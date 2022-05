1.Sourav on Shah's Visit : কেবলই সৌজন্য সাক্ষাৎ! সৌরভের বাড়িতে শাহের নৈশ্যভোজে একাধিক প্রশ্ন

নৈশ্যভোজে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ি যাবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah will go to Sourav Ganguly house for dinner) ৷ তাঁর দু’দিনের রাজ্য সফরের আজ শেষদিন ৷ আর শেষদিনে বিকেলে ভিক্টোরিয়ায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন ৷ তার পরেই সৌরভের বাড়ি যাওয়ার কথা তাঁর ৷

2.Cossipore BJP Worker's Death : কমান্ড হাসপাতালে বিজেপি কর্মী অর্জুনের দেহের ময়নাতদন্ত, নির্দেশ হাইকোর্টের

মৃতের পরিবার ও বিজেপি'র আবেদনের ভিত্তিতি শুক্রবার হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছে কলকাতার কমান্ড হাসপাতালে অর্জুনের দেহের ময়নাতদন্ত করতে হবে (HC orders on Arjun Chaurasia Death Case) ৷

3.Shah Slams Mamata Govt : রাজনৈতিক হত্যার পরম্পরা চলছে বাংলায় : অমিত শাহ

কাশীপুরে বিজেপির যুবনেতাকে খুনের অভিযোগ ৷ শুক্রবার সকালে দেহ উদ্ধার হয় ৷ দুপুরে ঘটনাস্থলে যান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah meets Died BJP Leader's Family) ৷ পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি ৷ এই ইস্যুতে তোপ দাগেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের বিরুদ্ধে (Amit Shah Slams Mamata Banerjee Government on Political Murder Issue) ৷

4.Locket-Agnimitra Slams TMC : বিজেপি নেতার রহস্যমৃত্যুতে তৃণমূলকে তোপ লকেট-অগ্নিমিত্রার

কাশীপুরে বিজেপির যুব নেতার রহস্যমৃত্যু নিয়ে তৃণমূলের কংগ্রসকে কাঠগড়ায় তুললেন বিজেপির বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল (BJP MLA Agnimitra Paul) ও সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায় (BJP MP Locket Chatterjee) ৷

5.Amit Shah at Teenbigha Corridor : তিনবিঘার উন্মুক্ত করিডরে দ্রুত বসবে কাঁটাতার, বিএসএফ’কে আশ্বাস স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

দ্রুত তিনবিঘার অরক্ষিত অংশে বসবে কাঁটাতারের জাল (Thorns will Quickly Settle in The Three Bigha Open Corridor) ৷ আজ মেখলিগঞ্জে গিয়ে এমনটাই জানালেন অমিত শাহ ৷

6.Amit Shah at Tin Bigha Corridor : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর তিনবিঘা পরিদর্শনের জের, বেশ কয়েকঘণ্টা বন্ধ রইল দু'দেশের যাতায়াত

অমিত শাহ আসায় বেশ কয়েক ঘণ্টা বন্ধ রইল তিনবিঘা করিডরে যান চলাচল (Amit Shah at Tin Bigha Corridor)৷ ভারত ও বাংলাদেশের বাসিন্দাদের যাতায়াতে জারি হয় নিষেধাজ্ঞা ৷

7.State Govt on Private School : প্রয়োজনে অনলাইনে ক্লাস, বেসরকারি স্কুলের দরজা বন্ধের নির্দেশ রাজ্য শিক্ষা দফতরের

প্রচণ্ড গরম ও তাপপ্রবাহ থেকে পড়ুয়াদের বাঁচাতে রাজ্য সরকারের তরফে 2 মে থেকে স্কুলে গরমের ছুটির নির্দেশিকা জারি হওয়া সত্বেও একাধিক বেসরকারি স্কুল অফলাইনেই ক্লাস চালিয়ে গিয়েছে। বিকাশভবনে বেসরকারি স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই নিয়ে একটি বৈঠকের পরেই বেসরকারি স্কুলগুলিতেও ছুটি এগিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় (State Govt on Private School) ।

8.PIL filed over Govt bus's fitness: রাজ্যের সরকারি বাসগুলির ফিটনেস সার্টিফিকেট নেই ! জনস্বার্থ মামলা দায়ের

রাজ্যের সরকারি বাসগুলির স্বাস্থ্য সংক্রান্ত শংসাপত্র নেই (PIL filed over Govt bus's fitness)! এমনই দাবি করে হাইকোর্টে দায়ের করা হল জনস্বার্থ মামলা (Govt bus's fitness certificate)৷

9.Asian Games 2022 Postponed : চিনে কোভিডের বাড়বাড়ন্ত, স্থগিত 2022 এশিয়ান গেমস

দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনার গ্রাফ ৷ আর সেই কারণে 2022 এশিয়ান গেমসে 2023 পর্যন্ত স্থগিতাদেশ জারি করল চিন ৷ চলতি বছর সেপ্টেম্বরে যা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল চিনের হ্যাংঝোউ শহরে (Asian Games 2022 postponed due to COVID-19 resurgence) ৷

10.UNESCO Durga Puja: দুর্গাপুজোর স্বীকৃতির অনুষ্ঠানে মমতার মতোই আমন্ত্রণ পেল না শিল্পী-কমিটিগুলি

দুর্গাপুজোকে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি দানের উদযাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি (Artists Durga puja committees are also not invited)৷ তারই নিন্দায় সরব হল শিল্পী থেকে দুর্গাপূজা কমিটি (UNESCO Durga Puja)৷