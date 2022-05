1.Cyclone Asani Updates : আজ সকালে জন্ম নিল অশনি, ঘূর্ণিঝড় কোন পথে ? ভাসবে বাংলা ?

গত বছরে যশের তাণ্ডব ভোলেননি রাজ্যের উপকূলবর্তী অঞ্চলের মানুষ ৷ বিশেষত সুন্দরবনবাসী ৷ আমফানের ক্ষতও এখনও দগদগে ৷ আজ সকালেই বঙ্গোপসাগরে জন্ম নিয়েছে অশনি ৷ এবার (Cyclone Asani Updates) ?

2.CM orders probe on Khalistan flags: বিধানসভার দেওয়ালে খালিস্তানি পতাকা, তদন্তের নির্দেশ হিমাচলের মুখ্যমন্ত্রীর

হিমাচল প্রদেশের বিধানসভার দেওয়াল থেকে সরিয়ে নেওয়া হল খালিস্তানি পতাকা (CM orders probe on Khalistan flags)৷ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জয়রাম ঠাকুর এ বিষয়ে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন (Khalistan flags at HP Assembly)৷

3.Bike accident at New town: নিউটাউনে 2 বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত 1, আশঙ্কাজনক 3

নিউটাউনে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের (Man dies in Bike accident)৷ গুরুতর আহত তিনজন । দুটো বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় গতকাল গভীর রাতে (Bike accident at New town)।

4.West Bengal Weather Update : আজ সকালে গভীর নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড় অশনি, মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য

আজ সকালে গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ৷ বিকেলের দিকে অশনি আরও শক্তি বৃদ্ধি করবে ৷ আবহাওয়া দফতর বিষয়টিতে নজর রাখছে ৷ তবে বাংলার প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম (West Bengal Weather Update) ৷

5.Baby dinosaur: ফাঁকা সৈকতে ছুটছে খুদে ডাইনোসরের দল ! ভাইরাল ভিডিয়োয় হইচই

ফাঁকা সৈকতে ছুটছে 'খুদে ডাইনোসর'-এর দল (Baby dinosaur)! ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিয়োয় হইচই পড়ে গিয়েছে নেটদুনিয়ায় (Video gets Viral)৷

6.Badrinath Dham Opens : আজ ভোরে খুলল উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে বদ্রীনাথের দরজা

গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, কেদারনাথের দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ আজ, রবিবার থেকে বদ্রীনাথে দেবতার দর্শন পাবেন ভক্ত দর্শনার্থীরা ৷ পুরো মন্দির ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে (Badrinath Dham Opens) ৷ বিষ্ণু দেবতার আরাধনা হয় চারধামের এই মন্দিরে ৷

7.Minor Gang Raped in Rajasthan : রাজস্থানে নাবালিকাকে অপরহণ ও গণধর্ষণের অভিযোগ

রাজস্থানের ভরতপুর জেলায় নাবালিকাকে অপহরণ এবং গণধর্ষণের অভিযোগ (Rajasthan minor girl gang raped) ৷ ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পকসো (POCSO) আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ ৷ তবে, অভিযুক্ত 3 যুবক পলাতক বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা ৷

8.Protest Against CBI Harassment : তদন্তের নামে হেনস্থা সিবিআইয়ের ! থানায় প্রতিবাদ মহিলাদের

তদন্তের নামে বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদের নামে অহেতুক গ্রামের ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে প্রচুর মারধর করছে ৷ সিবিআইয়ের নামে এমনই অভিযোগ তুলে শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হলেন স্থানীয় মহিলারা (Women Protest Against alleged CBI harassment) ৷

9.Corona Update in India : করোনায় আক্রান্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার, দৈনিক সংক্রমণের হার 0.96 শতাংশ

দৈনিক করোনা সংক্রমণ ওঠানামা করছে ৷ কখনও তিন হাজারের বেশি তো কখনও চার হাজারের কাছাকাছিও পৌঁছে যাচ্ছে ৷ দিল্লিতেও দেড় হাজারের কাছে রয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা (Corona Update in India) ৷

10.Manchester United : ব্রিংটনে বিধ্বস্ত ম্যান ইউ, আগামী মরশুমে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নেই রেড ডেভিলসরা

ব্রিংটনের কাছে 4-0 গোলে হারল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ৷ গোটা ম্যাচে দাগ কাটতে ব্যর্থ রোনাল্ডা-কাভানিরা ৷ ফলে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দরজা বন্ধ হয়ে গেল রেড ডেভিলসদের সামনে (Champions League hopes officially over for Man Utd) ৷