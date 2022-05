1.Shah to visit Souravs residence: শুক্রে সৌরভের বাড়ি যাচ্ছেন শাহ ! শুরু রাজনৈতিক জল্পনা

শুক্রবার সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন অমিত শাহ (Amit Shah to visit Sourav Ganguly's residence)৷ সূত্র মারফৎ এই খবর প্রকাশ্যে আসার পরই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক জল্পনা (Amit Shah Sourav Ganguly meet) ৷

2.Berhampore College Student Murder Case : এরকম হলে আর ঘর ভাড়া দেব না, আতঙ্কিত খুনে অভিযুক্ত সুশান্তর মেস মালিক

বহরমপুরে ঘর ভাড়া নেওয়া, সুতপার মেস ও গতিবিধির উপর নজরদারি চালানো, তাঁর ঘনিষ্ঠ বান্ধবীকে সোর্স হিসেবে কাজে লাগানো ৷ এসবের পিছনেই কী সুতপাকে খুনের চক্রান্ত ছিল (Berhampore College Student Murder Case)? ধৃত সুশান্তের একের পর এক স্বীকারোক্তি কী সেসবেরই ইঙ্গিত ?

3.Calcutta High Court Orders: 40 বছরের লড়াই ! হাইকোর্টের নির্দেশে 25 বছরের বকেয়া বেতন পাচ্ছেন 76 বছরের শিক্ষিকা

25 বছর ধরে বেতন বকেয়া রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্যামলী ঘোষের ৷ অবশেষে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্ট তাঁর বকেয়া বেতন সুদ সমেত মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিল (Calcutta High Court on howrah teacher case) ৷

4.New Plan of Prashant Kishor : দল গঠনের সলতে পাকাতে বিহারজুড়ে পদযাত্রা পিকে'র

এদিন কংগ্রেস প্রসঙ্গেও ফের মুখ খুলেছেন প্রশান্ত কিশোর (Prashant Kishor on Congress) ৷ বলেছেন, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ তাদেরই ঠিক করতে হবে ৷

5.Amit Shah's Bengal Visit : কলকাতায় নেমেই বাংলায় শাহী-টুইট, দু'দিনের বঙ্গ সফরে ঠাসা কর্মসূচি

দু'দিনের বঙ্গ সফরে রাজ্যে এলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক-সহ শীর্ষ নেতৃত্বরা (Union Home Minister Amit Shah arrives at Kolkata Airport in 2 day WB Visit) ৷ আর কলকাতায় নেমেই বাংলায় টুইট করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Amit Shah tweet in Bengali) ৷ রাজ্যে পা রেখেই প্রথমে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গেলেন সুন্দরবনের হিঙ্গলগঞ্জে (Union Home Minister Amit Shah in Bengal for 2 days Visit) ।

6.SSC to Start Recruitment in State : 7 বছর পর ফের এসএসসি‘র মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ

প্রায় 7 বছর বন্ধ থাকার পর আবার এসএসসির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ হতে চলেছে রাজ্যে (SSC to start teacher recruitment soon in State) ৷

7.Mamata Banerjee on Lakshmir Bhandar: 1.5 কোটি মানুষ লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন: মমতা

1.5 কোটি মানুষ লক্ষ্মীর ভান্ডারের সুবিধা পাচ্ছেন (Mamata Banerjee at Netaji Indoor)৷ নেতাজি ইন্ডোরে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee on Lakshmir Bhandar)৷

8.Bengali Serial Tumpa Autowali : জমজমাটি আড্ডায় টুম্পা অটোওয়ালি

নারী দশভুজা, কোনও কাজই অসাধ্য নয় তার কাছে ৷ অফিস-আদালতে কাজ থেকে শুরু করে সংসারের কাজ এমনকী রাজনৈতিক মঞ্চেও নারীর জয়জয়কার ।

9.Honor Killing in Hyderabad: হায়দরাবাদে অনারকিলিং, প্রকাশ্য রাস্তায় বোনের স্বামীকে নৃশংস খুন যুবকের

হায়দরাবাদে ফের অনারকিলিঙের ঘটনা ঘটল (Honor Killing in Hyderabad)৷ প্রকাশ্য রাস্তায় বোনের স্বামীকে নৃশংস ভাবে খুন করল এক যুবক (Man brutally kills his sister's husband)৷

10.Bombing in Usthi : এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে উস্থিতে বোমাবাজি, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত উত্তর 24 পরগনার উস্থি ৷ ব্যাপক চাঞ্চল্য এলাকায় ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, বুধবার রাতে উস্থির নাজরা এলাকায় বোমাবাজি করে বেশ কয়েকজন দুষ্কৃতী ৷