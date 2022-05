11-13 মে দুই 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ভারি বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস জারি করেছে হাওয়া অফিস ৷ প্রভাব পড়তে পারে পশ্চিম মেদিনীপুরেও ৷

2. Rahul Attacks Centre : 'বর্তমান দামে কংগ্রেস জমানায় 2টি সিলিন্ডার মিলত', কেন্দ্রকে তোপ রাহুলের

শনিবারই 50 টাকা করে দাম বেড়েছে রান্নার গ্যাসের (LPG Cylinder price hike) ৷ এর ফলে কলকাতায় এলপিজি সিলিন্ডারের দাম দাঁড়িয়েছে 1 হাজার 26 টাকা ৷

3. Flood Relief Scam : বন্যা ত্রাণের টাকা বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগ, জানাজানি হতেই টাকা ফেরতের হিড়িক !

2017 সালের বন্যার ত্রাণ বণ্টনে দুর্নীতির অভিযোগ (Corruption Allegations Against Kushida Gram Panchayat in 2017 Flood Relief) ৷

4. LeT militants killed: কুলগামে এনকাউন্টারে খতম 2 লস্কর জঙ্গি

জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে এনকাউন্টারে মৃত্যু হল 2 জন লস্কর জঙ্গির (LeT militants killed in Kulgam encounter)৷ তাদের মধ্যে একজন বিদেশি ছিল ৷

5. Cyclone Asani : 12 ঘণ্টায় শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে অশনি, উপকূলের জেলাগুলিতে জারি সতর্কতা

ঘূর্ণিঝড় অশনির গতিপ্রকৃতি উপর কড়া নজরদারি রাখছে হাওয়া অফিস ৷ জারি হয়েছে সতর্কতাও (Warning issued as Asani is set to intensify in the next 12 hours) ৷ আগামী 12 ঘন্টায় শক্তি বাড়িয়ে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে অশনি ৷

6. Kibu Vicuna at DHFC : অভিষেকের ক্লাবের দায়িত্ব নিতে চলতি মাসেই শহরে কিবু

দলগঠনে তোড়জোড় শুরু করেছে ডায়মন্ড হারবার ফুটবল ক্লাব। আর শুরুতে চমকও তৈরি রেখেছে তারা ৷ কারণ অভিষেকে অভিষেকের ক্লাবের দায়িত্ব নিচ্ছেন আই লিগ জয়ী কোচ কিবু ভিকুনা (Kibu Vicuna is all set to take charges of DHFC) ৷

7. Newborn Found Dead : টানাহ্যাঁচড়া করছিল কুকুর, মাতৃদিবসে মিলল সদ্যোজাত শিশুকন্যার দেহ

আবারও সদ্যোজাত শিশুকন্যার দেহ উদ্ধার মালদা শহরে। মালদা মেডিক্যাল কলেজ থেকে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে মালঞ্চপল্লি আন্ডারপাস সংলগ্ন রেললাইনের ধারে একটি পরিত্যক্ত ব্যাগ পড়েছিল ৷

8. Death Threat to Traffic Sergeant : জরিমানা করায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে খুনের হুমকি ! বেহালায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

জেমস লং সরণির (James Long Sarani) বুড়োশিবতলায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে খুনের হুমকির অভিযোগ ৷

9. Md. Salim: মাইনে দিয়ে পুলিশ নয়, কুকুর পোষা উচিত ; পুলিশ প্রশাসনকে কটাক্ষ সেলিমের

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা মহম্মদ সেলিমের ৷ পাশাপাশি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সিবিআই যে তদন্তগুলি করছে, তা আসলে মোদি ও মমতার মধ্যে হওয়া বোঝাপড়ার অংশ (The Fight Between TMC and BJP is an Eye Wash Says Mohammed Salim) ৷

10. Advisory for farmers before Cyclone Asani: ধেয়ে আসছে অশনি, বাংলার কৃষকদের সতর্ক করল নবান্ন

ঘূর্ণিঝড় অশনি (Cyclone Asani) ধেয়ে আসায় বাংলার কৃষকদের আগাম সতর্ক করল নবান্ন (Advisory for farmers before Cyclone Asani)৷ কৃষি দফতর থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে (Bengal agriculture department's advisory)৷