1. West Bengal Weather Update : আজ সকালে গভীর নিম্নচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড় অশনি, মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য

আজ সকালে গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে ৷ বিকেলের দিকে অশনি আরও শক্তি বৃদ্ধি করবে ৷ আবহাওয়া দফতর বিষয়টিতে নজর রাখছে ৷ তবে বাংলার প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা কম (West Bengal Weather Update) ৷



2. TMC Organisational Reshuffle : এক ব্যক্তি এক পদের মতো তৃণমূলের সাংগঠনিক রদবদলও কি মাঝপথে থমকে যাবে ?

নিচুতলা থেকে শীর্ষস্তর, তৃণমূল কংগ্রেসের বহু নেতার বিরুদ্ধে গত কয়েকমাসে একাধিক অভিযোগ উঠেছে ৷ এই পরিস্থিতিতে দলে সাংগঠনিক রদবদলের ইঙ্গিত দিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (TMC Chairperson Mamata Banerjee) ৷ রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের প্রশ্ন, এক ব্যক্তি এক পদ নীতি কার্যকর যেমন মাঝপথে থেমে গিয়েছিল, এবারও কি তার পুনরাবৃত্তি হবে (Will TMC organisational reshuffle ends resultless like one person one post initiative?)



3. TMC Inner Clash : বিজেপিকে সমর্থন করেছেন জেলা সভাপতি, দলীয় কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের

তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ৷ জেলা সভাপতি পদ থেকে প্রাক্তন মন্ত্রী রত্না ঘোষ করের অপসারণের দাবিতে দলীয় কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ তৃণমূল কর্মীদের । যার জেরে রানাঘাটে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে (TMC Inner conflict in Ranaghat) ৷



4. Cyclone Asani Alert in Digha : আসছে অশনি ! বিপর্যয় মোকাবিলায় মকড্রিল দিঘায়

শঙ্কা জাগিয়ে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় অশনি ৷ কোথায় আছড়াবে তা এখনও জানা না গেলেও সমস্তরকমভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে দিঘা প্রশাসন (Cyclone Asani Alert in Digha) ৷ বিপর্যয় বাহিনীদের নিয়ে হয়ে গেল মকড্রিল ৷



5. BJP Mocks Rahul Gandhi Again : ফের ভাইরাল ভিডিয়ো নিয়ে রাহুলকে খোঁচা মালব্যর

শুক্রবার তেলেঙ্গানার ওয়ারাঙ্গলে কৃষকদের সমর্থনে একটি মিছিল এবং জনসভায় অংশ নিয়েছিলেন রাহুল গান্ধি ৷ যে সভা থেকে রাজ্যে কৃষক দুর্দশার জন্য কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন ওয়েনাডের সাংসদ ৷ পরদিনই রাহুলকে পালটা দিলেন বিজেপি আইটি সেলের জাতীয় আহ্বায়ক অমিত মালব্য (BJP Mocks Rahul Gandhi Over Theme Kya Hai Remark before Telangana rally) ৷



6. Santipur Teenager Drowned : মামার বাড়িতে এসে প্রথমবার গঙ্গায় নেমেই তলিয়ে গেল কিশোরের

মামার বাড়িতে এসে দাদার সঙ্গে গঙ্গায় গিয়েছিল কিশোর আরিফ ৷ গঙ্গার ঘাটে বসে স্নান করতে দেখে তারও স্নানের ইচ্ছে হয় ৷ তাতেই ঘটল মর্মান্তিক দুর্ঘটনা (Santipur Teenager Drowned) ৷



7. Minor Girl Marriage : নন্দকুমারে নাবালিকার বিয়ে রুখল প্রশাসন

তৎপরতার সঙ্গে নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করল পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দকুমার ব্লক প্রশাসন (Minor Girl Marriage) ৷ 18 বছরের আগে বিয়ে না দেওয়ার বিষয়েও লিখিয়ে নেওয়া হয় মুচলেকা ৷



8. LSG vs KKR in IPL 2022 : বৃথা গেল রাসেল ঝড়, বড় ব্যবধানে হেরে কার্যত প্লে-অফের বাইরে কলকাতা

কুইন্টন ডি'কক, দীপক হুডার ব্যাটে ভর করে 177 রানের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল সুপার জায়ান্টস ৷ তাড়া করতে নেমে ব্যাটিং ব্যর্থতায় 76 রান আগেই থেমে গেল নাইটদের ইনিংস (Lucknow Super Giants beat Kolkata Knight Riders) ৷



9. Natasha Poonawalla Stunning Looks : মেট গালায় ঝড় তুলেছিল তাঁর পোশাক, দেখে নিন নাতাশার আরও কিছু সাড়া জাগানো লুক

ফ্য়াশনের দুনিয়ায় নাতাশা পুনাওয়ালার পরিচয় আলাদা করে দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই ৷

10. Athiya Rahul : ‘জুটিতে লুটি’, বিয়ে নিয়ে কী বলছেন রাহুল-আথিয়া

গত বছরের নভেম্বরে কেএল রাহুল-আথিয়া শেট্টি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁদের সম্পর্ক জনসমক্ষে আনেন ৷ তার ঠিক একমাস পরে, আথিয়ার ভাই আহান শেট্টির প্রথম ছবি তড়প-এর স্ক্রিনিং-এর সময় ‘লাভবার্ড’দের তাঁদের প্রথম একসঙ্গে দেখা গিয়েছিল । ওটাই ছিল এই জুটির প্রথম ‘রেড কার্পেট এন্ট্রি’ ৷