1.LeT militants killed: কুলগামে এনকাউন্টারে খতম 2 লস্কর জঙ্গি

জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে এনকাউন্টারে মৃত্যু হল 2 জন লস্কর জঙ্গির (LeT militants killed in Kulgam encounter)৷ তাদের মধ্যে একজন বিদেশি ছিল ৷

2.Cyclone Asani : 12 ঘণ্টায় শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে অশনি, উপকূলের জেলাগুলিতে জারি সতর্কতা

ঘূর্ণিঝড় অশনির গতিপ্রকৃতি উপর কড়া নজরদারি রাখছে হাওয়া অফিস ৷ জারি হয়েছে সতর্কতাও (Warning issued as Asani is set to intensify in the next 12 hours) ৷ আগামী 12 ঘন্টায় শক্তি বাড়িয়ে তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে অশনি ৷

3.Rahul Attacks Centre : 'বর্তমান দামে কংগ্রেস জমানায় 2টি সিলিন্ডার মিলত', কেন্দ্রকে তোপ রাহুলের

শনিবারই 50 টাকা করে দাম বেড়েছে রান্নার গ্যাসের (LPG Cylinder price hike) ৷ এর ফলে কলকাতায় এলপিজি সিলিন্ডারের দাম দাঁড়িয়েছে 1 হাজার 26 টাকা ৷

4.Death Threat to Traffic Sergeant : জরিমানা করায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে খুনের হুমকি ! বেহালায় গ্রেফতার অভিযুক্ত

জেমস লং সরণির (James Long Sarani) বুড়োশিবতলায় ট্রাফিক সার্জেন্টকে খুনের হুমকির অভিযোগ ৷ হেলমেট ছাড়া বাইকের পিছনের সিটে আরোহীতে বসানোয় চালান কাটেন সার্জেন্ট দেবাশিস দাস ৷ অভিযোগ, সেইসময় বাইকের পিছনে বসে থাকা ব্যক্তি ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালাগালি দিতে শুরু করেন ৷ এমনকি গুলি করার হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ ৷ ঘটনাটি বেহালা থানায় জানান কর্তব্যরত ট্রাফিক সার্জেন্ট ৷ কর্তব্যরত পুলিশকর্মীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার, কাজে বাধা দেওয়া এবং খুনের হুমকির অভিযোগে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে বেহালা থানার পুলিশ (man arrested over death threat to traffic sergeant in behala) ৷

5.Interview of Monami-Anindya : পিউ-পলাশের মিষ্টি রসায়ন, 'বেলাশুরু'র আড্ডায় মনামী-অনিন্দ্য

20 মে বড় পর্দায় আসছে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা রায় পরিচালিত এবং প্রযোজিত বাংলা ছবি 'বেলাশুরু' । আগামী ছবি নিয়ে ইটিভি ভারতের কাছএ আবেগে ভাসলেন পিউ এবং পলাশ ৷ অর্থাৎ, মনামী ঘোষ এবং অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় । 'টপা টিনি' গানে মেতে উঠলেন দু'জনেই (Exclusive interview of Monami Ghosh and Anindya Chatterjee) ।

6.Advisory for farmers before Cyclone Asani: ধেয়ে আসছে অশনি, বাংলার কৃষকদের সতর্ক করল নবান্ন

ঘূর্ণিঝড় অশনি (Cyclone Asani) ধেয়ে আসায় বাংলার কৃষকদের আগাম সতর্ক করল নবান্ন (Advisory for farmers before Cyclone Asani)৷ কৃষি দফতর থেকে একটি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে (Bengal agriculture department's advisory)৷

7.China Station at Mt Everest : এভারেস্টে বিশ্বের সর্বোচ্চ বৈজ্ঞানিক স্টেশন চিনের, নেপথ্যে অস্ত্র লিথিয়াম ?

মে মাসেই এভারেস্টের 8 হাজার 800 মিটার উচ্চতায় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অষ্টম স্টেশন তৈরি করল চিন ৷ এখান থেকে কি শুধুই আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ হবে ? নাকি সর্বোচ্চ পয়েন্টে দুনিয়া শাসন করার নতুন অস্ত্রের খোঁজ পেয়েছে শি জিনপিং (China Station at at Mt Everest) ?

8.Abhishek Banerjee's Assam visit: আপাতত মেঘালয় সফর বাতিল, বদলে 11 মে অসম যাচ্ছেন অভিষেক

আপাতত মেঘালয় সফর বাতিল (Meghalaya visit canceled) করলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Abhishek Banerjee's Assam visit)৷ তবে 11 মে অসম সফরে যাচ্ছেন তিনি (Assam TMC)৷

9.Miscreants thrashes Taxi driver: রাতের কলকাতায় প্রতিবাদী ট্যাক্সিচালককে বেধড়ক মার

রাতের কলকাতায় প্রতিবাদী ট্যাক্সিচালককে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল একদল যুবকের বিরুদ্ধে (Miscreants thrashes Taxi driver)৷ পুলিশ তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে (Kolkata crime news)৷

10.CM orders probe on Khalistan flags: বিধানসভার দেওয়ালে খালিস্তানি পতাকা, তদন্তের নির্দেশ হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীর

হিমাচল প্রদেশের বিধানসভার দেওয়াল থেকে সরিয়ে নেওয়া হল খালিস্তানি পতাকা (CM orders probe on Khalistan flags)৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন (Khalistan flags at HP Assembly)৷