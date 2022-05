ঘূর্ণিঝড় অশনি (Cyclone Asani) মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনগুলির যোগাযোগ রাখা হচ্ছে নবান্ন থেকে৷ সামগ্রিক পরিস্থিতির উপর নবান্ন থেকেই নজর রাখবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (CM Mamata to Monitor Cyclone Asani Situation from Nabanna) ৷

2. Pandit Shivkumar Sharma : থামল শিব-হরি জুটির সুরসাধনা, প্রয়াত কিংবদন্তি ‘সন্তুর’ বাদক শিবকুমার

‘সন্তুর’, বাদ্যযন্ত্রটির সঙ্গে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শ্রোতাদের প্রেমে ফেলার অন্যতম হোতা শিবকুমার শর্মা ৷ জম্মুতে জন্ম, মুম্বইয়ে এসে শুরু সুরের সাধনা ৷ এদিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন কিংবদন্তি শিল্পী (Pandit Shivkumar Sharma passes away) ৷

3. Sreelekha-Suvendu on Mamata's poem: শ্রীলেখার কণ্ঠে মমতার কবিতা শুনে ইন্টারনেটে হাসির রোল, চাটুকারিতা বলছেন শুভেন্দু

শ্রীলেখা মিত্রর (Sreelekha-Suvendu on Mamata's poem) কণ্ঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা শুনে হাসির রোল উঠল ইন্টারনেটে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্তিকে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷

4. Cyclone Asani Update : শক্তি কমছে অশনির, আজ রাতে উত্তর অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলের কাছে পৌঁছবে ঘূর্ণিঝড়

প্রবল ঘূর্ণিঝড় 5 কিমি/ঘণ্টা বেগে এগিয়ে চলেছে ৷ আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ রাতে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলের কাছে অবস্থান করবে অশনি ৷

5. Bhatpara Bombing Arrest : সাংসদের ক্ষোভের পরই সক্রিয় পুলিশ, অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে বোমাবাজির ঘটনায় গ্রেফতার 3

সাংসদ অর্জুন সিংয়ের বাড়ির সামনে বোমাবাজির ঘটনায় গ্রেফতার হল তিন দুষ্কৃতী ৷ ধৃত অভিষেক, বিকাশ এবং সূরজই যে সাংসদের বাড়ির সামনে বোমাবাজি করেছে তা নিয়ে নিশ্চিত তদন্তকারীরা (Three Arrested in bombing incident in front of MP Arjun Singh house) ৷

6. Cyclone Asani Update : অশনির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত নদিয়ার ধান চাষিরা

অশনির কারণে দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় শুরু হয়েছে বৃষ্টি ৷ সতর্কতা জারি করা হয়েছে উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ৷ বাকি জেলাতেও হচ্ছে অতি ভারী বৃষ্টিপাত ৷

7. HC on Bagtui Massacre : বগটুই-কাণ্ডে অভিযুক্ত দুই নাবালকের জামিন সংক্রান্ত মামলার রায়দান স্থগিত রাখল হাইকোর্ট

বীরভূমের বগটুইয়ে বেশ কয়েকজনকে পুড়িয়ে মারার অভিযোগ ওঠে ৷ ওই ঘটনায় অভিযুক্তদের মধ্যে দু’জন নাবালক ৷ নিম্ন আদালতে তারা জামিন পেয়েছে ৷ সেই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে শুনানি হয় মঙ্গলবার ৷ শুনানি শেষে আদালত রায়দান স্থগিত রেখেছে (HC Reserves order on a Case Regarding Bagtui Massacre) ৷

8. Modi-Mamata on Pandit Shivkumar : প্রয়াত কিংবদন্তি ‘সন্তুর’বাদক শিবকুমার শর্মা, শোকপ্রকাশ মোদি-মমতার

প্রয়াত ‘সন্তুর’বাদক শিবকুমার শর্মা । মঙ্গলবার মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন কিংবদন্তি সন্তুরবাদক (PM Narendra Modi and CM Mamata Banerjee mourn the loss) ।

9. Darjeeling political parties on GTA Election: জুনেই জিটিএ নির্বাচনের প্রস্তাব রাজ্যের, দ্বিধাবিভক্ত পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি

জিটিএ নির্বাচন নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত পাহাড়ের রাজনৈতিক দলগুলি (Darjeeling political parties on GTA Election)৷ জুন মাসেই জিটিএ নির্বাচন করার জন্য কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে রাজ্য সরকার (Bengal Govt keen on holding GTA Election in June)৷

10. Teachers Protest in Nadia : বকেয়া বেতন, কৃষ্ণনগরে শিক্ষা দফতরের সামনে বিক্ষোভ কম্পিউটার শিক্ষকদের

প্রায় 9 মাস ধরে বেতন মিলছে না, তার ওপর মিলছে না কাজে স্থায়ীকরণ, এরকম একাধিক দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ দেখাল সরকারি স্কুলের কম্পিউটার শিক্ষক-শিক্ষিকারা (Teachers Protest in Nadia) ৷