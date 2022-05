1. Asian Games 2022 Postponed : চিনে কোভিডের বাড়বাড়ন্ত, স্থগিত 2022 এশিয়ান গেমস

দেশে ফের ঊর্ধ্বমুখী করোনার গ্রাফ ৷ আর সেই কারণে 2022 এশিয়ান গেমসে স্থগিতাদেশ জারি করল চিন ৷ চলতি বছর সেপ্টেম্বরে যা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল চিনের হ্যাংঝাউ শহরে (Asian Games 2022 postponed due to COVID-19 resurgence) ৷

2. WHO COVID Report : করোনায় ভারতে অতিরিক্ত মৃত্যু 47 লক্ষ, 'হু'-র দেওয়া তথ্যকে অসঙ্গত বলল কেন্দ্র

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পেশ করা রিপোর্টের বিরোধিতায় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক সূত্রে বলা হয়েছে, এদেশে মানুষের জন্ম-মৃত্যু নথিভুক্তকরণের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ সিস্টেম রয়েছে ৷ আর সেই তথ্যভান্ডারকে মান্যতা না দিয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পেশ করা রিপোর্ট পরিসংখ্যানগতভাবে নির্ভুল এবং বিশ্বাসযোগ্য নয় (Government says the excess mortality in COVID reported by WHO is incorrect) ৷

3. Amit Shah to visit Cossipore: সফরসূচিতে বদল, কলকাতায় পৌঁছেই মৃত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যাবেন শাহ

সফরসূচিতে বদল ঘটিয়ে কলকাতায় পৌঁছেই মৃত বিজেপি কর্মীর বাড়িতে যাবেন অমিত শাহ (Amit Shah to visit Cossipore)৷ আজই উদ্ধার হয়েছে বিজেপি কর্মীর ঝুলন্ত দেহ ৷

4. Young Man Shot Dead : তোলা না-দেওয়ায় গুলি করে যুবককে খুনের অভিযোগ টিটাগড়ে

তোলা দিতে না-চাওয়ার কারণেই তাঁর ছেলেকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ বাবার ৷ অভিযুক্তদের খোঁজে চলছে তল্লাশি (Young man shot dead in Titagarh) ৷

5. West Bengal Weather Update : বৃষ্টি চলবে আরও দু'দিন, ঘনাচ্ছে নিম্নচাপ

ঘূর্ণাবর্ত এবার নিম্নচাপে পরিণত হবে, পূর্বাভাস আলিপুর হাওয়া অফিসের ৷ তাই দুই বঙ্গে আপাতত বৃষ্টি জারি থাকবে ৷ তবে গরমের অস্বস্তি থেকে রেহাই পেয়েছে বঙ্গবাসী (West Bengal Weather Update) ৷

6. Berhampore College Student Murder : সুতপা খুনের জের, বহরমপুরে মেসবাড়ির তথ্য সংগ্রহে পৌরসভা

পৌরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায় জানান, বহরমপুর শহরের মেসবাড়িগুলির উপর নজরদারি চালাবে বহরমপুর পৌরসভা (Berhampore College Student Murder) । শহরের সমস্ত মেসের খতিয়ান সংগ্রহ করতে নামানো হচ্ছে পৌরকর্মীদের ।

7. Miscreants monitoring Magistrate's house: ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবারের উপর নজরদারি ! তদন্তে লালবাজার

ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবারের উপর নজরদারি চালানোর অভিযোগ পেয়ে তদন্ত (Kolkata Police) শুরু করল লালবাজার (Miscreants monitoring Magistrate's house)৷ খতিয়ে দেখা হচ্ছে সিসিটিভি ফুটেজ ৷

8. Kedarnath Temple Opens : ভক্তদের জন্য খুলল কেদারনাথের দরজা, প্রথম পুজো মোদির নামে

3 মে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন চারধাম যাত্রার সূচনায় খুলেছে গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী ৷ দীর্ঘ 6 মাস বন্ধ থাকার পর আজ শুক্রবার ভোর 6.25 মিনিটে খুলল কেদারনাথের দরজা ৷ প্রথমে পুজো দেওয়া হল নরেন্দ্র মোদির নামে (First worship in the name of PM Modi as Kedarnath Dham opened) ৷

9. Government Job for Bengal Footballers : সন্তোষে ভাল খেলার পুরস্কার, মনোতোষ-দিলীপকে সরকারি চাকরির প্রতিশ্রুতি

সন্তোষ ট্রফিতে ভাল খেলার পুরস্কার পাচ্ছেন বাংলা ফুটবল দলের দুই সদস্য মনোতোষ চাকলাদার এবং দিলীপ ওঁরাও ৷ দরিদ্র পরিবারের এই দুই যুবককে সরকারি চাকরি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী (Government Job for Two Bengal Footballers Monotosh Chakladar and Dilip Oraon) ৷ এ কথা জানিয়েছেন খোদ রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ৷

10. DC vs SRH in IPL 2022 : হেরে ছ'য়ে নামল হায়দরাবাদ, ওয়ার্নার-পাওয়েলের ব্যাটে পাঁচে উঠে এল দিল্লি

ডেভিড ওয়ার্নার এবং রোভমান পাওয়েলের বিধ্বংসী ব্যাটিংয়ে এদিন পন্থের দল জিতল 21 রানে (Delhi Capitals beat Sunrisers Hyderabad by 21 runs) ৷ বিফলে গেল ব্যাট হাতে এইডেন মার্করাম এবং নিকোলাস পুরানের ঝোড়ো ইনিংস ৷