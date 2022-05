1.Cyclone Asani : পূর্বাভাস মিলিয়ে আজ সকালেই সংকেত দিল 'অশনি'

ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় 'অশনি' (Cyclone Asani) । আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী সোমবার সকাল থেকেই অশনির সংকেত পাওয়া গেল বঙ্গে ৷ সোমবার সকাল থেকেই দক্ষিণবঙ্গে আকাশের মুখভার ।

2.PM Modi pays tribute to Tagore: তিনি অনুপ্রেরণা, পথপ্রদর্শক ! রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কবিগুরুকে স্মরণ মোদি-মমতার

আজও তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের অনুপ্রেরণা ৷ রবীন্দ্রজয়ন্তীতে কবিগুরুকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এ কথা লিখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi pays tribute to Tagore)৷

3.Rain in Kolkata due to Asani: অশনি আগমনে কলকাতায় শুরু ভারী বর্ষণ ! আগামী দুদিন কোথায় কোথায় বৃষ্টি ?

ঘূর্ণিঝড় অশনির (Cyclone Asani) আগমনে কলকাতায় শুরু হল ভারী বৃষ্টি (rain forecast in South Bengal)৷ আগামী দুদিন কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে (Rain in Kolkata due to Asani)৷

4.Manomay Bhattacharya interview: বাদামকাকুরা বেশিদিন স্থায়ী হন না ! কী বললেন মনোময়

গানের জগতে হঠাৎ ভাইরাল হওয়া শিল্পীদের নিয়ে ইটিভি ভারতের ক্যামেরার সামনে মুখ খুললেন প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য (Manomay Bhattacharya interview)৷

5.Visva Bharati Celebrate Rabindra Jayanti : নানান অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদযাপন

বিশ্বভারতীতে উদযাপিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 162তম জন্মোৎসব (Visva Bharati Celebrate Rabindra Jayanti)। ভোর 5 টায় বৈতালিক ৷ 6 টায় রবীন্দ্রভবনে কবিকন্ঠ ও 7 টায় উপাসনা গৃহে বৈদিক মন্ত্রপাঠ, ব্রহ্ম উপাসনা ও রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্য দিয়ে কবিগুরুর জন্মদিন পালিত হল ৷

6.NIA conducts raid in Mumbai : মুম্বইয়ে দাউদের একাধিক জায়গায় অভিযান এনআইএ'র, আটক সেলিম কুরেশি

আন্ডারওয়ার্ল্ড ডন দাউদ ইব্রাহিমের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকটি বেশি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ) এর গোয়েন্দারা ৷ আটক করা হয়েছে ছোটা শাকিলের সহযোগী সেলিম কুরেশিকে (NIA detains Salim Fruit in Mumbai) ৷

7.Vijay Deverakonda's Birthday : 'অর্জুন রেড্ডি'কে জন্মদিনের শুভেচ্ছা সামান্থা-অনন্যার

দক্ষিণী অভিনেতা বিজয় দেবরাকোন্ডার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানালেন সামান্থা রুথ প্রভু এবং অনন্যা পাণ্ডে ( Ananya And Samantha Wish Vijay Deverakonda on His 33th Birthday) ৷

8.FIR against Minister's Son : একবছর ধরে লাগাতার ধর্ষণ, মন্ত্রীর ছেলের বিরুদ্ধে এফআইআর

গত একবছরে একাধিকবার ধর্ষণ করা হয়েছে ৷ রাজস্থানের কংগ্রেস সরকারের মন্ত্রীর ছেলে রোহিত যোশীর নামে ওই অভিযোগ এনে ‘জিরো’ এফআইআর দায়ের করলেন বছর 23-এর এক তরুণী ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দিল্লি পুলিশ (Woman accuses Rajasthan minister Son of rape) ৷

9.West Bengal Weather Update : শক্তি বাড়ালেও বঙ্গে 'অশনি' সংকেত নেই

শক্তি বাড়িয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে অশনি ৷ তবে পশ্চিমবঙ্গে এই ঘূর্ণিঝড়ের তেমন কোনও প্রভাব নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

10.Cyclone Asani : ঘূর্ণিঝড় অশনির জেরে দুই জেলা সফর পিছিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

11-13 মে দুই 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে হাওয়া অফিস ৷ প্রভাব পড়তে পারে পশ্চিম মেদিনীপুরেও ৷ সামগ্রিক পরিস্থিতি আগাম পর্যালোচনা করে তাঁর পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলা সফরের দিনবদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee revised her visit schedule to West Midnapore and Jhargram) ৷