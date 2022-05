1.West Bengal Weather Update : আজ সকালে গভীর নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড় অশনি, মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য

আজ সকালে গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ৷ বিকেলের দিকে অশনি আরও শক্তি বৃদ্ধি করবে ৷ আবহাওয়া দফতর বিষয়টিতে নজর রাখছে ৷ তবে বাংলার প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম (West Bengal Weather Update) ৷

2.Bike accident at New town: নিউটাউনে 2 বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত 1, আশঙ্কাজনক 3

নিউটাউনে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল একজনের (Man dies in Bike accident)৷ গুরুতর আহত তিনজন । দুটো বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় গতকাল গভীর রাতে (Bike accident at New town)।

3.TMC Organisational Reshuffle : এক ব্যক্তি এক পদের মতো তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদলও কি মাঝপথে থমকে যাবে ?

নিচুতলা থেকে শীর্ষস্তর, তৃণমূল কংগ্রেসের বহু নেতার বিরুদ্ধে গত কয়েকমাসে একাধিক অভিযোগ উঠেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে দলে সাংগঠনিক রদবদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chairperson Mamata Banerjee) ৷ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের প্রশ্ন, এক ব্যক্তি এক পদ নীতি কার্যকর যেমন মাঝপথে থেমে গিয়েছিল, এবারও কি তার পুনরাবৃত্তি হবে (Will TMC organisational reshuffle ends resultless like one person one post initiative?)

4.Cyclone Asani Alert : চাষির পাকা ধানে মই দিতে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় অশনি

আজ সকালে গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে ৷ বিকেলের দিকে অশনি আরও শক্তি বৃদ্ধি করবে ৷ ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস পাওয়ার পর থেকেই চিন্তায় ঘুম উড়েছে উপকূলের চাষিদের । প্রত্যেকেই এখন ব্যস্ত নিজেদের জমি থেকে ফসল কেটে বাড়িতে তুলতে (Cyclone Asani Alert left famers in Panic) ।

5.TMC Inner Clash : বিজেপিকে সমর্থন করেছেন জেলা সভাপতি, দলীয় কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ৷ জেলা সভাপতি পদ থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী রত্না ঘোষ করের অপসারণের দাবিতে দলীয় কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের । যার জেরে রানাঘাটে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে (TMC Inner conflict in Ranaghat) ৷

6.Corona Update in India : করোনায় আক্রান্ত প্রায় সাড়ে তিন হাজার, দৈনিক সংক্রমণের হার 0.96 শতাংশ

দৈনিক করোনা সংক্রমণ ওঠানামা করছে ৷ কখনও তিন হাজারের বেশি তো কখনও চার হাজারের কাছাকাছিও পৌঁছে যাচ্ছে ৷ দিল্লিতেও দেড় হাজারের কাছে রয়েছে আক্রান্তের সংখ্যা (Corona Update in India) ৷

7.Protest Against CBI Harassment : তদন্তের নামে হেনস্থা সিবিআইয়ের ! থানায় প্রতিবাদ মহিলাদের

তদন্তের নামে বাড়িতে ঢুকে জিনিসপত্র তছনছ করছে ৷ জিজ্ঞাসাবাদের নামে অহেতুক গ্রামের ছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে প্রচুর মারধর করছে ৷ সিবিআইয়ের নামে এমনই অভিযোগ তুলে শান্তিপুর থানার দ্বারস্থ হলেন স্থানীয় মহিলারা (Women Protest Against alleged CBI harassment) ৷

8.Indore Building Fire Incident : ইন্দোরে বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে গ্রেফতার 1, একতরফা প্রেমে প্রতিশোধ নিতে আগুন

মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের স্বর্ণবাগ কলোনির একটি বাড়িতে আগুন লেগে 7 জনের মৃত্যুর ঘটনায় এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Police Arrests One in the Building Fire Incident of Swarnbagh Colony in Indore) ৷ অভিযোগ ওই যুবক প্রেমে প্রত্যাখাত হয়ে প্রেমিকার বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন ৷ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে (Indore Building Fire Incident Update) ৷

9.New engine for old buses: পুরনো বাসেই নতুন ইঞ্জিন বসানোর প্রস্তাব মালিকদের, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

আর্থিক বোঝা কমাতে পুরনো গাড়ি বাতিল না করে, সেই গাড়িতেই নতুন ইঞ্জিন বসানোর প্রস্তাব দিলেন বাস মালিকরা (New engine for old buses)৷ তবে তাতে লাভ হবে না বলে মত বিশেষজ্ঞদের (owners proposes to add new engines in old buses)৷

10.LSG vs KKR in IPL 2022 : বৃথা গেল রাসেল ঝড়, বড় ব্যবধানে হেরে কার্যত প্লে-অফের বাইরে কলকাতা

কুইন্টন ডি'কক, দীপক হুডার ব্যাটে ভর করে 177 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল সুপার জায়ান্টস ৷ তাড়া করতে নেমে ব্যাটিং ব্যর্থতায় 76 রান আগেই থেমে গেল নাইটদের ইনিংস (Lucknow Super Giants beat Kolkata Knight Riders) ৷