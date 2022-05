1. West Bengal Weather Update : শক্তি বাড়ালেও বঙ্গে 'অশনি' সংকেত নেই

শক্তি বাড়িয়ে ইতিমধ্যেই তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে অশনি ৷ তবে পশ্চিমবঙ্গে এই ঘূর্ণিঝড়ের তেমন কোনও প্রভাব নেই বলেই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া অফিস (West Bengal Weather Update) ৷

2. Cyclone Asani : ঘূর্ণিঝড় অশনির জেরে দুই জেলা সফর পিছিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

11-13 মে দুই 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে হাওয়া অফিস ৷ প্রভাব পড়তে পারে পশ্চিম মেদিনীপুরেও ৷ সামগ্রিক পরিস্থিতি আগাম পর্যালোচনা করে তাঁর পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলা সফরের দিনবদল করলেন মুখ্যমন্ত্রী (Mamata Banerjee revised her visit schedule to West Midnapore and Jhargram) ৷

3. Aay Tobe Sohochori : রবীন্দ্রজয়ন্তীতে হাজির ভারত-ফ্রান্স যুগলবন্দিতে মিউজিক ভিডিয়ো 'আয় তবে সহচরী'

প্রকাশিত হল বিশ্বের দুই প্রান্তের দুই শিল্পীর এক অনবদ্য উপস্থাপনা । 'মেলোটিউনস্ রেকর্ড' থেকে প্রকাশিত হল ভারত-ফ্রান্স কোলাবরেশনে তৈরি রবীন্দ্র সংগীতের মিউজিক ভিডিয়ো, 'আয় তবে সহচরী' ।

4. DC vs CSK in IPL 2022 : চেন্নাইয়ের কাছে হেরে প্লে-অফের রাস্তা কঠিন হল দিল্লির, নয়ে নামল কলকাতা

রুতুরাজ-কনওয়ে ঝড়ে 91 রানে ‘দিল্লি বধ’ করেছে ধোনিরা ৷ সিএসকের প্লে-অফ ভাগ্য না-বদলালেও হেরে শেষ চারের রাস্তা কঠিন করে ফেলল ঋষভ পন্থ, ডেভিড ওয়ার্নাররা (Chennai Super Kings beat Delhi Capitals by 91 runs) ৷

5. Sujan Slams Mamata : সবচেয়ে বড় তোলাবাজ নবান্নের মালকিন, মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ সুজনের

বারাসতের সভা থেকে মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একহাত নিলেন সিপিআইএম নেতা সুজন চক্রবর্তী (Sujan Slams Mamata) ৷

6. Kohli's Lean Patch Continues : কেবল ফর্ম নয় আত্মবিশ্বাসটুকুও গিয়েছে, 'বিরাট' বিপর্যয়ে হাহাকার টুইটারে

একবার নয়, দু'বার নয়, অবিশ্বাস্যভাবে একটি আইপিএল মরসুমে তিন-তিনবার 'গোল্ডেন ডাক' হলেন বিরাট (Virat Kohli out for golden duck for third time in IPL 2022) ৷ রবিবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ওপেনে নেমে জগদীশন সুচিতের প্রথম বলে শর্ট মিড উইকেটে কেন উইলিয়ামসনের হাতে ধরা পড়েন তিনি ৷

7. Bull Last Rites : সাঁতরাগাছিতে ষাঁড়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান, পাত পড়ল 150জনের

ষাঁড়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান হল সাঁতরাগাছি গভর্নমেন্ট কলোনিতে (Bull Last Rites) ৷ নিমন্ত্রিত প্রায় 150 জন ৷

8. IPL 2022 Top Celebrations : দু'কানে আঙুল থেকে এরোপ্লেন, কোটিপতি লিগে ক্রিকেটারদের উদ্ভট উদযাপনে মাত নেটপাড়া

ব্যাটে-বলে পারফরম্যান্স ছাপিয়েও কখনও কখনও বিনোদন চর্চার শিরোনামে উঠে আসে আইপিএলে ৷

9. Suvendu Adhikari : পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলকে উৎখাত করতে সনাতনী ঐক্য গড়ে তোলার আহ্বান শুভেন্দুর

স্বৈরাচারী শাসকের পরাজয়ের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রবিবার বিকেলে নন্দীগ্রামের বাজার থেকে টেঙ্গুয়া মোড় পর্যন্ত মহামিছিলের আয়োজন করা হয় ৷

10. Visva Bharati Celebrate Rabindra Jayanti : নানান অনুষ্ঠানে বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদযাপন

বিশ্বভারতীতে উদযাপিত হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 162তম জন্মোৎসব (Visva Bharati Celebrate Rabindra Jayanti)।