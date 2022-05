1.Arjun Singh : পাট-রাজনীতির হাত ধরে কি এবার ঘরে ফেরা নিশ্চিত করতে চান অর্জুন ?

পাটশিল্প নিয়ে সরব হয়েছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ বিজেপির অর্জুন সিং (BJP MP Arjun Singh) ৷ কেন তিনি এই ইস্যুতে সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সরব হলেন ? কেনই বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee) সমর্থন চাইলেন ইস্যুতে ? উঠছে প্রশ্ন ৷

2.TMC MLA on Nobel Theft : 'নোবেল দিয়ে কবিগুরুকে অপমান করা হয়েছিল, তাই চুরি গিয়েছে' ! বিতর্কিত মন্তব্য তৃণমূল বিধায়কের

রবীন্দ্রজয়ন্তীতে বিতর্কিত মন্তব্য ভাতারের তৃণমূল বিধায়কের (Bhatar TMC MLA on rabindranath tagore nobel prize) ৷

3.Tagore's Nobel Prize theft: রবীন্দ্রজয়ন্তীতে নোবেল চুরি নিয়ে চলছে রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ

রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নোবেল চুরি (Political war of words between TMC BJP) নিয়ে অব্যাহত রাজনৈতিক বাকযুদ্ধ (Tagore's Nobel Prize theft)৷ এই নিয়ে একে অপরকে দোষারোপ করল তৃণমূল ও বিজেপি ৷

4.NIA conducts raid in Mumbai : মুম্বইয়ে দাউদের একাধিক জায়গায় অভিযান এনআইএ'র, আটক সেলিম কুরেশি

আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকটি বেশি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) এর গোয়েন্দারা ৷ আটক করা হয়েছে ছোটা শাকিলের সহযোগী সেলিম কুরেশিকে (NIA detains Salim Fruit in Mumbai) ৷

5.Bulldozer in Shaheen Bagh : শাহিনবাগে বুলডোজার, উচ্ছেদ বন্ধের দাবিতে সিপিএমের আবেদন খারিজ সুপ্রিম কোর্টে

শাহিনবাগে উচ্ছেদ অভিযানের বিরুদ্ধে সিপিএমের করা আবেদন এদিন খারিজ করে দিয়েছে শীর্ষ আদালত (Supreme Court refused to entertain a plea filed by CPI(M) against the demolition drive in Shaheen Bagh) ৷ কেন রাজনৈতিক দল এই মামলা করল , সেই প্রশ্ন তুলেছে আদালত ৷

6.CR7 Meets Sir Ferguson : ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে তাঁর ভবিষ্যৎ স্থির করতে স্যার ফার্গুসনের দ্বারস্থ ক্রিশ্চিয়ানো

আগামী মরসুমে ক্রিশ্চিয়ানো ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে থেকে গেলে 20 মরসুম পর রোনাল্ডোকে ছাড়া অনুষ্ঠিত হবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ৷ সবমিলিয়ে ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসনের দ্বারস্থ রোনাল্ডো (Cristiano Ronaldo meets Alex Ferguson to decide his future at Old Trafford) ৷

7.Leave canceled due to cyclone Asani: অশনি মোকাবিলায় কলকাতা পৌরনিগমের জরুরি বিভাগের কর্মীদের ছুটি বাতিল

ঘূর্ণিঝড় অশনি (cyclone Asani) মোকাবিলায় জরুরি বিভাগের কর্মীদের ছুটি বাতিল করল কলকাতা পৌরনিগম (KMC employees leave canceled)৷ বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছে (Leave canceled due to cyclone Asani)৷

8.Dilip's Reaction on Jitendra : ঠিক কথা বলেছেন জিতেন্দ্র, প্রতিক্রিয়া দিলীপ ঘোষের

বাংলায় জিততে গেলে আগে বাঙালির মন জয় করতে হবে ৷ বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারির এই টুইট ঘিরে রবিবার বিতর্ক তৈরি হয়েছিল রাজ্য রাজনীতিতে (BJP Leader Jitendra Tiwari's Controversial Tweet) ৷ তিনি বিজেপির বিরুদ্ধেই সরব হয়েছেন বলেই অনেকে দাবি করছিলেন ৷ কিন্তু সোমবার জিতেন্দ্রর পাশেই দাঁড়ালেন বিজেপির জাতীয় সহ-সভাপতি দিলীপ ঘোষ (Dilip Ghosh Reaction on BJPs Jitendra Tiwari Controversial Tweet) ৷ তাঁর মতে, জিতেন্দ্র ঠিকই বলেছেন ৷ বিজেপিও প্রতিনিয়ত বাংলার মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করছে ৷ এছাড়া এদিন নিউটাউনের ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণের মাঝে রাজ্য রাজনীতির একাধিক ইস্য়ু নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেন দিলীপ ঘোষ (BJP National Vice President Dilip Ghosh) ৷

9.Cyclone Asani : পূর্বাভাস মিলিয়ে আজ সকালেই সংকেত দিল 'অশনি'

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'অশনি' (Cyclone Asani) । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী সোমবার সকাল থেকেই অশনির সংকেত পাওয়া গেল বঙ্গে ৷ সোমবার সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গে আকাশের মুখভার । সঙ্গে বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়ার দাপট ৷ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বৃষ্টি ৷ কলকাতাতেও শুরু ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি ৷ যদিও হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস অনুযায়ী বঙ্গে অশনির প্রভাব সরাসরি না-পড়লেও সারাদিন বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হবে ৷ আগামিকাল বৃষ্টি আরও বাড়বে বলেই জানা গিয়েছে ৷ সাগরদ্বীপে ঘুরতে আসা সকল পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের জন্য 'অশনি'র আগাম সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন । পাশাপাশি সাগর উপকূল থানার পক্ষ থেকে উপকূল তীরবর্তী এলাকার মানুষজনকে সতর্ক করা হচ্ছে ।

10.Panihati Rabindra Jayanti : বিশ্বকবির স্মৃতি জড়ানো পানিহাটির বাগানবাড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি বিজড়িত পানিহাটির পেনেটি বাগান বাড়িতে মহা সাড়ম্বরে পালিত হল কবি প্রণাম (Rabindra Jayanti at Panihati) । কবিগুরুর 162তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে নাচ, গান, কবিতা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল । অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষ ৷ কবিগুরুর প্রতিকৃতিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়, পানিহাটির বিধায়ক নির্মল ঘোষ-সহ বিশিষ্টজনেরা ।