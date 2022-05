1. Mamata Meets Rizwanur Rahman's Family : সংখ্যালঘু ভোট বাঁচাতেই কি তড়িঘড়ি রিজওয়ানুর বাড়িতে মমতা ?

ঈদের দিন হাওড়ায় নিহত ছাত্রনেতা আনিশ খানের বাড়িতে হাজির হয়েছিলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম (Md Salim Meets Anish Khan's Family today) ৷

2. BJP's Secret Meeting with Arjun : ক্ষোভ প্রশমনে অর্জুনের সঙ্গে সুকান্ত-শুভেন্দুর গোপন বৈঠক

গত কয়েকদিন ধরে বিজেপির অন্দরে বেসুরো শোনাচ্ছে অর্জুন সিংকে (BJP MP Arjun Singh) ৷ রাজনৈতিক মহলের ধারণা, তাঁর তৃণমূলে ফেরা সময়ের অপেক্ষা ৷

3. KMC crossed 1cr Vaccination : টিকাকরণে কোটির মাইল ফলক পার কলকাতা পৌরনিগমের

টিকাকরণে কোটির মাইল ফলক পার করল কলকাতা পৌরনিগম (KMC crossed 1cr covid vaccination milestone) ৷ পৌরনিগম সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতায় এখনও পর্যন্ত প্রথম ডোজ পেয়েছেন 53 লক্ষ 8 হাজার 711 জন । দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছেন 43 লক্ষ 28 হাজার 815 জন । বুস্টার ডোজ পেয়েছেন 3 লক্ষ 75 হাজার 915 জন । সব মিলিয়ে 1 কোটি 13 হাজার 441 ডোজ দেওয়া হয়েছে শহর জুড়ে ।

4. TMC Leader Joins BJP : দিনহাটায় উলটপূরাণ, তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে প্রাক্তন কাউন্সিলর

প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলর জয়দীপ ঘোষের এই দলবদলের ফলে (Ex TMC Councillor joins BJP with supporters) এলাকায় বিজেপির শক্তি বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে ৷

5. Sujan Slams Mamata : এসএসসির চাকরিপ্রার্থীরা নিয়োগপত্র কবে পাবেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে প্রশ্ন সুজনের

এসএসসি নিয়ে ফের আন্দোলন শুরু করেছেন চাকরিপ্রার্থীরা ৷ মঙ্গলবার ফোনে ওই চাকরিপ্রার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee Talks to SSC Agitators) ৷

6. Berhampore College Student Murder : আগেও মিলেছিল খুনের হুমকি, মেয়ের নিথর দেহ গ্রামে ফিরতেই কান্নায় ভেঙে পড়ল পরিবার

হাইমাদ্রাসার শিক্ষক স্বাধীনবাবুর কথায়, আগেও একাধিকবার অভিযুক্ত সুশান্ত চৌধুরীর তরফে খুনের হুমকি এসেছিল মৃতা কলেজ পড়ুয়ার কাছে (Family of death college girl Sutapa said their daughter threatened to kill at past) ৷

7. Sex Racket at Digha: দিঘার হোটেলে দেহ ব্যবসার অভিযোগে 6 যুবতী-সহ গ্রেফতার 10

রাজ্যজুড়ে বাড়ছে অপরাধ ৷ ধর্ষণের পর এবার বাড়ি ও হোটেলে দেহ ব্য়বসার অভিযোগে গ্রেফতার ছয় যুবতী-সহ 10 জন (10 Digha Sex Racket) ৷ দিঘা ও উপকূল সংলগ্ন বিভিন্ন জায়গা থেকে তাদের গ্রেফতার করে পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পুলিশ ৷

8. Bagdah Rape Case : জামিনে ছাড়া পেয়ে অভিযোগকারিণীকে ফের ধর্ষণের অভিযোগ, গ্রেফতার যুবক

ধর্ষণের অভিযোগেই জেল ৷ জামিনে ছাড়া পেয়ে আবারও পূর্বের অভিযোগকারিণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে ৷ উত্তর 24 পরগনার বাগদা থানা এলাকার ঘটনা (Bagdah Rape) ৷

9. Land Mafias Arrested : শিলিগুড়িতে বেআইনি জমি দখলে এবার অভিযুক্ত সিপিএমের জীবেশ সরকার, ধৃত আরও 6 জমি মাফিয়া

24 ঘন্টায় শিলিগুড়িতে গ্রেফতার হল আরও 6 জন জমি মাফিয়া (Another Six Land Mafias Arrested by Siliguri police) । জমিকাণ্ডে নাম জড়াল সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকারের ।

10. আলোচনাই সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ, ইউক্রেন প্রসঙ্গে ফের সাবধানী মন্তব্য মোদির

ডেনমার্কের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে এদিন একাধিক দ্বিপাক্ষিক বিষয়ে আলোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (meeting between PM Modi and Danish PM Mette Frederiksen in Copenhagen) ৷