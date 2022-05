1.Shah's Programme Controversy : ভিক্টোরিয়ায় অমিত শাহের সরকারি কর্মসূচিতে আমন্ত্রিত নন মমতা, শুরু বিতর্ক

আগামী শুক্রবার সন্ধ্যায় ভিক্টোরিয়ায় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের একটি সরকারি অনুষ্ঠান রয়েছে ৷ সেখানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Union Home Minister Amit Shah), পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) ৷ অথচ ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে (Bengal CM Mamata Banerjee) ৷

2.Poster Campaign against Shah : অমিত শাহের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়ল শিলিগুড়ি-দার্জিলিংয়ে

আগামিকাল পশ্চিমবঙ্গ সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ (Poster Campaign against Union Home Minister Amit Shah at Darjeeling) ৷ শিলিগুড়িতে জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন তিনি ৷ তার আগে শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিংয়ে পোস্টার পড়ল অমিত শাহের বিরুদ্ধে ৷

3.MS Dhoni New Record : 'বিরাট' নজির ছুঁয়ে সিএসকে জার্সিতে 200তম ম্যাচ 'মাহি'র

একটি ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে 200টি আইপিএল ম্যাচ খেলার নজির গড়লেন 'মাহি' ৷ ধোনি ছাড়া যে নজির রয়েছে কেবল বিরাট কোহলির ঝুলিতে (MS Dhoni plays 200th IPL match for CSK and joins Virat Kohli in elite list) ৷ মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন স্টেডিয়ামে এদিন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের বিরুদ্ধে টস করতে নামার সঙ্গে সঙ্গেই নয়া মাইলস্টোন স্পর্শ করেন ধোনি ৷

4.Metro Dairy Case in Calcutta High Court : কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে পি চিদাম্বরমকে গো-ব্যাক স্লোগান মহিলা আইনজীবী'র

মেট্রো ডেয়ারি কেসে সওয়াল করতে এসে হেনস্থার মুখে পড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পি চিদাম্বরম ৷ বুধবার তাঁকে দেখেই কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে গো-ব্যাক স্লোগান দেন কংগ্রেসপন্থী দুই আইনজীবী (Metro Dairy Case in Calcutta High Court) ৷

5.Doctor Donate Organ: মরণোত্তর দেহদান ! চিকিৎসকের কিডনি পেলেন জামশেদপুরের এক মহিলা

মৃত্যুর পরেও দায়িত্ব পালনে অটুট ব্রেন ডেথ হয়ে মৃত চিকিৎসক সংযুক্তা শ্যাম ৷ মরনোত্তর দেহ দান করেছেন তিনি ৷ নিউরো অ্যানাস্থেটিস্ট সংযুক্তা শ্যাম রায়ের দু’টি কিডনি, লিভার ও কর্ণিয়া প্রতিস্থাপনের অনুমতি পাওয়া গিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে (Doctor Donate Her Kidney) ৷

6.Bomb Recover at Mathabhanga : শাহের সফরের আগে মাথাভাঙায় উদ্ধার সকেট বোমা

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের তিনবিঘা সফরের দিন দুয়েক আগে সকেট বোমা উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহারের মাথাভাঙায় (Socket Bomb Recovered in Mathabhanga Before the Visit of Amit Shah)।

7.Amit Shah Visit to WB : শাহী-সফরের আগে হিঙ্গলগঞ্জে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

এর আগে শেষবার বিধানসভা নির্বাচনের সময় এ রাজ্যে প্রচারে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তবে একবছর বাদে এমন সময় তিনি বঙ্গে আসছেন যখন গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ডামাডোল রাজ্য বিজেপি (Amit Shah to embark three day Bengal visit on Thursday) ৷ এমতাবস্থায় বঙ্গ বিজেপির বিদ্রোহ ঠেকাতে অমিত শাহ কী বার্তা দেন, সেদিকেই নজর সকলের।

8.Madhabi Mukherjee Health Update : হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায়

হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেন বর্ষীয়ান অভিনেত্রী মাধবী মুখোপাধ্যায় ৷ গত 29 এপ্রিল আচমকা অসুস্থ বোধ করায় কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে (Veteran actress Madhabi Mukherjee discharged from hospital) ৷

9.Berhampore College Student Murder : ছাত্রী খুনের ঘটনায় বহরমপুরে ফরেন্সিক দল

বহরমপুরে কলেজ ছাত্রী খুনের ঘটনার তদন্তে ফিঙ্গারপ্রিন্ট ফরেন্সিক দল ৷ ফিঙ্গারপ্রিন্ট সংগ্রহ করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট অ্যানালিসিসের কাছে পাঠানো হচ্ছে ৷ সেই সঙ্গে অভিযুক্ত সুশান্ত চৌধুরীকে 10 দিনের পুলিশ হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদও করবে পুলিশ (Berhampore College Student Murder)৷

10.Jadavpur University : সিলেবাস শেষ না-করেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা, অভিযোগ যাদবপুরের পড়ুয়াদের

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে চলছে সেমিস্টারের পরীক্ষা (JU Students complained about exam) ৷ কিন্তু সিলেবাস শেষ না-করেই পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে এবং প্রশ্ন আসছে বাইরে থেকে বলে অভিযোগ তুলছেন পড়ুয়ারা ৷