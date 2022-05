শুক্রবার বেহালার বাসভবনে শাহী নৈশভোজের পর তাঁর রাজনৈতিক কেরিয়ারে পা দেওয়ার জল্পনা উড়িয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন অধিনায়ক (Amit Shah dines at Sourav Ganguly residence yesterday) ৷

2. Imran Khan Gets Trolled : গাধার সঙ্গে নিজের তুলনা টেনে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রলড ইমরান খান

দীর্ঘদিন ব্রিটেনে কাটালেও জীবনে কখনও নিজেকে ব্রিটিশ সোসাইটির একজন মনে করেননি ৷ এক পডকাস্টে সঞ্চালকের সঙ্গে সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে গিয়ে গাধার সঙ্গে নিজের তুলনা টেনে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল ইমরান খান (Former Pakistan Prime Minister Imran Khans donkey comment goes viral) ৷

3. West Bengal Weather Update : ঘূর্ণিঝড় অশনি’র প্রভাব কতটা ? জানতে করতে হবে অপেক্ষা

রাজ্য কতটা প্রভাব ফেলবে ঘূর্ণিঝড় অশনি (Cyclone Asnai Effect in Bengal) ? তা জানতে আপাতত অপেক্ষা করতে হবে ৷ এমনটাই জানানো হয়েছে আবহাওয়া দফতরের (Alipore Meteorological Department) তরফে ৷

4. Sri Lanka Crisis : টালমাটাল শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, ইস্তফা দিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী

শুক্রবার মধ্যরাত থেকে ফের শ্রীলঙ্কায় জরুরি অবস্থা জারি করেছেন রাষ্ট্রপতি গোতাবায়া রাজাপক্ষে (Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa declares state of emergency)

5. Explosion at Tata Steel Plant : জামশেদপুর টাটা স্টিল প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ, জখম একাধিক কর্মী

শনিবার সকালে কারখানার কোক প্ল্যান্টের ব্যাটারি নম্বর 6 এবং 7-এর কাছে একটি গ্যাস লাইনে বিস্ফোরণের ঘটনা বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের আকার নেয় ৷

6. Post Poll Violence Case : 'ভোট পরবর্তী হিংসা' মামলায় হাজিরার জন্য অনুব্রতকে সময় দিতে চায় সিবিআই

অনুব্রত মণ্ডলকে আরও কিছুদিন সময় দিতে চাইছে সিবিআই ৷ 'ভোট পরবর্তী হিংসা'র মামলায় নিজাম প্যালসে তাঁর হাজিরার সময়ের মেয়াদ বাড়াচ্ছে সিবিআই (CBI Wants to Give More Time to Anubrata Mandal in Post Poll Violence Case) ৷

7. Effects of Social Media : সোশ্য়াল মিডিয়া থেকে এক সপ্তাহের বিরতি মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে পারে: গবেষণা

সোশ্য়াল মিডিয়া থেকে এক সপ্তাহের বিরতি নিলে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আপনার সাময়িক উন্নতি হতে পারে (How Social Media Effects Mental Health) ৷

8. Partha-Gouri Ghosh : মনের মিল ছিল প্রচুর, গৌরীদেবীর মৃত্যু একা করে দিয়েছিল পার্থ ঘোষ-কে

একমাত্র ছেলে অয়ন ঘোষকে রেখে গেলেন ৷ শিল্পীর শেষকৃত্য আজই সম্পন্ন হবে ৷ পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, হাসপাতাল থেকে তাঁর মরদেহ দমদমের এসপি মুখার্জি রোডের বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হবে । সেখান থেকে নিমতলা মহাশ্মশান ।

9. Firhad Slams BJP : যুব নেতার মৃত্যু নিয়ে নাটক করছে বিজেপি, অভিযোগ ফিরহাদের

গতকাল, শুক্রবার অর্জুন চৌরাসিয়া নামে বিজেপির এক যুবনেতার রহস্যজনক মৃত্যু হয় (BJP Leader's Unnatural Death) ৷ ওই ঘটনা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) থেকে বিজেপির নেতা-কর্মীরা তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় তুলেছে ৷

10. Madhuri Dixit New Music Video : বয়স তো সংখ্যা ! নতুন মিউজিক ভিডিয়োর টিজারে এখনও মাধুরী ঝড়

শনিবার নিজের আসন্ন মিউজিক ভিডিয়ো 'তু হ্যায় মেরা'র টিজার ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করলেন অভিনেত্রী মাধুরী দিক্ষীত (Madhuri Dixit New Music Video Tu Hai Mera )৷ নতুন এই মিউজিক ভিডিয়োটি প্রকাশ পাবে 15 মে ৷