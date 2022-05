1.Cossipore BJP Worker's Death : কমান্ড হাসপাতালে বিজেপি কর্মী অর্জুনের দেহের ময়নাতদন্ত, নির্দেশ হাইকোর্টের

মৃতের পরিবার ও বিজেপি'র আবেদনের ভিত্তিতে শুক্রবার হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে কলকাতার কমান্ড হাসপাতালে অর্জুনের দেহের ময়নাতদন্ত করতে হবে (HC orders on Arjun Chaurasia Death Case) ৷

2.Sourav on Shah's Visit : কেবলই সৌজন্য সাক্ষাৎ! সৌরভের বাড়িতে শাহের নৈশভোজে একাধিক প্রশ্ন

নৈশভোজে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah will go to Sourav Ganguly house for dinner) ৷ তাঁর দু’দিনের রাজ্য সফরের আজ শেষদিন ৷ আর শেষদিনে বিকেলে ভিক্টোরিয়ায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ৷ তার পরেই সৌরভের বাড়ি যাওয়ার কথা তাঁর ৷

3.Example of Honesty : সততার নজির ! বিক্রি হওয়া চালের বস্তায় গয়না পেয়ে গৃহকর্ত্রীকে ফেরালেন আড়তদারের স্ত্রী

চালের বস্তায় রেখেছিলেন সোনার গয়না (Example of Honesty) ৷ 20 দিন পর বাড়ি ফিরে জানতে পারেন ভুল করে স্বামী সেই বস্তা-সহ চাল বিক্রি করে দিয়েছেন ৷ তাহলে কী সব চলে গেল ? মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন স্ত্রী ৷ কী হল তারপর ...

4.Shah Slams Mamata Govt : রাজনৈতিক হত্যার পরম্পরা চলছে বাংলায় : অমিত শাহ

কাশীপুরে বিজেপির যুবনেতাকে খুনের অভিযোগ ৷ শুক্রবার সকালে দেহ উদ্ধার হয় ৷ দুপুরে ঘটনাস্থলে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah meets Died BJP Leader's Family) ৷ পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷ এই ইস্যুতে তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে (Amit Shah Slams Mamata Banerjee Government on Political Murder Issue) ৷

5.Amit Shah Reaches Cossipore : কাশীপুরে মৃত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে শাহ, সিবিআই তদন্তের দাবি

উত্তরবঙ্গ থেকে সোজা কাশীপুরে মৃত বিজেপি কর্মীর বাড়ি পৌঁছে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah Reaches Cossipore) ৷

6.Firhad on CNG Vehicles : পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির জেরে সিএনজি চালিত যানবাহনের উপর জোর ফিরহাদের

পেট্রল ও ডিজেলের বিকল্প হিসেবে বাস চলবে সিএনজিতে ৷ তবে বিশেষজ্ঞদের মত, রাজ্যে সিএনজি চালিত যানবাহন চালু করতে অভাব রয়েছে উন্নত পরিকাঠামোর (due to rising prices of fuel Firhad hakim launching CNG vehicles)৷

7.Locket-Agnimitra Slams TMC : বিজেপি নেতার রহস্যমৃত্যুতে তৃণমূলকে তোপ লকেট-অগ্নিমিত্রার

কাশীপুরে বিজেপির যুব নেতার রহস্যমৃত্যু নিয়ে তৃণমূলের কংগ্রসকে কাঠগড়ায় তুললেন বিজেপির বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল (BJP MLA Agnimitra Paul) ও সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (BJP MP Locket Chatterjee) ৷ দু’জনেই এই ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি তুলেছেন ৷ অন্যদিকে শুক্রবার কলকাতা বিমানবন্দরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে (Union Home Minister Amit Shah) স্বাগত জানানোর জন্য ঢাকি, নৃত্যশিল্পীদের নিয়ে গিয়েছিল বিজেপি ৷ কিন্তু দলের নেতার অস্বাভাবিক মৃত্যুর জেরে সেই কর্মসূচি বন্ধ রাখে গেরুয়া শিবির ৷ নীরবেই তারা স্বাগত জানায় অমিত শাহকে ৷

8.Amit Shah at Teenbigha Corridor : তিনবিঘার উন্মুক্ত করিডরে দ্রুত বসবে কাঁটাতার, বিএসএফ’কে আশ্বাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

দ্রুত তিনবিঘার অরক্ষিত অংশে বসবে কাঁটাতারের জাল (Thorns will Quickly Settle in The Three Bigha Open Corridor) ৷ আজ মেখলিগঞ্জে গিয়ে এমনটাই জানালেন অমিত শাহ ৷

9.Notice to driving license holder: শহরে প্রশ্নের মুখে 50 হাজারের বেশি ড্রাইভিং লাইসেন্স, কেন ?

শহরে প্রশ্নের মুখে 50 হাজারেরও বেশি ড্রাইভিং লাইসেন্স (Notice to driving license holder)৷ 54,085 জন লাইসেন্স উপভোক্তাকে নোটিস পাঠাল লালবাজার ট্রাফিক বিভাগ (Kolkata Traffic Police)৷

10.State Govt on Private School : প্রয়োজনে অনলাইনে ক্লাস, বেসরকারি স্কুলের দরজা বন্ধের নির্দেশ রাজ্য শিক্ষা দফতরের

প্রচণ্ড গরম ও তাপপ্রবাহ থেকে পড়ুয়াদের বাঁচাতে রাজ্য সরকারের তরফে 2 মে থেকে স্কুলে গরমের ছুটির নির্দেশিকা জারি হওয়া সত্বেও একাধিক বেসরকারি স্কুল অফলাইনেই ক্লাস চালিয়ে গিয়েছে। বিকাশভবনে বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই নিয়ে একটি বৈঠকের পরেই বেসরকারি স্কুলগুলিতেও ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (State Govt on Private School) ।