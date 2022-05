1.Cyclone Asani Update : শক্তি কমছে অশনির, আজ রাতে উত্তর অন্ধ্র-ওড়িশা উপকূলের কাছে পৌঁছবে ঘূর্ণিঝড়

প্রবল ঘূর্ণিঝড় 5 কিমি/ঘণ্টা বেগে এগিয়ে চলেছে ৷ আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ রাতে উত্তর অন্ধ্রপ্রদেশ ও ওড়িশা উপকূলের কাছে অবস্থান করবে অশনি ৷ তবে সমুদ্র উত্তাল হবে এবং বাংলা, ওড়িশা, অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলীয় জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে (Cyclone Asani Update) ৷

2.Arjun Chowrasia Death : গলায় ফাঁস লেগে মৃত্যু অর্জুন চৌরাসিয়ার, কমান্ড হাসপাতালের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেশ হাইকোর্টে

বিজেপি কর্মী অর্জুন চৌরাসিয়ার ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জমা পড়ল হাইকোর্টে (Postmortem Report of Arjun Chowrasia Submitted to The Calcutta High Court) ৷ অর্জুনের মৃত্যু গলায় ফাঁস লেগে হয়েছে বলে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে ৷

3.Sreelekha recites Mamata's Poem : বাংলা আকাদেমি পেয়েছে মমতার ‘কবিতা বিতান’, আবৃত্তি করে শোনালেন শ্রীলেখা

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী । একাধারে তিনি রাজনৈতিক নেত্রী, অন্যদিকে তিনি লেখক, কবি, সুরকার, গীতিকার, চিত্রশিল্পী । নিরলস কবিতা চর্চার জন্য গতকালই বাংলা আকাদেমি পুরস্কার পেয়েছেন রাজ্যের মুখ্য়মন্ত্রী ৷ তাঁর লেখা ‘কবিতা বিতান’ কাব্যগ্রন্থের জন্য বাংলা আকাদেমি'র ‘রিট্রিভার্সিপ’ পুরস্কার পেলেন তিনি ৷ তারপরেই সেই পুরস্কারপ্রাপ্ত কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত দু'টি জনপ্রিয় কবিতা পাঠ করে শোনালেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র ৷

4.Dakshineswar Kali Temple 150 year old case: দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে হাজার হাজার কোটি নয়ছয় ! 150 বছর ধরে শুনানি হাইকোর্টে

দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দিরে হাজার হাজার কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ ৷ রানি রাসমণি দেবীর একটি অর্পণনামা নিয়ে 150 বছর ধরে হাইকোর্টে চলছে আইনি বিবাদ (Dakshineswar Kali Temple 150 year old case)৷

5.Cyclone Asani : অশনির প্রভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস, হাওড়ায় চালু কন্ট্রোল রুম

ঘূর্ণিঝড় অশনির তেমন প্রভাব না থাকলেও বঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে রয়েছে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস (Cyclone Asani) ৷ তার জেরেই প্রশাসনের তরফে প্রায় প্রতিটি জেলায় দেওয়া হয়েছে সতর্কবার্তা ৷ হাওড়া পৌরনিগমের তরফে চালু করা হয়েছে বিশেষ কন্ট্রোল রুম ৷

6.Durgapur Robbery : প্রাক্তন রেলকর্মীর বাড়িতে ডাকাতি, লক্ষাধিক টাকা ও সোনার গয়না লুঠের অভিযোগ

দুর্গাপুরে প্রাক্তন রেলকর্মীর বাড়িতে ডাকাতির অভিযোগ (Robbery in Ex Government Officer's House in Durgapur) ৷ ডাকাতরা লক্ষাধিক টাকা ও সোনার গয়না লুঠ করেছে বলে অভিযোগ করেছেন পরিবারের সদস্যরা ৷ আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ৷

7.Pandit Shivkumar Sharma : থামল শিব-হরি জুটির সুরসাধনা, প্রয়াত কিংবদন্তি ‘সন্তুর’ বাদক শিবকুমার

‘সন্তুর’, বাদ্যযন্ত্রটির সঙ্গে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের শ্রোতাদের প্রেমে ফেলার অন্যতম হোতা শিবকুমার শর্মা ৷ জম্মুতে জন্ম, মুম্বইয়ে এসে শুরু সুরের সাধনা ৷ এদিন হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন কিংবদন্তি শিল্পী (Pandit Shivkumar Sharma passes away) ৷

8.Chaos in Sri Lanka : কলম্বোয় মহিন্দা রাজাপক্ষের আদি বাড়ি জ্বালিয়ে দিলেন আন্দোলনকারীরা

সোমবার একপ্রকার ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মহিন্দা রাজাপক্ষে ৷ চরম আর্থিক দুর্দশার মধ্যে রাজাপক্ষে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে ৷ তাঁর পদত্যাগের পরে পৈর্তৃক বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিলে বিক্ষুব্ধরা (Sri Lanka Unrest) ৷

9.Nobel Theft Controversy : "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন নোবেল কোথা থেকে চুরি হয়েছে", দাবি রাহুল সিনহার

2004 সালের মার্চ মাসে বিশ্বভারতীর সংগ্রহশালা থেকে কবিগুরুর নোবেল পুরস্কার চুরি যাওয়ার ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে ৷ এরপর সিবিআই তদন্ত শুরু হলেও, এখনও তার কোনও খোঁজ মেলেনি ৷ এমনকি সিবিআই সেই তদন্ত চালাচ্ছে কি না, তাও জানেন না মুখ্যমন্ত্রী নিজে ৷ বিজেপিও শাসকদলকে আক্রমণের সুযোগ ছাড়ল না (Nobel Theft Controversy) ৷

10.Corona Update in India : দেশে করোনা সংক্রমণ কমে প্রায় আড়াই হাজার, দিল্লিতে হাজারের নিচে

সারা দেশে তো বটেই, এমনকি রাজধানীতেও কিছুটা কমল করোনা সংক্রমণ ৷ দিল্লিতে করোনা নিয়ন্ত্রণে প্রায় 2 হাজার কনটেনমেন্ট জোন চিহ্নিত করা হয়েছে (Corona Update in India) ৷