করোনা মিটলেই সিএএ কার্যকর হবে, তৃণমূলকে বিঁধে ঘোষণা অমিত শাহের (CAA will be implemented after Covid ends says Union Home Minister Amit Shah )

2. Mamata Banerjee Criticises Amit Shah : বাংলাকে কালিমালিপ্ত করতে চক্রান্ত চলছে, শাহকে নিশানা মমতার

রাজ্যভাগ নিয়ে বিজেপি সাংসদ, নেতাদের মন্তব্যেরও কড়া সমালোচনা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Criticises BJP) ৷ বলেছেন, "বাংলা বিভাজনের রাজনীতি করে না ৷"

3. SSC Recruitment : শীঘ্রই রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ, মুখে হাসি আন্দোলনরত এসএসসি চাকরি প্রার্থীদের

মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের দিন দুয়েকের মধ্যেই এল সুখবর ৷ আজ এসএসসি আন্দোলনরত চাকরিপ্রার্থীরা বিকাশ ভবনে কমিশনের সঙ্গে দেখা করেন ।

4. Amit Shah at Hingalganj : সীমান্তে রুখবে অনুপ্রবেশ ও চোরাচালান, শাহের হাতে সূচনা ভাসমান বর্ডার আউটপোস্টের

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে নিরাপত্তায় জোর । অত‍্যাধুনিক ভাসমান আউটপোস্ট ও বোট অ্যাম্বুলেন্সের সূচনা করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (amit shah inagurates floating border outpost) ।

5. Shah to visit Sourav's Residence: শুক্রে সৌরভের বাড়ি যাচ্ছেন শাহ ! শুরু রাজনৈতিক জল্পনা

শুক্রবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন অমিত শাহ (Amit Shah to visit Sourav Ganguly's residence) ৷

6. Commodity Price Hike in Bhutan : 50 টাকায় একটা ডিম, লঙ্কার কেজি 600 ! করোনার কোপে ভুটানে অগ্নিমূল্য বাজার

এক একটি ডিমের দাম 50 টাকা। শুনলে অবাক হলেও এটাও বাস্তব। লকডাউনের জেরে, জিনিসের দাম আকাশছোঁয়া। আর তাতেই বিপাকে ভুটানবাসী।

7. Pool Car and School Bus Business Crisis: আবারও বন্ধ স্কুল, ফের অন্ধকারে স্কুলবাস-পুলকারের ব্যবসা

ফেব্রুয়ারিতে স্কুল (pool car school bus business again reeling under economic crisis) খোলায় কিছুটা চাঙ্গা হয়েছিল পুলকার ও স্কুলবাস ব্যবসা (Bengal schools shut)৷

8. Berhampore College Student Murder Case : এরকম হলে আর ঘর ভাড়া দেব না, আতঙ্কিত খুনে অভিযুক্ত সুশান্তর মেস মালিক

বহরমপুরে ঘর ভাড়া নেওয়া, সুতপার মেস ও গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো, তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে সোর্স হিসেবে কাজে লাগানো ৷ এসবের পিছনেই কী সুতপাকে খুনের চক্রান্ত ছিল (Berhampore College Student Murder Case)? ধৃত সুশান্তের একের পর এক স্বীকারোক্তি কী সেসবেরই ইঙ্গিত ?

9. Calcutta High Court Orders: 40 বছরের লড়াই ! হাইকোর্টের নির্দেশে 25 বছরের বকেয়া বেতন পাচ্ছেন 76 বছরের শিক্ষিকা

25 বছর ধরে বেতন বকেয়া রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্যামলী ঘোষের ৷ অবশেষে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর বকেয়া বেতন সুদ সমেত মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল (Calcutta High Court on howrah teacher case) ৷

10. Terror Suspects Arrested : কর্নালে ধৃত চার সন্দেহভাজন জঙ্গি, উদ্ধার বিপুল বিস্ফোরক

ধৃত এই চার ব্যক্তির (four suspected terrorists arrested from karnal) সঙ্গে পাকিস্তানের এক ব্যক্তির যোগাযোগ ছিল বলে জানতে পেরেছে পুলিশ ৷