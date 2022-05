1.Pandit Shivkumar Sharma : থামল শিব-হরি জুটির সুরসাধনা, প্রয়াত কিংবদন্তি ‘সন্তুর’ বাদক শিবকুমার

‘সন্তুর’, বাদ্যযন্ত্রটির সঙ্গে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শ্রোতাদের প্রেমে ফেলার অন্যতম হোতা শিবকুমার শর্মা ৷ জম্মুতে জন্ম, মুম্বইয়ে এসে শুরু সুরের সাধনা ৷ এদিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন কিংবদন্তি শিল্পী (Pandit Shivkumar Sharma passes away) ৷

2.Cyclone Asani Update : শক্তি কমছে অশনির, আজ রাতে উত্তর অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলের কাছে পৌঁছবে ঘূর্ণিঝড়

প্রবল ঘূর্ণিঝড় 5 কিমি/ঘণ্টা বেগে এগিয়ে চলেছে ৷ আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ রাতে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলের কাছে অবস্থান করবে অশনি ৷ তবে সমুদ্র উত্তাল হবে এবং বাংলা, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে (Cyclone Asani Update) ৷

3.Modi-Mamata on Pandit Shivkumar : প্রয়াত কিংবদন্তি ‘সন্তুর’বাদক শিবকুমার শর্মা, শোকপ্রকাশ মোদি-মমতার

প্রয়াত ‘সন্তুর’বাদক শিবকুমার শর্মা । মঙ্গলবার মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতেই হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন কিংবদন্তি সন্তুরবাদক (PM Narendra Modi and CM Mamata Banerjee mourn the loss) ।

4.Rahul Slams Modi : ধনী-গরিবের জন্য দু’টো আলাদা ভারত তৈরিই মোদির গুজরাত মডেল, আক্রমণ রাহুলের

আদিবাসীদের নিয়ে একটি সমাবেশ মঙ্গলবার কংগ্রেসের তরফে গুজরাতে আয়োজন করা হয়েছিল (Tribal Rally of Congress at Gujarat) ৷ সেখানে দলের নেতা রাহুল গান্ধি সরাসরি আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (Prime Minister Narendra Modi) ৷

5.Bulldozer in New Friends Colony : শাহিনবাগের পর নিউ ফ্রেন্ডস কলোনিতেও বুলডোজার দিয়ে উচ্ছেদ অভিযান

জাহাঙ্গীরপুরী, শাহিনবাগ পর নিউ ফ্রেন্ডস কলোনি ৷ দিল্লি পৌরনিগম বেআইনি নির্মাণ উচ্ছেদ অভিযানে নেমেছে ৷ জাহাঙ্গীরপুরীতে আদালত হস্তক্ষেপ করেছে ৷ শাহিনবাগ নিয়ে মামলা খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট ৷ আজ সকাল থেকে দক্ষিণ দিল্লি পৌরনিগমের বুলডোজার নেমেছে গুরুদ্বারা রোডে (Bulldozer in New Friends Colony) ৷

6.Sana Irshad Pulitzer Prize 2022 : কাশ্মীরের চিত্রসাংবাদিক সানা ইরশাদের ঝুলিতে পুলিৎজার

2020-তে অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের জম্মুর বাসিন্দা এবং শ্রীনগরের দু'জন সাংবাদিক পুলিৎজার পেয়েছিলেন ৷ তাঁরা 370 ধারা বিলোপ নিয়ে কাজ করেছিলেন ৷ এবার সানা ইরশাদ হলেন তৃতীয় কাশ্মীরি, যিনি এই সম্মান পেলেন (Sana Irshad Pulitzer Prize 2022) ৷

7.Short Circuit Death in Howrah : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে হাওড়ায় বাবা ও ছেলের মৃত্যু

শর্ট সার্কিটের জেরে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল বাবা ও বড় ছেলের (Short Circuit Death in Howrah) ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়ার জগাছা থানার অন্তর্গত ইছাপুর পূর্বপাড়া অঞ্চলে ৷

8.India will host Australia : টি-20 বিশ্বকাপের প্রস্তুতিতে সেপ্টেম্বরে ভারত সফরে অজিরা

লক্ষ্য টি-20 বিশ্বকাপের প্রস্তুতি ৷ সেপ্টেম্বরে ঘরের মাটিতে অজিদের বিরুদ্ধে 3টি কুড়ি-বিশের ম্যাচ খেলবে ‘মেন ইন ব্লু’ (India to play against Australia in September) ।

9.River Embankment Inspection : অশনি সতর্কতায় নদী বাঁধ পরিদর্শনে মন্ত্রী

ঘূর্ণিঝড় অশনি সর্তকতার মধ্যে জলপথে সুন্দরবনের বিভিন্ন অঞ্চলের নদী বাঁধ পরিদর্শন করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা (Minister and Irrigation Department Officers Inspected River Embankment) ৷ সেচ দফতরের আধিকারিকরা ছাড়াও এদিন মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন সাগর ব্লকের বিডিও সুদীপ্ত মণ্ডল ও সাগরের এসডিপিও দীপাঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ৷ জলপথে নদী বাঁধের দশা খতিয়ে দেখার (River Embankment Inspection) পাশাপাশি যে সকল জায়গায় নদী বাঁধগুলি বেহাল রয়েছে তা দ্রুত মেরামতির নির্দেশ দেন মন্ত্রী ৷

10.Cricket Australia on Situation in Sri Lanka : অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের শ্রীলঙ্কা সফর ঘিরে অনিশ্চয়তা

অনিশ্চয়তায় ঘিরে অস্ট্রেলিয়ার শ্রীলঙ্কা সিরিজ ৷ দ্বীপরাষ্ট্রে তৈরি হওয়া অস্থির পরিস্থিতির জেরে সিরিজ নিয়ে দেখা দিয়েছে সংশয় ? তা ভাবতে শুরু করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া ৷ এই মুহূর্তে পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে বলে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার তরফে জানানো হয়েছে (Cricket Australia Keeping a Close Watch on Situation in Sri Lanka Before One Month Tour) ৷