1. Mamata on Nobel Theft : 'এখনও আমার দুঃখ হয়', নোবেল চুরি প্রসঙ্গে আক্ষেপ মমতার

রবীন্দ্রজয়ন্তীর মঞ্চ থেকে নোবেল উদ্ধার না হওয়ার জন্য আক্ষেপ ধরা পরল মমতার বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় (Mamata talks about Tagore's Nobel Prize Theft on Rabindra Jayanti)৷ সোমবার রবীন্দ্রসদনে রাজ্য সরকার আয়োজিত রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata on Tagore's Nobel Prize Theft)। সেখানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন মুখ্যমন্ত্রী ।

2. Speculation on Sourav-Dona : রাজ্যসভায় যাচ্ছেন সৌরভ-ডোনা ? জল্পনা জোরাল রাজ্য-রাজনীতিতে

শাহি নৈশভোজ কেবল সৌজন্য সাক্ষাৎ ছিল না, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তরফে নাকি ওইদিন রাষ্ট্রপতি মনোনীত সদস্য হিসেবে রাজ্যসভার সদস্য হওয়ার অনুরোধ গিয়েছে সস্ত্রীক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে ৷ অর্থাৎ, রাজ্যসভার সাংসদ হতে পারেন সৌরভ-ডোনা (Speculation rises that Dona Ganguly and Sourav Ganguly may join Rajya Sabha) ৷

3. Sri Lanka PM Resigns : পদত্যাগ করলেন শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মহিন্দা রাজাপক্ষে

বর্তমানে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে শ্রীলঙ্কা ৷ এই অবস্থায় রাষ্ট্রপতির অনুরোধ মেনে পদত্যাগ করলেন মহিন্দা রাজাপক্ষে (Sri Lanka PM Mahinda Rajapaksa resigns)

4. Jitendra Tweet Controversy : বিজেপির জিতেন্দ্রর সমর্থনে এগিয়ে এলেন তৃণমূলের দাশু, বাড়ল রাজনৈতিক জল্পনা

বঙ্গ-জয়ের জন্য আগে বাঙালির মন জয় প্রয়োজন ৷ বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির (BJP Leader Jitendra Tiwari) এই টুইট ঘিরে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা ৷ এবার সেই জল্পনা আরও বাড়ালেন তৃণমূলের ভি শিবদাশন দাশু (TMC Leader V Sivadasan Dasu) ৷ জিতেন্দ্রর সমর্থনের এগিয়ে এলেন তিনি ৷

5. Arjun Singh : পাট-রাজনীতির হাত ধরে কি এবার ঘরে ফেরা নিশ্চিত করতে চান অর্জুন ?

পাটশিল্প নিয়ে সরব হয়েছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ বিজেপির অর্জুন সিং (BJP MP Arjun Singh) ৷ কেন তিনি এই ইস্যুতে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন ? কেনই বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সমর্থন চাইলেন ইস্যুতে ? উঠছে প্রশ্ন ৷

6. TMC MLA on Nobel Theft : 'নোবেল দিয়ে কবিগুরুকে অপমান করা হয়েছিল, তাই চুরি গিয়েছে' ! বিতর্কিত মন্তব্য তৃণমূল বিধায়কের

রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বিতর্কিত মন্তব্য ভাতারের তৃণমূল বিধায়কের (Bhatar TMC MLA on rabindranath tagore nobel prize) ৷

7. Tagore's Nobel Prize theft: রবীন্দ্রজয়ন্তীতে নোবেল চুরি নিয়ে চলছে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ

রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চুরি (Political war of words between TMC BJP) নিয়ে অব্যাহত রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ (Tagore's Nobel Prize theft)৷ এই নিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করল তৃণমূল ও বিজেপি ৷

8. NIA conducts raid in Mumbai : মুম্বইয়ে দাউদের একাধিক জায়গায় অভিযান এনআইএ'র, আটক সেলিম কুরেশি

আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকটি বেশি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) এর গোয়েন্দারা ৷ আটক করা হয়েছে ছোটা শাকিলের সহযোগী সেলিম কুরেশিকে (NIA detains Salim Fruit in Mumbai) ৷

9. Ira Khan Trolled : বিকিনি পরে কাটলেন কেক ! জন্মদিনে নীতি পুলিশদের রোষে আমির-কন্যা

আমির-কন্যার 'অপরাধ' তিনি বিকিনি পরিহিত অবস্থায় জন্মদিনের কেক কেটেছেন ৷ আর তাতেই রেগে লাল নেটাগরিকদের একাংশ (Ira Khan brutally trolled on social media for cutting birthday cake in bikini) ৷ ট্রলের পাশাপাশি বাবার সামনে বিকিনি পরে কেক কাটায় ইরাকে নৈতিকতার পাঠ শেখান তারা ৷

10. CR7 Meets Sir Ferguson : ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে তাঁর ভবিষ্যৎ স্থির করতে স্যার ফার্গুসনের দ্বারস্থ ক্রিশ্চিয়ানো

আগামী মরসুমে ক্রিশ্চিয়ানো ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে থেকে গেলে 20 মরসুম পর রোনাল্ডোকে ছাড়া অনুষ্ঠিত হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ৷ সবমিলিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের দ্বারস্থ রোনাল্ডো (Cristiano Ronaldo meets Alex Ferguson to decide his future at Old Trafford) ৷