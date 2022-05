1. Amit Shah's Bengal Visit : শেষ মুহূর্তে শাহী সফরসূচিতে পরিবর্তন, বুধবারের বদলে বৃহস্পতিবার বঙ্গে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

আগামী বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বঙ্গ সফর শুরু হওয়ার কথা ছিল (Changes in Amit Shah's Schedule of Bengal Visit) ৷ কিন্তু তার বদলে তিনি আসবেন আগামী বৃহস্পতিবার ৷ পরপর দু’দিনে ঠাসা কর্মসূচি রয়েছে অমিত শাহের ৷

2. BJP Leaders At Ananta Roy's House : গ্রেটার মহারাজ অনন্ত রায়ের বাড়িতে বিজেপি নেতৃত্ব, শাহী-সভায় আমন্ত্রণ ?

বৃহস্পতিবার রাজ্য আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ ওইদিন শিলিগুড়িতে সভা রয়েছে তাঁর ৷ শাহের এই সফরের আগে গ্রেটার কোচবিহারের মহারাজ অনন্ত রায়ের বাড়িতে দেখা গেল জেলা বিজেপি নেতৃত্বকে (BJP Leaders Meet With Ananta Roy Ahead of Amit Shah's State Visit) ৷ অনন্ত রায়কে কি আমন্ত্রণ জানাতে এসেছিলেন ? এই প্রশ্নে মুখে কুলুপ এঁটেছেন বিজেপি নেতারা ৷

3. Thinking of Him: রবীন্দ্রনাথের চরিত্রে ভিক্টর, কবিগুরু-ভিক্টোরিয়ার কাহিনি এবার সেলুলয়েডে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর কাহিনি এ বার আসছে সেলুলয়েডে (chemistry of Rabindranath Tagore and Victoria Ocampo)৷ কবিগুরুর চরিত্রে দেখা যাবে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷

4. PIL filed on 2014 TET recruitment: 2014-র প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বিপুল দুর্নীতি ! জনস্বার্থ মামলা হাইকোর্টে

2014 প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে বিপুল দুর্নীতির অভিযোগ এনে কলকাতা হাইকোর্টে (PIL filed in Calcutta High Court) ফের জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হল (PIL filed on 2014 TET recruitment)৷

5. PM Modi Meets Margrethe II : ডেনমার্কের সিংহাসনে রানি দ্বিতীয় মার্গারেটার 50 বছর, শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রী মোদির

ইউরোপের তিনটি নরডিক-দেশ সফরে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ প্রথম দিন জার্মানি হয়ে গতকাল মোদি পৌঁছলেন ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে ৷ ঐতিহাসিক অ্যামালিয়নবাও প্রাসাদে রানি তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ৷ একসঙ্গে নৈশভোজও সেরেছেন (PM Modi Meets Margrethe II) ৷

6. Yogi Meets Mother : মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার মায়ের সঙ্গে দেখা করলেন যোগী

প্রায় তিনবছর পর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্য়নাথ প্রথমবার পাউরি জেলার তাঁর নিজের গ্রাম পঞ্চুরে পা রাখলেন ৷ দেখা করলেন মা সাবিত্রীদেবীর সঙ্গে (Yogi Meets Mother) ৷ কোভিডে বাবাকে হারানোর পর এই প্রথম গ্রামে গেলেন তিনি ৷

7. Misuse of DJ Boxes : পুলিশে ভরসা নেই, ডিজের তাণ্ডব থেকে বাঁচতে সোজা মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থ বিজ্ঞান সমিতি

বহুদিন ধরেই পুরুলিয়া শহরে ডিজে বক্সের বাড়বাড়ন্ত দেখা যাচ্ছে (Dj Box) । ডিজে বক্সের এই যথেচ্ছ ব্যবহার রুখতে এবছরেই স্থানীয় পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা । এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালেন তাঁরা (BBJS Purulia Committee sends letter to Mamata Banerjee) ৷

8. Baharampur College Student Murder : ছাত্রী খুনের ঘটনায় মোমবাতি হাতে পথে নামলেন অধীর

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী বহরমপুরে প্রকাশ্যে ছাত্রী খুনের ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামলেন (Baharampur College Student Murder) ৷ মঙ্গলবার পথে নেমে মোমবাতি মিছিল করেন তিনি ৷

9. Bankura Couple Arrested : পুলিশের চোখে লঙ্কাগুঁড়ো-ছেঁড়া হল উর্দি, গ্রেফতার ব্যবসায়ী দম্পতি

ইলেকট্রিক পরিষেবার কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করা হল এক দম্পতিকে (Bankura couple Arrested) ৷ ঘটনাটি বাঁকুড়ার ছাতনা ব্লকের খড়বনা গ্রামে । ঘটনায় আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী ।

10. Bollywood Eid Party Pics : দীপিকা-রণবীর থেকে জ্যাকলিন-কঙ্গনা, বলিউডের ঈদ পার্টিতে চাঁদের হাট

প্রত্যাশা মতই অর্পিতা খান এবং আয়ুষ শর্মার বলিউডের ঈদ পার্টি মঙ্গলবার ছিল তারকাখচিত ৷ তাঁর নতুন ছবির অভিনেত্রী শেহনাজ গিলের সঙ্গে এদিন ক্যামেরা বন্দি হলেন সলমন খান ৷