে রাস্তার নাম পরিবর্তন ঘিরে ক্ষুব্ধ সিপিএম

রাস্তার নাম লেলিন সরণি পরিবর্তন করে লতা মঙ্গেশকর সরণি নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ৷ দুর্গাপুরে রাস্তায় নেমে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি বামেদের (Durgapur news) ৷

9. Asha Worker Misbehaves in Pandua : আশাকর্মীর বিরুদ্ধে শিশুর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও মারধরের অভিযোগ

পাণ্ডুয়ায় আশাকর্মীর বিরুদ্ধে পোলিও টিকা নিতে আশা শিশুর পরিবারের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ (Allegation of Misbehaving Against an Asha Worker in Pandua) ৷ শিশুর বাবাকে মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে (Asha Worker Misbehaves With the Family of a Child) ৷ যা নিয়ে অভিযুক্ত আশাকর্মীর বিরুদ্ধে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন শিশুর বাবা ৷

10. ED Raids at Four Locations in Kolkata : আর্থিক তছরুপের মামলায় কলকাতার চার জায়গায় ইডি’র তল্লাশি

আর্থিক তছরুপের অভিযোগে কলকাতার চার জায়গায় ইডি’র তল্লাশি অভিযান (ED Raids at Four Locations in Kolkata on Charges of Financial Embezzlement) ৷ অভিজিৎ সেন নামের এক ব্যবসায়ীর অফিস, বাড়ি সহ মোট চার জায়গায় তল্লাশি চালাচ্ছেন এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকরা ৷