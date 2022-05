1. Babul Supriyo Oath : অবশেষে জটিলতা কাটল, কাল শপথ নিচ্ছেন বাবুল

বুধবার বেলা সাড়ে বারোটার রাজ্য বিধানসভায় শপথ নেবেন বাবুল সুপ্রিয় (Babul Supriyo to take oath on Wednesday)। এদিন রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় তাঁর এই শপথ গ্রহণের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন । 16 এপ্রিল বালিগঞ্জ বিধানসভা উপ-নির্বাচনের ফল ঘোষণা হয়েছিল ।

2. TMC demands Shah's Apology : অর্জুন চৌরাশিয়ার মৃত্যু নিয়ে ক্ষমা চান শাহ, দাবি তৃণমূলের

বিজেপির যুবনেতার মৃত্যু নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল (BJP Leader Death Case) ৷ খুনের অভিযোগ তুলেছিলেন স্বয়ং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) ৷ কিন্তু ময়নাতদন্তের রিপোর্টে এখনও পর্যন্ত খুনের কোনও অকাট্য প্রমাণ মেলেনি ৷ তাই এই ইস্যুতে অমিত শাহ ক্ষমা চান, এমনই দাবি তুলল তৃণমূল (TMC demands Amit Shah Apology in BJP Leader Death Case) ৷

3. Potato Price Hike : আলুর অগ্নিমূল্যে রাশ টানতে যোগী রাজ্যই ভরসা বাংলার

বাংলায় আলুর দাম উর্ধ্বমুখী (Potato price soars in West Bengal) ৷ এই পরিস্থিতিতে চিন্তার ভাঁজ মধ্যবিত্তের কপালে ৷ আপাতত উত্তরপ্রদেশ থেকে আলু আনার যে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার, দাম কমার ক্ষেত্রে আপাতত সেটাই ভরসা ৷

4. Professor Fined for Period Stains : ঋতুস্রাব নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বদলের প্রয়োজন, মত মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের

পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি হোটেলের চাদরে ঋতুস্রাবের দাগ লাগায় এক মহিলাকে দিতে হয় অতিরিক্ত টাকা ৷ হোটেল থেকে চেক আউট করার সময় ঘর ভাড়ার সঙ্গে তাঁর থেকে বাড়তি টাকা নিয়েছে হোটেল কর্তৃপক্ষ বলে অভিযোগ করেন তিনি (Professor fined at hotel for Period stains in bedsheet)। পুরো ঘটনাটি যেই অ্যাপ নির্ভর হোটেল বুকিং সংস্থার মাধ্যমে হোটেলে ঘর বুকিং করেছিলেন তাদের ইমেলে লিখে অভিযোগ জানিয়েছেন অধ্যাপিকা । পাশাপাশি রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায় আজ বিষয়টির তীব্র নিন্দা করেছেন (Leena Gangopadhyay on Period Stains Incident) ।

5. HC on summer vacation: সরকারি স্কুলে কেন এতদিন গরমের ছুটি ? রাজ্যের বক্তব্য জানতে চাইল হাইকোর্ট

সরকারি স্কুলে কেন গ্রীষ্মের ছুটি (summer vacation is extended in schools) এতদিন দেওয়া হয়েছে ? এই প্রশ্ন তুলে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলায় রাজ্যের বক্তব্য জানতে চাইল হাইকোর্ট (HC on summer vacation)৷

6. Supreme Court on Sedition Law : রাষ্ট্রদ্রোহ আইন নিয়ে বুধবারের মধ্যে কেন্দ্রের থেকে 'স্পষ্ট' জবাব তলব সুপ্রিম কোর্টের

রাষ্ট্রদ্রোহ আইনের অপব্যবহার হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা ৷ এই আইন খারিজের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে একাধিক মামলা হয়েছে, বর্তমানে তার শুনানি চলছে (Hearing on sedition law in supreme court) ৷

7. Cyclone Asani : অশনি মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য, নবান্ন থেকেই জেলার দিকে নজর মুখ্যমন্ত্রীর

ঘূর্ণিঝড় অশনি (Cyclone Asani) মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনগুলির যোগাযোগ রাখা হচ্ছে নবান্ন থেকে৷ সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নবান্ন থেকেই নজর রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata to Monitor Cyclone Asani Situation from Nabanna) ৷

8. Pandit Shivkumar Sharma : থামল শিব-হরি জুটির সুরসাধনা, প্রয়াত কিংবদন্তি ‘সন্তুর’ বাদক শিবকুমার

‘সন্তুর’, বাদ্যযন্ত্রটির সঙ্গে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শ্রোতাদের প্রেমে ফেলার অন্যতম হোতা শিবকুমার শর্মা ৷ জম্মুতে জন্ম, মুম্বইয়ে এসে শুরু সুরের সাধনা ৷ এদিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন কিংবদন্তি শিল্পী (Pandit Shivkumar Sharma passes away) ৷

9. Chaos in Sri Lanka : জটিল হচ্ছে শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি, সংসদে জরুরি অধিবেশনের ডাক অধ্যক্ষের

সোমবার রাতে বিক্ষুব্ধ জনতা হাম্বানটোটায় মহিন্দা রাজাপক্ষের পৈতৃক ভিটে জ্বালিয়ে দেয় ৷ মঙ্গলবার সকালে জানা যায়, দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রাণে বাঁচতে সপরিবারে আশ্রয় নিয়েছেন ত্রিণকোমালির নৌ-ঘাঁটিতে (Protests at Lankan naval base housing as Mahinda Rajapaksa takes shelter there) ৷ এসবের মধ্যেই সংসদে জরুরি অধিবেশনের ডাক দিয়েছেন অধ্যক্ষ ৷

10. Haaland to Join Man City : ম্যান সিটির পথে হ্যালান্ড, গুঞ্জনে সিলমোহর দিল খোদ ইংল্যান্ডের ক্লাব

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড ছেড়ে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে যে আর্লিং হ্যালান্ড যোগ দিচ্ছেন তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল সোমবার (Erling Haaland is set to join Manchester City from Borussia Dortmund) ৷ নরওয়ে স্ট্রাইকার সিটিতে ভারতীয় মুদ্রায় সাড়ে 3 কোটি টাকারও বেশি সাপ্তাহিক পারিশ্রমিক পাবেন বলে জানিয়েছেন ইতালির জনপ্রিয় ক্রীড়া সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো ৷