1. Explosion at Tata Steel Plant : জামশেদপুর টাটা স্টিল প্ল্যান্টে বিস্ফোরণ, জখম একাধিক কর্মী

শনিবার সকালে কারখানার কোক প্ল্যান্টের ব্যাটারি নম্বর 6 এবং 7-এর কাছে একটি গ্যাস লাইনে বিস্ফোরণের ঘটনা বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের আকার নেয় ৷ বিষাক্ত গ্যাসে সে সময় প্ল্যান্টে কর্মরত 3 কর্মী গুরুতর জখম বলে জানিয়েছে জামশেদপুর স্টিল প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ (Several injured in a Major explosion at Tata Steel Plant in Jamshedpur) ৷

2. Firhad Slams BJP : যুব নেতার মৃত্যু নিয়ে নাটক করছে বিজেপি, অভিযোগ ফিরহাদের

গতকাল, শুক্রবার অর্জুন চৌরাসিয়া নামে বিজেপির এক যুবনেতার রহস্যজনক মৃত্যু হয় (BJP Leader's Unnatural Death) ৷ ওই ঘটনা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah) থেকে বিজেপির নেতা-কর্মীরা তৃণমূলকেই কাঠগড়ায় তুলেছে ৷ এই নিয়ে শনিবার ফিরহাদ হাকিম দাবি করেন, যুব নেতার মৃত্যু নিয়ে নাটক করছে বিজেপি (Firhad Slams BJP on Cossipore Death Case) ৷

3. Affects of Social Media : সোশ্য়াল মিডিয়া থেকে এক সপ্তাহের বিরতি মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটাতে পারে: গবেষণা

সোশ্য়াল মিডিয়া থেকে এক সপ্তাহের বিরতি নিলে মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আপনার সাময়িক উন্নতি হতে পারে (How Social Media Affects Mental Health) ৷

4. Partha-Gouri Ghosh : মনের মিল ছিল প্রচুর, গৌরীদেবীর মৃত্যু একা করে দিয়েছিল পার্থ ঘোষ-কে

মহাভারতের দুই কাল জয়ী চরিত্রের কাল্পনিক সংলাপের উপর নির্ভর করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'কর্ণকুন্তী সংবাদ' কাব্যনাট্য পার্থ ও গৌরীর কন্ঠে শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন শ্রোতারা ৷ যেখানেই যেতেন আবদার আসত কর্ণ-কুন্তী শোনার । অনুরাগীদের দাবি পূরণ করতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না স্বামী-স্ত্রী ৷

5. Rujira Banerjee Warrant : অভিষেকের স্ত্রী রুজিরার বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেফতারির পরোয়ানার নির্দেশ দিল্লি কোর্টের

ইডির ডাক এড়িয়ে গিয়েছেন একাধিকবার ৷ তাই ইডি এবার আদালতের শরণাপন্ন হল ৷ দিল্লির একটি আদালত রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানার নির্দেশ দিয়েছে (Rujira Banerjee Warrant) ৷

6. Fake Mao-Poster in Rishra : প্রতিবেশীকে ভয় দেখাতে ভুয়ো মাও পোস্টার, রিষড়ায় গ্রেফতার এক

সম্প্রতি হুগলির রিষড়া দু’টি পোস্টার উদ্ধার হয় (Maoist Poster in Rishra) ৷ তা নিয়ে তদন্ত শুরু করে পুলিশ ৷ পুলিশের দাবি, প্রতিবেশীকে হেনস্তা করার জন্য রাজেন আইচ নামে এক ব্যক্তি ওই পোস্টার দিয়েছিল ৷ এর সঙ্গে মাওবাদীদের কোনও সম্পর্ক নেই ৷

7. Firhad Slams Modi Govt : রান্নাঘরের উজ্জ্বলা এখন আন্ধেরা হয়ে গেল, এলপিজির মূল্যবৃদ্ধিতে কটাক্ষ ফিরহাদের

শনিবার সিলিন্ডার পিছু রান্নার গ্যাসের দাম 50 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ ফলে কলকাতায় এলপিজির দাম হাজার টাকার বেশি হয়ে গিয়েছে ৷ এই নিয়ে কেন্দ্রের মোদি সরকারের কটাক্ষ করেছেন ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim Slams Modi Government on LPG Price Hike) ৷

8. Ranaghat Murder : বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে স্ত্রী'কে কুপিয়ে খুন, গ্রেফতার স্বামী

বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কের সন্দেহে জেরে স্ত্রীকে খুন করল স্বামী (Ranaghat Wife Murder) ৷ ঘটনাটি রানাঘাট থানার পায়রাডাঙ্গা বাজারপাড়ার । অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ (Husband arrested for hacking wife to death) ৷

9. V Kat Pool Picture : ভিকির সঙ্গে জলকেলি, নেটপাড়ায় ঝড় তুললেন ক্যাটরিনা

শনিবার সকাল সকাল স্বামী ভিকির সঙ্গে অন্তরঙ্গ ছবি শেয়ার করে নেট পাড়ায় ঝড় তুললেন ক্য়াটরিনা কাইফ (Katrina Kaif Vicky Kaushal in Pool) ৷

10. Vladimir Putin Girlfriend Alina : ইউরোপিয় ইউনিয়নের নিষেধাজ্ঞার কোপে এবার পুতিনের প্রেমিকা আলিনা ?

তিনি রাশিয়ার বিখ্যাত জিমন্যাস্ট ৷ অলিম্পিক্সে পদক জিতেছেন ৷ কিন্তু আলিনা কাবায়েভার আরও একটি পরিচয়, তিনি পুতিনের প্রেমিকা ৷ যদিও পুতিন তা অস্বীকার করেছেন ৷ তাঁকে নিয়ে বড় সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন ৷ এবার কি থামবে পুতিনের ইউক্রেন অভিযান (Vladimir Putin Girlfriend Alina) ?